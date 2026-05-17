01:57, 17 мая 2026

Житель Армении покончил с собой после задержания за порчу предвыборного плаката

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Армена Ованнисяна задержали за то, что он сорвал предвыборный плакат, а затем отправили в Нубарашенскую психиатрическую больницу, где он покончил с собой.

Как писал "Кавказский узел", выборы в Национальное собрание Армении состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

Житель Армении Армен Ованнисян был задержан за то, что сорвал предвыборный плакат, в связи с чем было инициировано уголовное производство по части 1 статьи 211 Уголовного кодекса (принуждение к проведению агитации или к отказу от проведения агитации либо иное воспрепятствование проведению агитации), сообщает 16 мая News.am.

Сначала Ованнисян находился в месте содержания задержанных, при этом обвинение ему предъявлено не было. Потом его перевели в Нубарашенскую психиатрическую больницу, так как силовики заметили у него психически неуравновешенное поведение, пишет Factor.am.

Позже стало известно, что Ованнисян покончил с собой в психиатрической больнице.

Автор: "Кавказский узел"

