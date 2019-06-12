Пользователи соцсетей раскритиковали Кадырова за угрозы комментаторам

12 июня 2019, 17:03

Слова Рамзана Кадырова, пообещавшего "поломать пальцы и вырвать язык" авторам оскорбительных комментариев, недопустимы для руководителя региона, отметили пользователи соцсетей. Они указали, что жители Чечни также пишут немало оскорбительного дагестанцам в связи с чеченскими дорожными указателями на окраине Кизляра.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня в сети было опубликовано видео сноса дорожного знака с надписью "Шелковской район", установленного на окраине Кизляра. Жители Кизляра 11 июня собрались на народный сход возле одного из указателей Чечни на окраине города от 10 до 15 участников акции протеста были задержаны.

Демонтированные знаки будут установлены вновь, заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов Он отчитал главу Кизлярского района Александра Погорелова за случившееся и на встрече в Кизляре заявил местным жителям, что установленный там дорожный указатель будет демонтирован только через его труп. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал "поломать пальцы и вырвать язык" тем, кто пишет оскорбительные комментарии. "Я вам говорю - не пишите комментарии, оскорбляющие достоинство человека. Оттого, что... мы работаем на таких должностях, это не означает, что мы не люди", - также заявил Кадыров.

Комментатор в сообществе "Преступная Россия" в Facebook выразили возмущение предупреждением Кадырова о сломанных пальцах. "А разве за такие откровенные угрозы, да еще от представителя власти, не должна наступить уголовная ответственность?" - задалась вопросом комментатор в сообществе "Преступная Россия" в Facebook Мария Соловьенко. "21 век, руководитель республики произносит прямые угрозы", - констатировал Николай Носенко. "Это призыв к самосудам? За слово - палец или язык? А что за язык и палец?" - написал Алексей Стихиярский.

"Напомните, пожалуйста, статью закона РФ, который позволяет ломать пальцы и вырывать языки... Я уважаю законы РФ. Особенно Статью 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"", - написала Лейла Гергокова в группе "Другой Нальчик" соцсети Facebook.

"Глава Чечни прав, осуждая людей за оскорбления и унижения в адрес чеченцев. Это статья УК РФ. Но руководителю региона негоже пугать людей страшилками", - прокомментировала слова Кадырова комментатор Aishat Kusaeva в Facebook-сообществе "Юг. МБХ медиа".

"Глава республики РФ <...> угрожает жителям соседней республики. А наше правительство делает перед ними реверанс с видом провинившейся гимназистки", - написал житель Дагестана Eliss Rassel на странице газеты "Черновик" в Facebook. При этом он отметил, что оскорбительные комментарии пишут и пользователи из Чечни. "В Инстаграме если почитать комменты чеченской стороны (правда, большинство пишет на своем языке), то волосы дыбом встают от их неуважения и ненависти к дагестанцам", - подтвердила Лейла Муртузова. На оскорбительные комментарии со стороны чеченцев указали и другие комментаторы в этом сообществе.

"Рамзан, по какому праву вы будете приезжать и заходить домой и спрашивать с людей за оскорбления? Приезжают вооруженные люди и будут спрашивать с безоружного за его слова? Ни в российском, ни в шариатском праве нет такого, и нет такого в праве горцев тоже", - отметил Ahmad-Shah Massoud-1 в комментариях к публикации на сайте газеты "Черновик".

16 марта Чечня в одностороннем порядке зарегистрировала за собой спорный участок земли на границе с Кизлярским районом Дагестана около села Новомонастырского. Представитель аппарата Рамзана Кадырова пояснил, что чеченская сторона не дождалась реакции дагестанской стороны. Дагестанская комиссия по вопросу демаркации границы не посещала село, рассказали 12 апреля местные жители.