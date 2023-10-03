Доного анонсировал публикацию материалов для зрителей сорванной лекции

03 октября 2023, 16:34

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Запрет на проведение в Махачкале лекции о Горской республике мог быть связан с темой лекции или вниманием силовиков к деятельности ее автора, полагает Хаджи Мурад Доного. Ученый отметил, что в исторических спорах оценивать и критиковать взгляд того или иного ученого на тему могут его коллеги, а силовые методы недопустимы, и пообещал разослать материалы зрителям сорванной лекции.

Как писал "Кавказский узел", коллеги дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева провели 2 октября одиночные пикеты Магомед Магомедов провел пикет в поддержку Гаджиева, а Идрис Юсупов - в поддержку историка Хаджи Мурада Доного, посчитав срыв лекции, запланированной на 30 сентября, еще одним фактом преследования ученого.

Бывший замдиректора Национального музея Дагестана Хаджи Мурад Доного сообщил, что при обыске 30 ноября 2022 года силовики изъяли книги, флешки, телефон и компьютер с ценными историческими материалами. После обыска силовики интересовались его участием в научных конференциях в Грузии, Азербайджане и Турции и задавали вопросы о его контактах там. Доного предположил, что обыск мог быть проведен силовиками после доноса из-за его публикаций. По его словам, из-за изъятия исследовательских материалов научная работа поставлена под угрозу.

Хаджи Мурад Доного сообщил, что 30 сентября намеревался повторить в Махачкале лекцию об истории Горской Республики (1918-1919 годы), прочитанную 11 мая этого года. "Эта тема входит в наш перечень просветительских лекций, никак не связанный, ни с политикой, ни с современностью", - рассказал он в своем Telegram-канале 2 октября.

По его словам, организаторы планировали "провести не просто лекцию, а мероприятие" – каждому слушателю был подготовлен в качестве сувенира значок с гербом Горской Республики (автор которого - известный дагестанский художник Халилбек Мусаясул),с продажей исторических книг, атрибутики и футболок, посвященных теме лекции. Однако лекция была запрещена силовиками, сообщил Доного. "За пару часов до начала мероприятия арендатору зала сначала поступил звонок, а потом при встрече с ним спецсотрудники объявили о запрете проведения мероприятия, при этом пригрозили силовым запретом, если лекция будет все-таки начата. Конечно, мы, не желая подставлять кого-либо, отменили лекцию", - рассказал он.

Доного считает, что запрет вызван "непростым отношением к лектору со стороны силовых органов", которого в интернете "обвиняют в пантюркизме (что просто смешно) или каком-то сепаратизме (что дважды смешно)".

"Возможно, запрету также послужила тема лекции. История такая штука, что изучать всевозможные темы, никому не возбраняется. Другое дело как автор преподносит содержание конкретной темы. В этом случае специалист(ы), коллектив ученых историков, или историческое общество может подвергнуть критике этого автора, аргументировать свою критику, указать на ошибки и т.д. Но не силовым же решением!", - возмутился историк. Также он предположил, что если в следующий раз объявить лекцию на тему "Кутузов – герой России", или "Красные партизаны Дагестана", то мероприятие может состояться.

В ноябре 1917 года на территории бывшей Терской и части бывшей Кубанской областей Российской империи была провозглашена Горская республика, а затем - Федеративная Горская Республика Северного Кавказа (Союзная) (май 1918 года). В республику горцев Северного Кавказа вошли все северокавказские народы, состояла она из семи штатов: Абхазии, Адыгеи, Кабарды, Карачаево-Балкарии, Осетии, Чечено-Ингушетии и Дагестана. Правительство ФРСК было низвержено в конце мая 1919 года, говорится в "Большой исторической энциклопедии".

Он отметил, что каждому, кто записался на это мероприятие, "будет отправлена ссылка на лекцию в видео-формате, которую можно будет смотреть и слушать сколько угодно". Доного сообщил, что на лекцию приехали слушатели, в том числе из других городов Дагестана, других регионов и даже стран - Дербента, Избербаша, Каспийска, Ингушетии, Брянска, Тбилиси.

"Кавказский узел" также писал, что 15 марта историк Хаджи Мурад Доного представил в Махачкале свою книгу. "Кавказский газават: Конфронтация взглядов". По словам автора, работа посвящена теме конфронтации среди религиозных деятелей во времена имама Шамиля. Эта книга затрагивает вопросы, которые интересуют сегодня многих жителей Северного Кавказа, считают участники презентации книги в Махачкале.

В октябре 2019 года в Махачкале была издана книга Хаджи Мурада Доного "Аманат Кавказской войны", посвященная старшему сыну имама Шамиля, которая содержит не опубликованные ранее документы из его жизни. Серьезные исследования на тему Кавказской войны востребованы в современном обществе, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" историки.

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