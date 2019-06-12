Аналитики сочли инцидент с указателем в Кизляре провокацией

12 июня 2019, 22:44

Чеченские власти объявили о разрешении конфликта в районе границы с Дагестаном, где жители Кизляра снесли дорожный знак с надписью "Шелковской район", установленный на окраине города. Историк Зураб Гаджиев счел провокацией установку указателя и назвал реакцию дагестанской молодёжи ожидаемой. Проблема, спровоцировавшая инцидент, выгодна Кремлю, уверены правозащитники Ахмед Гисаев и Руслан Кутаев.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 10 июня жители Кизляра снесли один из дорожных знаков с надписью "Шелковской район", установленный на окраине города. На следующий день горожане собрались на народный сход возле одного из указателей Чечни, после чего 19 участников стихийной акции протеста были задержаны. Демонтаж указателя стал результатом информационной политики властей Дагестана, которые игнорировали напряженность вокруг пограничного вопроса, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогер. Сегодня акции протеста в Кизляре не продолжились, но на улицах города было много силовиков и расставлены мобильные посты полиции, рассказали горожане. Также сегодня возле указателя с обозначением Шелковского района Чечни близ Кизляра местные жители установили свой дорожный знак. Новый указатель гласит, что это территория Кизлярского района Дагестана.

11 июня спикер парламента Чечни Магомед Даудов на встрече с дагестанскими чиновниками возложил ответственность за инцидент на администрацию Кизляра, назвав происходящее "бардаком". Глава Дагестана Владимир Васильев заявил в тот же день, что республика не уступит свои территории в одностороннем порядке. Рамзан Кадыров, в свою очередь, призвал жителей обеих республик "не поддаваться на провокации", а авторам оскорбительных комментариев пообещал "поломать пальцы и вырвать язык".

Власти Чечни объявили о разрешении конфликта

О том, что проблема, ставшая причиной конфликта на границе с Дагестаном, где был демонтирован обозначающий границу Шелковского района Чечни дорожный указатель, полностью разрешена, говорится в материале ЧГТРК «Грозный», который был показан в ночь на 12 июня. В сюжете продолжительностью более 30 минут основное внимание уделено визиту на границу председателя парламента республики Магомеда Даудова и его встрече с жителями Кизлярского района и представителями дагестанских властей. Видео «Подробности инцидента на границе с Дагестаном» размещено сегодня на YouTube-канале ЧГТРК «Грозный».

Помимо того, что Даудов отчитал руководство Кизляра, он заявил, что обозначающий границу города Кизляр указатель расположен на чеченской территории и что чеченцы никогда не придавали этому никакого значения, но теперь потребовал убрать его.

В этом же видео показано интервью Магомеда Даудова на чеченском языке, посвященное той же теме, в котором спикер чеченского парламента признался, что приехал по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова и заявил, что чеченский народ «может спать спокойно», поскольку честь республики охраняют «наш падишах, и достойные парни» (здесь и далее перевод слов Даудова сделан корреспондентом «Кавказского узла»). При этом спикер чеченского парламента пригрозил тем, кто готов повторить снос указателя.

«Этот [дорожный] указатель [установлен], чтобы любой знал, что он находится на территории Чечни […] Мы на данный момент ни с дагестанцами, ни с кем-то еще не определяем границу, потому что действует мораторий [на определение границ] до осени. […] Наш падишах, сын Ахмата Рамзан со своим народом и тем, что ему доверено, как вы знаете, никому шутить не позволит. […] Нас прислал наш падишах, чтобы мы проконтролировали ситуацию, но никому шутить не позволим […] Если вы уберете [указатель] после того, как мы уедем, то мы не будем считать вас мужчинами. Потому что человек, который дерется со знаком – не мужчина. Пришли убрать – уберите. Вы попробуйте убрать – мы попробуем этого не допустить. Мы правы, потому что мы находимся на земле своих отцов, мы никому ничего не говорим. Наш падишах говорит, чтобы мы охраняли закон, и мы будем охранять закон», - заявил Даудов.

Интервью Магомед Даудов давал на фоне уже установленного на свое место дорожного указателя "Шелковской район", а позади него выстроились силовики в полной амуниции с масками на лице и шлемами на голове, а также с автоматами в руках.

