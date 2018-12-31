Итоги года в Чечне: новые земли, атаки подростков, похороны Темирханова

Вооруженный конфликт приобрел радикальные очертания — в нем уже все больше участвуют подростки, похороны убийцы Буданова указали на протестные настроения в Чечне, но митинги в соседней Ингушетии помогли властям укрепить свои позиции. Таким запомнился ушедший год в Чечне.

Похороны Темирханова вскрыли протест внутри чеченского общества

Юсуп Темирханов, осужденный за убийство полковника Буданова, был похоронен 4 августа, а траурные мероприятия в память о нем прошли не только в Чечне, но и за рубежом. После известия о смерти Темирханова в его родовое село Гелдаган съехались десятки тысяч людей. Чтобы принять участие в поминках, приезжали, в том числе из Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Грузии. "Народные" траурные мероприятия в память о нем завершились 6 августа. "Я был в первый день тезета (поминок) в Гелдагане, видел, как люди шли толпами. Такого наплыва людей никто не ожидал. Хотя власти на другой день и перенесли тезет на территорию мечети, они явно были недовольны", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни Султан.

7 августа власти Чечни организовали собственные поминки по Темирханову, на них пришло значительно меньше людей, сообщили местные жители. В день похорон Темирханова глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о его непричастности к убийству Буданова. При этом Кадыров признал, что обвинительный приговор сделал Темирханова народным героем, "отомстившим за поруганную честь" и убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Жители Чечни сочли пиаром властей посещение траура по Темирханову.

Участники поминок за пределами России рассказали, что на траурных мероприятиях звучала резкая критика политики федерального центра и руководства Чечни. Как полагают опрошенные "Кавказским узлом" политологи, траурные мероприятия в память о Темирханове продемонстрировали единство чеченцев по отношению к действиям власти и нарушению прав человека в республике.

Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники увидели в героизации Темирханова тревожный сигнал, который показывает готовность жителей Чечни поддержать "мстителей". По мнению директора Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерины Сокирянской, героизация Юсупа Темирханова связана с "чувством глубокой несправедливости, бессилия, невозможности защитить невинных жертв". Героизация Темирханова стала следствием "ненависти к военным преступникам", считает председатель ПЦ "Мемориал" Александр Черкасов.

В 2018 году в Чечне также продолжилась тенденция по преследованию геев. При этом в республике похищали, пытали и убивали не только мужчин. Судьба женщины нетрадиционной сексуальной ориентации находится всецело в руках ее родственников, а они бывают не менее жестокими, чем силовики. О гонениях на представительниц ЛГБТ в республике рассказывается в справочном материале "Кавказского узла" "Убитые за ориентацию — судьба квир-женщин в Чечне".

Митинги в Ингушетии объединили Кадырова с оппонентами

Однако уже полтора месяца спустя последовавшие вслед за соглашением о новых границах Чечни и Ингушетии протесты ингушей помогли Кадырову в консолидации общества в республике. Он распространил практику публичных покаяний на критиковавших его ингушских активистов. В частности, был опубликован ролик, демонстрирующий, как активист Даут Яндиев приехал в Чечню, чтобы извиниться перед Кадыровым и чеченцами за свои выступления на митинге в Магасе.

Позднее Кадыров предложил задерживать противников соглашения о границах, которые "провоцируют" конфликты. Эти угрозы едва не претворились в жизнь 17 ноября: ингушские активисты намеревались провести субботник на спорной территории, куда были стянуты бойцы силовых структур Чечни. По официальной версии, силовики были привлечены к поисково-разыскным мероприятиям. На видео из соцсетей вооруженные чеченские бойцы высказывали угрозы в адрес ингушских активистов. Стычки с кадыровцами "помогли" избежать ингушские силовики, которые жестко, с применением силы задержали активистов.

Позиция Кадырова привела к фактической поддержке заклятого противника представителями чеченской диаспоры Запада. "Сегодня первый раз все чеченцы согласны с действиями Кадырова. Это шок для нас, что мы каким-то образом вынуждены считаться с тем, что он делает правильно", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель диаспоры. По его словам, молчание диаспоры в публичном пространстве связано исключительно "с нежеланием демонстрировать публичную поддержку Кадырову".

