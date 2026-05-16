Оппозиционер потребовал расследовать привлечение армянских студентов к провластной акции

Студентов колледжа в Армавире обязали принять участие в предвыборном мероприятии в интересах правящей партии Армении, заявил представитель оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая бывший омбудсмен Армении Арман Татоян, возглавляющий список кандидатов от партии "Крылья единства", заявил, что власти оказывают давление на избирателей. В частности, по его данным, инспекторы, проверяющие счетчики воды, со списками в руках демонстративно уточняют, за кого местные жители будут голосовать.

Центризбирком Армении зарегистрировал все 19 политических сил, которые подали заявки на участие в парламентских выборах. 14 мая избирком признал утратившей силу регистрацию 45 кандидатов, которые подали заявления о самоотводе. Среди них кандидаты, входящие в списки "Крыльев единства" и "Просвещенной Армении".

Студентов вынуждают участвовать в агитационной кампании правящей партии, заявил Арман Татоян. По его данным, в Армавире преподаватель одного из колледжей, член «Гражданского договора», требовала от студентов принять участие в агитации за правящую партию, сообщает News.am.

Во время пресс-конференции Татоян включил аудиозапись, на которой слышно, как женщина заявляет, что ей «поручили, и она поручает» студентам.

«Чтобы не было такого, что я пошла, встала на площади и увидела, что из двух моих групп никого нет. Это нужно, чтобы я могла потом посмотреть руководству в глаза, а вы - в мои глаза. Параллельно вы сможете насладиться концертом и хорошо провести время. Поручено, чтобы было максимально много людей, и сказано, что присутствие всех является обязательным. Не нужно политизировать происходящее и писать лишнее. Было сказано - значит, идем на площадь», - приводится в публикации перевод слов женщины на аудиозаписи.

Татоян подчеркнул, что по этому поводу подано сообщение о преступлении, пишет издание.

По мнению Татояна, запись свидетельствует о наличии «крупной преступной схемы», цель которой - принуждение граждан к участию в мероприятиях правящей политической силы, а также об «открытом злоупотреблении государственным ресурсом», сообщает Aysor.am.

«Эта запись означает, что руководители и сотрудники образовательных учреждений напрямую вовлечены в преступный процесс», - цитирует бывшего омбудсмена издание.

Выборы в парламент Армении намечены на 7 июня. К ним допущены 17 партий и два блока. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи.

Заявление Татояна продолжило серию обвинений в злоупотреблении админресурсом

Напомним, 13 мая педагоги и ученики школ Арагацотнской области вместо школьных занятий приняли участие в предвыборной агитации правящей партии. В свое рабочее время были привлечены к поддержке властей также сотрудники Дома культуры и школьные уборщицы.

Привлечение бюджетников и школьников к предвыборной агитации противоречит Избирательному кодексу, напомнил избирком. Представители правящей партии дистанцировались от инцидента в Арагацотнской области, но наблюдатели и сами педагоги подтвердили факт нарушения.

Если выяснится, что учителя и дети пришли на предвыборную встречу по принуждению, последует "правовая оценка", заявил глава предвыборного штаба партии "Гражданский договор" Араик Арутюнян.

Власти Армении используют административный ресурс для привлечения большого числа людей на свои встречи, рассказал ранее политолог Гагик Амбарян. В частности, по его словам, в Гюмри, где был организован концерт, многие зрители были госслужащими и членами их семей, получившими приказ быть на площади и поддержать партию "Гражданский договор". По данным оппозиции, власти Армении также оказывают давление на госслужащих, которые симпатизируют оппозиции.

Официально период предвыборной агитации начался 8 мая, но фактически предвыборные баннеры и портреты лидеров политических сил появились на улицах городов и сел более чем за месяц до этой даты. В ЦИК Армении пояснили, что размещение наружной рекламы политических сил вне официального периода агитации не является нарушением.

