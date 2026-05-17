Суицид задержанного за порчу предвыборного плаката вызвал вопросы к армянским силовикам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Порчу предвыборного плаката следовало трактовать как административное правонарушение, а уголовное преследование и задержание жителя Армении Армена Ованнисяна противоречили закону, заявили правозащитники и адвокат после того, как задержанный совершил самоубийство.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая стало известно, что в Нубарашенской психиатрической больнице совершил самоубийство житель Армении Армен Ованнисян, задержанный после того, как сорвал предвыборный плакат.

В отношении Ованнисяна было возбуждено дело по статье 211 Уголовного кодекса (воспрепятствование проведению агитации). Сначала он находился в месте содержания задержанных, при этом обвинение задержанному предъявлено не было. Потом его перевели в психиатрическую больницу, так как силовики заметили у задержанного неуравновешенное поведение, сообщило издание Factor.am.

Правозащитники и адвокат раскритиковали силовиков за уголовное преследование Ованнисяна

Пять правозащитников выступили с заявлением в связи со смертью задержанного, сообщает сегодня Aysor.am. Авторы совместного заявления, чьи имена в публикации не приведены, сочли задержание этого человека "грубейшим нарушением закона со стороны правоохранительной системы".

"Акт срыва плаката четко оговорен в законодательстве Республики Армения в статье 40.11 Кодекса об административных правонарушениях и не может служить основанием для возбуждения уголовного дела или, тем более, для ареста лица в рамках уголовного процесса. Это элементарная юридическая истина, которую все должностные лица, участвовавшие в процессе, были обязаны знать и учитывать. Однако в Армении сложилась реальность, в которой правоохранительная система стала политическим инструментом, а закон - предметом произвольных толкований", - заявили правозащитники.

По их убеждению, инцидент нельзя представить как «несчастный случай» или «личную трагедию». "Это следствие правовой вседозволенности, безнаказанности и вопиющего искажения закона правоохранительными органами", - приводится в публикации цитата из заявления.

Повреждение плаката ни в коем случае не может повлечь за собой уголовную ответственность

Схожее мнение высказал адвокат Ованнес Худоян, комментируя суицид задержанного. "Повреждение агитационного плаката является административным правонарушением (статья 40.11 Кодекса РА об административных правонарушениях). Наказание – штраф в размере 50 000 –100 000 драмов (от 135 до 270 долларов. – Прим. "Кавказского узла"). Повреждение плаката ни в коем случае не может повлечь за собой уголовную ответственность. Смерть человека, совершившего самоубийство в психиатрической больнице Нубарашен, лежит на совести сотрудников правоохранительных органов, если подтвердятся факты, представленные в СМИ", - приводит сегодня его слова издание.

Власти заявили, что врачи не успели спасти задержанного

Смерть Ованнисяна прокомментировали сегодня МВД и Минздрав Армении, сообщает News.am.

Согласно сообщению МВД, Ованнисян был задержан и находился сначала в месте содержания задержанных отдела Общинной полиции Арташата. "16 мая, примерно в 09:30, у задержанного было замечено психически неуравновешенное поведение, после чего была вызвана скорая помощь. По указанию врача скорой помощи задержанный в сопровождении полицейских на машине скорой помощи был доставлен в центр психического здоровья", - процитировало издание сообщение министерства.

В свою очередь Минздрав заявил, что суицид был совершен "за очень короткий промежуток времени".

"Медицинский персонал незамедлительно отреагировал на ситуацию и провёл необходимые экстренные мероприятия, однако спасти жизнь пациента не удалось. Наблюдение за пациентом, имевшим статус задержанного лица, осуществлялось в установленном законом порядке. Все обстоятельства происшествия изучаются правоохранительными органами", - приводится в публикации заявление Минздрава.

Активность противников правящей партии привлекает особое внимание силовиков

Напомним, 16 мая силовики задержали также 10 сторонников партии "Сильная Армения", которые подозреваются в воспрепятствовании предвыборной агитации представителей правящей партии в Лорийской области.

Днем ранее, 15 мая, силовики в ереванском метро задержали женщину, которая фломастером нанесла надпись на предвыборном плакате правящей партии "Гражданский договор". Задержанная перестала выходить на связь, сообщил адвокат.

Задержания сторонников оппозиции происходят на фоне адресованных правящей партии обвинений в злоупотреблении админресурсом. Так, 15 мая бывший омбудсмен Армении Арман Татоян, возглавляющий список кандидатов от партии "Крылья единства", заявил, что студентов колледжа в Армавире обязали принять участие в предвыборном мероприятии в интересах правящей партии Армении.

13 мая педагоги и ученики школ Арагацотнской области вместо школьных занятий приняли участие в предвыборной агитации правящей партии. Привлечение бюджетников и школьников к предвыборной агитации противоречит Избирательному кодексу, напомнил избирком. Представители правящей партии дистанцировались от инцидента, но наблюдатели и сами педагоги подтвердили факт нарушения.

Выборы в парламент Армении намечены на 7 июня. К ним допущены 17 партий и два блока. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, блок "Армения" Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" Гагика Царукяна являются наиболее пророссийскими участниками предстоящих выборов. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах.