Правозащитница, общественный защитник Асет Мальсагова выразила обеспокоенность уровнем агрессии в связи с обсуждением вопроса чечено-ингушской границы. "Мы веками живем на этой земле соседями, споры пройдут, а потом кому-то будет очень стыдно за сказанное", - сказала Мальсагова корреспонденту "Кавказского узла".

Глава Международного комитета по проблемам Северного Кавказа Руслан Кутаев заявил о сдержанной реакции чеченского общества на приграничную историю. "Совершенно бессмысленно реагировать на провокации людей, заявляющих, что это ингушская земля. Эта проблема создана федеральным центром, "пехотинцы" которого выполнили спущенное сверху указание. Это не решение чеченцев. Понимая, откуда произрастают корни этого конфликта, чеченцы не стали активными его участниками. Из-за приграничных земель мы никакие конфликты устраивать не намерены", - считает Кутаев.

Глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев публично выступил в 2014 году против запрета в Чечне траурных мероприятий 23 февраля. После этого выступления Кутаев был отправлен почти на четыре года в тюрьму по сфабрикованному обвинению, отмечается в справке " Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник " на "Кавказском узле".

Вооруженный конфликт запомнился атаками детей и смертницы

20 августа произошла серия нападений на силовиков в Шалинском районе Чечни и в Грозном. По официальным данным, четверо боевиков были убиты, а еще один получил ранение в селении Мескер-Юрт при попытке подрыва поста ДПС с использованием автомобиля. Старшему из пяти участников нападений - 18 лет, остальным нападавшим - от 11 до 17 лет. Позднее интернет-ресурсы, поддерживающие "Исламское государство"*, опубликовали несколько видео, на которых чеченские подростки присягают ИГ*. Запрещенная в России террористическая организация заявила, что именно эти подростки напали на силовиков в Чечне.

Это подтвердило вывод "Кавказского узла" об омоложении подполья, сделанный в материале "Кавказского узла" " Чеченское подполье растет, но молодеет ".

После нападения силовики задержали взрослых мужчин из семей участников нападения, допрашивали людей из круга общения убитых, а члены семей боевиков покинули Шали под давлением силовиков. В Шалинском районе Чечни были организованы массовые допросы подростков. По данным местных жителей, власти готовили сход для публичного осуждения и выдворения из республики семей участников нападения.

Важнее всего то, что нападавшими оказались подростки , сказал руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций". "Среди молодого поколения зреет ощущение борьбы - это не массовое явление, но оно есть... Дети [выступают] против полиции и власти. Во-вторых, это повторение того, что делает ИГ*, то есть их призыв был услышан детьми. На мой взгляд, это очень и очень опасно", - пояснил свою мысль профессор "Кавказскому узлу".

Еще одно свидетельство крайних форм, которые принял конфликт в Чечне, самоподрыв Карины Спиридоновой, совершенный 17 ноября у КПП в Грозном. Чеченские власти заявили, что женщина была завербована членами ИГ* - запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", мать Спиридоновой считает, что ее вынудили совершить теракт, угрожая навредить детям.

Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни назвали нелогичной версию силовиков - полицейские на большом расстоянии и практически в сумерках разглядели девушку и сделали вывод, что она ведет себя странно. На одной из записей видно, что взрыв бомбы на девушке произошел уже после, того как силовики открыли огонь. Власти Чечни заявили о связи смертницы с ИГ*, чтобы их операция выглядела более эффектно , считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. "Руководство Чечни всегда все валит на эту организацию. Когда нет информации, можно валить все, что угодно, даже опоздание электричек", - сказал Алексей Малашенко" корреспонденту "Кавказского узла".

В 2018 году в Чечне произошло не менее 11 вооруженных инцидентов, в то время как в 2017 - восемь, а в 2016 - шесть. Уходящий год подтвердил, что сформировался тренд роста числа вооруженных инцидентов.

*- По решению суда организация "Исламское государство” признана террористической, ее деятельность на территории России запрещена