Жители Кизлярского района установили свой указатель рядом с чеченским

12 июня 2019, 21:50

Возле указателя с обозначением Шелковского района Чечни близ Кизляра местные жители установили свой дорожный знак. Новый указатель гласит, что это территория Кизлярского района Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня в сети было опубликовано видео сноса дорожного знака с надписью "Шелковской район", установленного на окраине Кизляра. Демонтированные знаки будут установлены вновь, заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов. К границе двух республик было направлено большое количество камуфлированной техники. Жители 11 июня собрались на народный сход возле одного из указателей Чечни на окраине Кизляра, не менее 15 участников акции протеста были задержаны. Сегодня акции протеста в Кизляре не продолжились, но на улицах города много силовиков и расставлены мобильные посты полиции, рассказали горожане.

На встрече близ демонтированного указателя Даудов отчитал главу Кизлярского района Александра Погорелова. "Вчерашнего события бы не было, если бы (жителям района) объясняли это. Если бы вы сходы делали, если бы ваши депутаты сельских или районных советов встречались бы с молодежью, этой паники бы не было", – заявил Даудов. Также Даудов несколько минут пообщался с жителями Кизлярского района, один из которых предложил демонтировать дорожный указатель. "Ты (указатель) снимешь через мой труп", – возразил Магомед Даудов. "Через твой труп тоже снимем", – ответил житель Дагестана.

Фотографию указателя, установленного жителями Дагестана, опубликовал в своем Telegram-канале "Спросите у Расула" блогер Расул Асад. "Видимо, чтобы было", - написал он под фотографией.

На снимке видно, что теперь синие дорожные указатели стоят друг напротив друга по обе стороны дороги. С одной стороны стоит знак, установленный чеченскими властями - "Чеченская республика, Шелковской район", с другой - новый знак, "Республика Дагестан, Кизлярский район".

Теперь на месте установили и наш знак", - говорится в сообщении паблика jamaat_dagestana в Instagram. Там также опубликован снимок нового, дагестанского указателя.

Комментариями властей Дагестана и Чечни по поводу установки нового указателя в Кизлярском районе "Кавказский узел" пока не располагает.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Соглашение о границе Чечни и Ингушетии осенью 2018 года вызвало массовые протесты в Магасе, "Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".