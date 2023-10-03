Махачкалинцы передали пикетчику слова поддержки для Гаджиева

03 октября 2023, 00:55

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Во время одиночного пикета в поддержку дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева прохожие передавали ему пожелания и слова поддержки, рассказал пикетчик Магомед Магомедов. Его коллега Идрис Юсупов провел пикет в поддержку историка Хаджимурада Доного, посчитав срыв лекции еще одним фактом преследования ученого.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и еженедельно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. 2 октября одиночные пикеты провели журналисты Магомед Магомедов и Идрис Юсупов, которые также потребовали прекратить преследование историка Хаджимурада Доного.

Заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов отметил, что количество реакций прохожих на одиночные пикеты 2 октября и количество слов поддержки для Гаджиева было больше, чем обычно во время подобных акций. Раньше люди, подходя к месту пикета, уточняли какие-то детали уголовного дела Гаджиева. Однако на этот раз все подходившие прохожие выражали пожелания Гаджиеву, а также рассказывали о своих переживаниях после оглашения приговора, рассказал Магомедов. «Был какой-то день пожеланий. Люди подходили и очень искренне желали, чтобы все благополучно закончилось. Люди знали, что происходит с Абдулмумином, и сами рассказывали о том, что переживали за него», - рассказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла.

Журналист Идрис Юсупов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 2 октября он решил выйти в поддержку дагестанского историка Хаджимурада Доного, так как его лекция, которая должна была состояться 30 сентября, отменена. Владельцу здания, где должна была проходить лекция, посоветовали ее отменить, рассказал журналист. «Эта лекция была сорвана представителями силовых органов», - пояснил Юсупов.

Лекция касалась темы Горской республики и ее непродолжительного существования, Доного должен был прочитать ее перед более 150 слушателями, рассказал Юсупов.

Журналист напомнил, что сравнительно недавно у Доного проводился обыск, в результате которого были изъяты документы и книги. Ещё раньше Доного лишили возможности преподавать и работать в музее, попросив написать заявление об уходе по собственному желанию. «Мы думаем, что это преследование носит системный характер, но конкретно сегодняшний (вчерашний) пикет был в связи с последними событиями, которые произошли, а именно из-за срыва его лекции», - отметил Юсупов.

Бывший замдиректора Национального музея Дагестана Хаджи-Мурад Доного сообщил, что при обыске 30 ноября 2022 года силовики изъяли книги, флешки, телефон и компьютер с ценными историческими материалами. После обыска силовики интересовались его участием в научных конференциях в Грузии, Азербайджане и Турции и задавали вопросы о его контактах там. Доного предположил, что обыск мог быть проведен силовиками после доноса из-за его публикаций. По его словам, из-за изъятия исследовательских материалов научная работа поставлена под угрозу.

Он рассказал, что Доного не знал о проведении акции в его поддержку и инициатива проведения одиночного пикета принадлежала только журналисту. «Это было мое самостоятельное решение таким образом выразить поддержку. Если бы я уведомил его об этом, он, наверное, попросил бы не проводить пикет», - отметил Юсупов.

Одиночная акция в поддержку Хаджимурада Доного была актуальна на фоне сорванной лекции историка и предшествовавшего этому обыска в доме Доного, отметил Магомед Магомедов. «Если рассматривать срыв его лекции в череде событий, это можно рассматривать как в какой-то мере преследование его как ученого, как человека, который приносит знания об истории Дагестана в нашу современность», - сказал он.

Абдулмумин Гаджиев, Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев в ожидании апелляции остаются в ростовском СИЗО. Как показывает практика, такие апелляции могут быть рассмотрены в течение двух-трех месяцев, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гаджиева Арсен Шабанов.

Каких-либо различий между ними в смысле сроков апелляции нет, она будет рассматриваться в качестве единого дела, сообщил адвокат, добавив, что наличие особого мнения судьи никак не влияет на порядок апелляционного рассмотрения.

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