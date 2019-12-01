Назначение зятя Кадырова начальником управления МВД вызвало скепсис в Чечне

01 декабря 2019, 10:21

22-летний зять Рамзана Кадырова Висхан Мацуев назначен руководителем Управления по вопросам миграции МВД по Чечне из-за опыта работы, а не из-за родства с главой Чечни, заявил 30 ноября директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев. Некоторые жители Чечни и пользователи Instagram сочли эту версию неубедительной.

30 ноября помощник главы Чечни, директор ЧГТРК "Грозный" опроверг версию о том, что 22-летний лейтенант полиции Висхан Мацуев возглавил 26 ноября Управление по вопросам миграции МВД по Чечне из-за родственных связей с Рамзаном Кадыровым.

Он подчеркнул, что Висхан Мацуев "в университете МВД учился хорошо, поощрялся начальством". "Работал он и в правительстве Чечни. Был командиром взвода ППСП в ОВД по Аргуну. После этого также работал начальником отделения по организации заграничных паспортов УВМ МВД по Чечне. Имеет достаточный опыт работы, мотивирован и ответственно подходит к своей работе... Какие претензии могут быть к этому человеку? Никаких!" – привела слова Ахмеда Дудаева ЧГТРК "Грозный" на своей странице в Instagram, насчитывающей 407 тысяч подписчиков.

По состоянию на 10.00 мск под этой публикацией размещено 34 комментария. Авторы большинства из них поддержали назначение Мацуева. "Если Рамзан назначил его, значит, он хороший человек и будет хорошо работать", - написал, в частности, bagram__012.

Скептический комментарий оставил пользователь с ником ben_2831. "Лейтенант всего лишь", - прокомментировал он назначение Висхана Мацуева.

Несколько критических комментариев пользователи Instagram опубликовали под сообщением о назначении Висхана Мацуева на странице ИА "Чечня Сегодня". "Он же ребёнок, чем он будет руководствоваться?" – задался, в частности, вопросом пользователь _elina1717. "Опытный сотрудник... Какой у него стаж работы?" – скептически заметил b_habib__.

Висхан Мацуев, женатый на дочери главы Чечни, до последнего времени занимал должность начальника отделения по организации загранпаспортов миграционного управления - заместителя начальника отдела по работе с гражданами, уточнил корреспонденту "Кавказского узла" представитель МВД по Чечне.

Почти вся система управления в Чечне завязана на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", из 158 крупных чиновников в Чечне 30% - родственники Кадырова, 23% - односельчане, еще 12% - друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы республики направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова, следует из подготовленного "Кавказским узлом" видео "Власть в Чечне как семейный бизнес Рамзана Кадырова".

Некоторые местные жители также сочли заявление Ахмеда Дудаева недостаточно убедительным. "Рамзан Кадыров встраивает во власть своих родных и близких, в том числе не имеющих управленческого или просто жизненного опыта, но зато преданных. Думаю, эта тенденция у нас будет только нарастать. У Рамзана достаточно родственников, хватит, чтобы занять все руководящие должности в регионе", - озвучила корреспонденту "Кавказского узла" свою версию сотрудница одной из НПО Чечни Фатима.

"Чечня становится вотчиной Рамзана Кадырова и его родни. Мне кажется, назначая своих родственников на высокие должности, он преследует определенную цель - чтобы республикой руководил исключительно кадыровский клан, даже если самого Рамзана куда-то переведут", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Адлан.

"Кавказский узел" писал также о других назначениях близких родственников Рамзана Кадырова. Так, в ноябре 2017 года младший лейтенант полиции Хас-Магомед Кадыров стал начальником УМВД по Грозному. Хас-Магомед Кадыров "хорошо знает все требования" главы республики, пояснил тогда это назначение министр внутренних дел Чечни. До этого Хас-Магомед Кадыров чуть более месяца возглавлял Управление наркоконтроля МВД по Чечне.

26 июля 2019 года он был назначен на должность мэра Аргуна. Родство с Кадыровым не ставит крест на эффективности управленца, а ключевые посты в Чечне занимают и не состоящие в родстве с Кадыровым люди, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

26 июля 2018 года племянник главы Чечни Ибрагим Закриев был утвержден в должности мэра Грозного. Месяцем ранее еще один племянник Рамзана Кадырова Хамзат Кадыров стал главой Курчалоевского района. 9 октября 2017 года УГИБДД Чечни возглавил 28-летний племянник Рамзана Кадырова Идрис Черхигов.