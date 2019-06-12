Силовики в Кизляре. 12 июня 2019 года. Фото Ильяса Капиева для "Кавказского узла"

12 июня 2019, 18:14

Кизлярцы сообщили о мобильных постах силовиков по всему городу

Протестов в Кизляре сегодня нет, на улицах много силовиков и расставлены мобильные посты полиции, рассказали горожане.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня в сети было опубликовано видео сноса дорожного знака с надписью "Шелковской район", установленного на окраине Кизляра. Демонтированные знаки будут установлены вновь, заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов. К границе двух республик было направлено большое количество камуфлированной техники. Жители 11 июня собрались на народный сход возле одного из указателей Чечни на окраине Кизляра, от 10 до 15 участников акции протеста были задержаны.

Сегодня в Кизляре не было протестных акций, на месте вчерашнего схода никого нет, сообщил корреспондент "Кавказского узла" в 16:17 мск.

На улицах больше силовиков, чем обычно, по городу расставлены мобильные посты полиции, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" жители города. При этом при въезде в Кизляр, где жителями были демонтированы дорожные указатели, сотрудники полиции отсутствуют, отметил кизлярец Магомед. Однако он не исключил, что мобильный пост находился чуть в стороне от указателей. Он предположил, что сотрудники полиции в форме и гражданской одежде находятся поблизости и от места вчерашнего схода, хотя непосредственно там, где сход проходил, нарядов нет. Житель Кизляра добавил, что движению по дороге, где были установлены чеченские указатели, никто не мешает.

"По городу есть усиление. Но чтобы военная техника в городе была, такого нет",- отметил житель Кизляра Муслим.

Ранее Даудов отчитал главу Кизлярского района Александра Погорелова за случившееся и на встрече в Кизляре заявил местным жителям, что установленный там дорожный указатель будет демонтирован только через его труп. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал "поломать пальцы и вырвать язык" тем, кто пишет оскорбительные комментарии. Пользователи соцсетей раскритиковали Кадырова за эти слова.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Соглашение о границе Чечни и Ингушетии осенью 2018 года вызвало массовые протесты в Магасе, "Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Примечание:

"Конституционный суд Ингушетии решил проверить закон о границе с Чечней", "Жители Чечни раскритиковали угрозы Кадырова ингушским активистам", "Евкуров обвинил оппозицию в отказе от диалога".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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