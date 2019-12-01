Пользователи соцсетей поспорили об управленческом опыте зятя Кадырова

01 декабря 2019, 17:00

Висхан Мацуев слишком молод, чтобы его опыт был достаточным для руководства управлением МВД в Чечне, сочли часть пользователей соцсетей. Ссылки на возраст при оценке опыта неуместны, возразили их оппоненты.

Как писал "Кавказский узел", 30 ноября помощник главы Чечни Ахмед Дудаев опроверг версию о том, что 22-летний зять Рамзана Кадырова, лейтенант полиции Висхан Мацуев возглавил управление по вопросам миграции МВД по Чечне из-за родственных связей с главой республики.

Висхан Мацуев успел поработать в правительстве Чечни, а также был командиром взвода в полиции Аргуна, после чего работал начальником отделения по организации заграничных паспортов управления по вопросам миграции МВД по Чечне, заявил Ахмед Дудаев, пояснив, что Мацуев имеет "достаточный опыт работы, мотивирован и ответственно подходит к своей работе".

Сообщение о назначении Висхана Мацуева, размещенное на странице ИА "Чечня Сегодня" в Instagram, набрало, по состоянию на 17.00 мск, 587 отметок "нравится" и 19 комментариев. Их авторы поспорили о том, что сделало возможным назначение 22-летнего офицера начальником управления.

Некоторые из них высказали мнение, что Мацуев был назначен на руководящую должность благодаря родству с главой Чечни. "Теперь и зять пошёл по служебной лестнице, я вами поражаюсь", - написал, в частности, lonely_nohcho. "Это муж Айшат (дочери Рамзана Кадырова. – Прим. "Кавказского узла"), вот и поднимают зятя по служебной лестнице", - пояснил он в другом комментарии.

"В 22 года руководителем?" - выразил удивление пользователь zema_zemik123. "При чем тут возраст? Парень, может, знает свое дело", - возразил akhmedovdzhambul. "Он работал помощником главы ЧР, опытный работник, не нужно скептически относиться", - заступился за Висхана Мацуева perfume_grozny_095.

Аналогичные мнения высказали участники дискуссии под новостью о назначении Мацуева, опубликованной сегодня на странице "Кавказского узла" в Instagram и набравшей к 17.00 мск 255 "лайков" и 65 комментариев.

"В 22 года достаточный опыт? Вот это да", - с иронией написал, в частности, пользователь vip__interier. "Когда успел везде поработать, если универ заканчивают в 21-22 [года]", - удивился пользователь larisaisaeva1411. "22 года пацану, и на стольких должностях поработал, отсюда можно сделать вывод, что родственные связи тут как раз-таки налицо", - согласился shamil__official_05. "Он поощрялся начальством только потому, что родственник Кадырова", - предположил teatrserg.

Их оппоненты сочли неубедительными ссылки на возраст Висхана Мацуева. "Если хорошо учился и работал в миграц.системе, то с него будет толк, нужно молодые кадры внедрять", - высказался, в частности, oktamhon1990. "Интересно, откуда возьмётся у человека опыт, если не дать ему возможность его наработать", - согласился пользователь data17.10.1985.

"Даже если у него есть большой опыт и знания, Кадыров не должен был назначать своего зятя на такую должность, дабы избежать кривотолков", - указал nyasarer.

Почти вся система управления в Чечне завязана на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", из 158 крупных чиновников в Чечне 30% - родственники Кадырова, 23% - односельчане, еще 12% - друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы республики направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова, следует из подготовленного "Кавказским узлом" видео "Власть в Чечне как семейный бизнес Рамзана Кадырова".

Под сообщением о назначении Мацуева на странице "Кавказского узла" в Facebook опубликовано, по состоянию на 17.00 мск, восемь комментариев. Мнения их авторов о целесообразности назначения 22-летнего полицейского начальником управления также разделились.

"Откуда у человека в 22 года опыт? Почти ребёнок", - написала, в частности, Лариса Иванова. "А что тут зазорного, я, сын рабочего в возрасте 22 года, в 1980 году, выпусник высшей школы МВД СССР, молодой лейтенант приказом МВД Азербайджанской ССР был назначен на должность начальника спецотдела детской колонии", - возразил Türk Oğlu.

Напомним, 26 июля пост мэра Аргуна занял 28-летний близкий родственник главы Чечни Хас-Магомед Кадыров. Непосредственно перед этим назначением Хас-Магомед Кадыров работал первым заместителем мэра Аргуна.

Два года назад, в ноябре 2017 года, младший лейтенант полиции Хас-Магомед Кадыров стал начальником УМВД по Грозному. Молодой офицер "хорошо знает все требования" главы республики, пояснил тогда это назначение министр внутренних дел Чечни.

Назначение родственников на важные должности является "стандартной кавказской практикой", прокомментировал назначения Хас-Магомеда Кадырова мэром Аргуна директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. "К слову, зачастую родственники чиновников, даже не имея опыта работы, могут достичь высот. Если родственник, еще не значит, что неэффективный [управленец]", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Евгений Минченко.