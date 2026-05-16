Кавказский узел

10:32, 16 мая 2026

Оппозиционер потребовал расследовать привлечение армянских студентов к провластной акции

Арман Татоян. Кадр видео Aysor.am https://www.youtube.com/watch?v=ykAqmRlSrho

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Студентов колледжа в Армавире обязали принять участие в предвыборном мероприятии в интересах правящей партии Армении, заявил представитель оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая бывший омбудсмен Армении Арман Татоян, возглавляющий список кандидатов от партии "Крылья единства", заявил, что власти оказывают давление на избирателей. В частности, по его данным, инспекторы, проверяющие счетчики воды, со списками в руках демонстративно уточняют, за кого местные жители будут голосовать.

Центризбирком Армении зарегистрировал все 19 политических сил, которые подали заявки на участие в парламентских выборах. 14 мая избирком признал утратившей силу регистрацию 45 кандидатов, которые подали заявления о самоотводе. Среди них кандидаты, входящие в списки "Крыльев единства" и "Просвещенной Армении". 

Никол Пашинян. Иллюстрация создана
17:09 15.05.2026
Соперники Пашиняна за месяц не стали ближе к преодолению раздробленности оппозиции
Раздробленность оппозиции за последний месяц на фоне начавшейся агиткампании и усилившегося давления не стала меньше, главные оппозиционные партии ведут борьбу за голоса избирателей и политическое лидерство. Представители партии "Сильная Армения" и блока "Армения" указали на важность партнерства страны с Россией, но подчеркнули важность самостоятельной политики страны.

Студентов вынуждают участвовать в агитационной кампании правящей партии, заявил Арман Татоян. По его данным, в Армавире преподаватель одного из колледжей, член «Гражданского договора», требовала от студентов принять участие в агитации за правящую партию, сообщает News.am.

Во время пресс-конференции Татоян включил аудиозапись, на которой слышно, как женщина заявляет, что ей «поручили, и она поручает» студентам.

«Чтобы не было такого, что я пошла, встала на площади и увидела, что из двух моих групп никого нет. Это нужно, чтобы я могла потом посмотреть руководству в глаза, а вы - в мои глаза. Параллельно вы сможете насладиться концертом и хорошо провести время. Поручено, чтобы было максимально много людей, и сказано, что присутствие всех является обязательным. Не нужно политизировать происходящее и писать лишнее. Было сказано - значит, идем на площадь», - приводится в публикации перевод слов женщины на аудиозаписи.

Татоян подчеркнул, что по этому поводу подано сообщение о преступлении, пишет издание.

По мнению Татояна, запись свидетельствует о наличии «крупной преступной схемы», цель которой - принуждение граждан к участию в мероприятиях правящей политической силы, а также об «открытом злоупотреблении государственным ресурсом», сообщает Aysor.am.

«Эта запись означает, что руководители и сотрудники образовательных учреждений напрямую вовлечены в преступный процесс», - цитирует бывшего омбудсмена издание.

Выборы в парламент Армении намечены на 7 июня. К ним допущены 17 партий и два блока. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи.

Заявление Татояна продолжило серию обвинений в злоупотреблении админресурсом

Напомним, 13 мая педагоги и ученики школ Арагацотнской области вместо школьных занятий приняли участие в предвыборной агитации правящей партии. В свое рабочее время были привлечены к поддержке властей также сотрудники Дома культуры и школьные уборщицы.

Привлечение бюджетников и школьников к предвыборной агитации противоречит Избирательному кодексу, напомнил избирком. Представители правящей партии дистанцировались от инцидента в Арагацотнской области, но наблюдатели и сами педагоги подтвердили факт нарушения.

Если выяснится, что учителя и дети пришли на предвыборную встречу по принуждению, последует "правовая оценка", заявил глава предвыборного штаба партии "Гражданский договор" Араик Арутюнян.

Полицейский в Армении. Фото Жительница Армении задержана за надпись на плакате правящей партии

Власти Армении используют административный ресурс для привлечения большого числа людей на свои встречи, рассказал ранее политолог Гагик Амбарян. В частности, по его словам, в Гюмри, где был организован концерт, многие зрители были госслужащими и членами их семей, получившими приказ быть на площади и поддержать партию "Гражданский договор". По данным оппозиции, власти Армении также оказывают давление на госслужащих, которые симпатизируют оппозиции.

Официально период предвыборной агитации начался 8 мая, но фактически предвыборные баннеры и портреты лидеров политических сил появились на улицах городов и сел более чем за месяц до этой даты. В ЦИК Армении пояснили, что размещение наружной рекламы политических сил вне официального периода агитации не является нарушением.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Логотип "Башни"*. Скриншот / Telegram
15 мая 2026, 20:48
Минюст объявил иноагентом Telegram-канал о Кавказе

Пляж в Анапе. 12 мая 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/16021
15 мая 2026, 18:06
Роспотребнадзор опроверг запрет на публикацию данных о состоянии пляжей Анапы

Уборка пляжа в Туапсинском округе. Фото: https://t.me/opershtab23/15809
15 мая 2026, 13:16
Продукты и помощь требуются волонтерам на пляжах Туапсе

Ребенок. Фото: congerdesign / Pixabay
14 мая 2026, 22:44
Заведующая детсадом в Махачкале уволена после травмирования ребенка

Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
