Житель Армении покончил с собой после задержания за порчу предвыборного плаката

Армена Ованнисяна задержали за то, что он сорвал предвыборный плакат, а затем отправили в Нубарашенскую психиатрическую больницу, где он покончил с собой.

Как писал "Кавказский узел", выборы в Национальное собрание Армении состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

Житель Армении Армен Ованнисян был задержан за то, что сорвал предвыборный плакат, в связи с чем было инициировано уголовное производство по части 1 статьи 211 Уголовного кодекса (принуждение к проведению агитации или к отказу от проведения агитации либо иное воспрепятствование проведению агитации), сообщает 16 мая News.am.

Сначала Ованнисян находился в месте содержания задержанных, при этом обвинение ему предъявлено не было. Потом его перевели в Нубарашенскую психиатрическую больницу, так как силовики заметили у него психически неуравновешенное поведение, пишет Factor.am.

Позже стало известно, что Ованнисян покончил с собой в психиатрической больнице.