Возмущение жителей Кизляра вызвала не установка чеченских дорожных указателей, а то, что знаки установили неожиданно, рассказали горожане. По их мнению, местные власти должны были предупредить людей о том, что этот участок земли принадлежит Чечне.

Снос дорожного указателя чуть не обернулся массовой дракой, а через несколько часов после случившегося в район прибыли сотрудники чеченского ОМОН, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» жители Шелковского района Чечни.

«Когда здесь мы узнали про снос указателя, были призывы поехать туда и разобраться», - рассказал местный житель Султан.

«Даудов приехал, Алаудинов (замминистра МВД Чечни – прим. «Кавказского узла») был, наше районное начальство и местная полиция. Главное, что все благополучно разрешилось», - подчеркнул другой местный житель Хасан.

Ранее в комментарии «Кавказскому узлу» жители Шелковского района заявили, что властям следует не допустить развития конфликта.

Разрушенный ночью 10 июня дорожный указатель на административной границе был восстановлен на прежнем месте уже утром 11 июня, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в администрации Шелковского района, отметив, что обстановка в районе 12 июня спокойная.

Никаких споров между Чечней и Дагестаном по поводу земли у Кизляра не было

Установка указателя на окраине Кизляра была провокацией, а никаких споров по поводу этого участка земли никогда не было, отметил дагестанский историк, эксперт правительственной комиссии по определению границ между Дагестаном и Чечней Зураб Гаджиев.

По его словам, комиссия по разграничению по поводу этого участка Шелковского района специальную работу и отдельного заключения не делала, так как для всех специалистов, которые были задействованы в ней, положение его было известным и очевидным фактом.

«Ни у кого по этому кусочку территории вопросов не возникало. В Дагестане знают и согласны, что этот аппендикс относится к Чечне. На моей странице в Facebook есть скриншот с общедоступной кадастровой карты, где отмечена территория Чечни, которая вклинивается в Дагестан, и я пометил флажком место, где установлен дорожный знак. Это территория, которая от Чечни идёт тонкой кишкой через труднопроходимые леса и болота, местами сужаясь до 50 метров шириной. Там нет дорог, населенных пунктов. Земля фактически никак не используется. Подъезд на этот отрезок Чечни возможен только через территорию Дагестана», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Зураб Гаджиев.

В то же время Гаджиев полагает, что со стороны власти Чечни претендуют на другой участок территории, который остался у Дагестана.

«Позднее я в Facebook выложил на основе публичной кадастровой карты свою, где показал ту территорию Чечни, что вдается в Дагестан (красным цветом) и участок территории Дагестана на которую претендовали ранее власти Чечни (желтым цветом). Сейчас целью всей этой заварухи является именно этот участок. Как говорится, следите за руками. Указатель, установленный на кромке территории Чечни, в самом нелепом месте, стал приманкой. Люди были в шоке. Выезжая из Кизляра, они вдруг увидели знак, что попали в Чечню. Второй же знак через 50 метров не поставили, что территория Чечни уже закончилась. Поэтому у многих возникло впечатление, что застолбили большую территорию, что дальше уже весь Кизлярский район в Чечне… Обратите внимание, что речь Даудова на встрече с Ивановым посвящена не указателю, а тому самому участку. Он говорил про лесхоз, о том, что кто-то что-то захватил, судился и т. д.», - пояснил Зураб Гаджиев.

«Весь этот бардак между Чеченской Республикой и Дагестаном идет именно из-за вашей администрации. Именно из-за захватов ваших и наших земель. В данный момент я знаю, что именно ваш кизлярский лесхоз на вас подал в суд. На город Кизляр через Рослесхоз», – сказал Даудов, обращаясь к главе Кизлярского района Александру Погорелову. В ответ глава района заявил, что все делается в рамках закона.

Гаджиев считает установку указателя провокацией, которая вызвала ожидаемую реакцию дагестанской молодёжи. «Если ингуши со своими стариками и адатами прогнозируемы и высчитываемы на 10 ходов вперёд по этой причине, то дагестанцы как раз просчитываемы из-за отсутствия адатов и стариков и желанием идти в лобовую атаку. Идиотский шаг - снос указателя - теперь позволяет Даудову со своим батальоном «космонавтов» приезжать, устраивать демонстрацию силы, бряцать оружием», - посетовал Зураб Гаджиев.

Соглашение о границе Чечни и Ингушетии осенью 2018 года вызвало массовые протесты в Магасе. Эти события и их последствия "Кавказский узел" освещает в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

При этом Гаджиев выразил сомнения в ценности территории, на которую претендует Чечня. «Этот участок откадастрировали 16 марта сего года… Хотя непонятно, зачем она нужна Чечне. Возможно для того, чтобы выйти к дорогам. И таким образом территория Чечни будет окружать Кизляр с трёх сторон», - предположил Зураб Гаджиев.

Одновременно Гаджиев осудил действия молодых людей, демонтировавших знак, но обратил внимание на то, что снесенный дорожный указатель был поставлен чеченской стороной без уведомления об этом соседей. Также Гаджиев сослался на слова дагестанского министра транспорта Ширухана Гаджимурадова о том, что указатели на населенные пункты и административные единицы на дорогах должны устанавливать те ведомства, что обслуживают дорогу.

Согласно федеральному законодательству, по словам министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Ширухана Гаджимурадова, дорожные знаки устанавливают те, кто обслуживает данный участок трассы, и в случае дороги у Кизляра это дагестанские дорожные службы, пишет сегодня «Дагестанская правда», не уточняя, когда и где были сказаны эти слова.

Отметим, что присутствовавший на встрече Даудова под Кизляром с представителями дагестанских властей и местными жителями руководитель администрации главы и правительства Дагестана Владимир Иванов также обратил внимание на то, что снесенный дорожный указатель был поставлен чеченской стороной без уведомления, и призвал участников встречи избегать самодеятельности.

«У меня просьба. Это касается всех глав районов Чеченской Республики и муниципалитетов Республики Дагестан. Если какие-то моменты возникают спорные… давайте не будем заниматься самодеятельностью. Вы информируете Магомеда (Даудова), информируете меня. Мы вначале с ним встречаемся, пьем чай, разговариваем с Хизри Исаевичем (спикером дагестанского парламента Шихсаидовым – прим. «Кавказского узла»), ставим в известность глав. А после этого уже знаки ставим, солнце зажигаем и все остальное делаем», - сказал Владимир Иванов.

Регион имеет право самостоятельно устанавливать указатели на дорогах

Если раздел территории уже произведён между субъектами РФ, имеется разметка по картам, то каждый субъект имеет право самостоятельно устанавливать указатели принадлежности, и это не требует согласования с соседом, считает президент общественной организации «Коллективная защита», адвокат Марат Аманлиев.

«Это всё равно, если бы у нас с вами были два соседних участка. Мы точно знаем границы их, и ни у кого нет обязанности спрашивать, могу ли я поставить забор по границе. Я его поставлю, потому что знаю, что это моя территория», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Марат Аманлиев.

В целом, право установки знаков на дороге имеют органы муниципальной и государственно власти, отметил он. «А Росавтодор только лишь техническую сторону обеспечивает - втыкает знаки в соответствие с ГОСТом. Внутри субъекта федерации существует для этого определенная служба», - отметил Марат Аманлиев.

Однако с указателем возле Кизляра несколько другая ситуация, оговорился он. «Речь идет не столько об организации дорожного движения, сколько о маркировке границ субъекта федерации. Исходя из нормативной базы, знак того, где начинается и где заканчивается субъект федерации, не относится к вопросам регулирования дорожного движения», - пояснил Марат Аманлиев.

По его мнению, какой-то регламентации, на каком расстоянии друг от друга необходимо устанавливать знаки, чтобы разграничить один субъект от другого, нет. «Если есть необходимость обозначить границу, и принято решение, то нет разницы, какая территория - хоть 2 метра», - отметил Марат Аманлиев.

Он считает, что снос и порча знаков является административным правонарушением, но наказание за него не очень строгое. «По поводу сноса и повреждения всякого рода дорожных знаков, сооружений, технических средств регулирования и прочего существует наказание в соответствие со статьей 12.33 КоАП РФ. Нарушителю грозит штраф, не очень обременительный», - сообщил Марат Аманлиев.

Статья 12.33 КоАП РФ, о которой говорил Амналиев, предусматривает наказание для граждан в виде административного штрафа от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; для должностных лиц – в размере 25 тысяч рублей; для юридических лиц - 300 тысяч рублей.

11 июня представитель МВД по Чечне заявил корреспонденту "Кавказского узла", что полиция Чечни совместно с дагестанскими коллегами начала проверку инцидента с демонтажом указателя, добавив, что подобные действия подпадают под определение части 1 статьи 167 Уголовного кодекса России, предусматривающей ответственность за умышленное повреждение или уничтожение имущества. За это закон предусматривает денежный штраф в размере до 40 тысяч рублей, исправительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы сроком до двух лет, сообщил полицейский.

Правозащитники рассказали о выгоде Кремля от проблем на Кавказе

Проблема, которая спровоцировала инцидент у Кизляра, создана и выгодна федеральным властям, уверены глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев и руководитель Human Rights Analysis Center, чеченский политэмигрант, живущий в Европе Ахмед Гисаев.

По мнению Кутаева, власти пытаются «на теле Кавказа создать гнойники», и делается это вопреки логике, потому что социально-экономические проблемы в стране обостряются и требуют решения. «Казалось бы надо делать всё, чтобы обходить острые углы, а здесь ситуация целенаправленно обостряется. Идёт заготовка проблемных точек на Северном Кавказе, связанных с территориальными спорами. Обозначилось четыре таких ареала: Дагестан, Чечня, Ингушетия. Кабардино-Балкария», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Руслан Кутаев.

Он считает, что острая ситуация на Кавказе будет выгодна федеральному центру в случае обострения политического противостояния в Москве, Питере и других городах центральной России. «Когда русских будут звать на баррикады, на антиправительственные действия, вот тогда гнойники будут вскрыты, введут в кавказских регионах чрезвычайное положение. А если в двух и более регионах РФ его введут, то политические выступления, манифестации будут запрещены и во всех остальных местах. И если пик антиправительственных выступлений заглушить запретом ввиду чрезвычайного положения, то активные протесты пойдут на спад. На это расчет центра», - полагает Руслан Кутаев.

Выходом может быть, по его словам, лишь отстранение жителей Северного Кавказа от нагнетания земельных и иных споров. «Я был в КЧР, еду в КБР, встречаюсь с людьми. И всем объясняю, что мы, как представители горских народов, так и других, живущих на Кавказе - русские, казаки, греки, армяне и другие - не должны быть заложниками кремлёвских игр, нужно сторониться всего этого», - рассказал Руслан Кутаев.

В инциденте под Кизляром, как и в обострении проблемы чечено-ингушской границы, политика федерального центра является основным источником дестабилизации межнациональных и межрегиональных отношений на Северном Кавказе, уверен Ахмед Гисаев. «Федеральному центру очень выгодно расколоть Северный Кавказ, потому что Кремль переживает не самые лёгкие времена из-за санкций, из-за политической и экономической изоляции. Кремль всеми силами пытается не допустить единства народов Северного Кавказа и спровоцировать межнациональные распри, чтобы сыграть на них», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Ахмед Гисаев.

По его словам, граница между Дагестаном и Чечней, как и другие границы между кавказскими регионами, не являются традицией народов. «Для нас границы - это настоящее варварство. Потому что мы привыкли жить как свободные люди, свободно перемещаться. Черкесы или дагестанцы не имели препятствий жить, к примеру, среди чеченцев, как и наоборот. Границы, как, впрочем, и другие явления - например, похищения людей, внесудебные казни - это действия, исходящие из российской политики, и навязываются народам Северного Кавказа», - считает Ахмед Гисаев.

Он не ожидает, что возможны серьезные эксцессы из-за этого случая в Кизляре. «Те, кто снёс указатель, рассчитывали спровоцировать вражду, но надеемся на мудрость кавказских народов, что это сделать не удастся. В регионе тысячелетняя история мирного урегулирования взаимоотношений между разными народами, конфессиями и культурами», - подчеркнул Ахмед Гисаев.

В январе власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками. 16 апреля, после скандала с односторонним определением границы чеченской стороной, спикеры парламентов обеих республик объявили, что внесение в госреестр недвижимости сведений о границе решено приостановить. В мае Дагтехкадастр объявил конкурс на выполнение землеустроительных работ для установления границ с Чечней, Ставропольским краем и Калмыкией. Работы должны выполнить до 15 декабря.