Журналисты провели одиночные пикеты в Махачкале

02 октября 2023, 14:37

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Одиночные пикеты в центре Махачкалы провели журналисты Магомед Магомедов и Идрис Юсупов, потребовав освободить Абдулмумина Гаджиева и прекратить преследование историка Хаджимурада Доного.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и еженедельно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. 18 сентября такие пикеты провели заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. 25 сентября пикет Идриса Юсупова привлек внимание прохожих и водителей.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Сегодня на традиционном месте - пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова – одиночные пикеты провели Магомед Магомедов и Идрис Юсупов. Первый пикет с плакатом "Свободу Абдулмумину Гаджиеву" провел Магомед Магомедов. В 13.10 мск к нему подошли сотрудники полиции и потребовали личные данные, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте пикета.

На одиночный пикет Магомедова реагировали прохожие, а некоторые водители, проезжавшие мимо, откликались длинными автомобильными гудками.

По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Второй одиночный пикет провел Идрис Юсупов. Он вышел с плакатом «Я/Мы Хаджимурад Доного. Против преследования ученого!». В 13.42 мск к Юсупову подошёл сотрудник полиции и записал личные данные журналиста. При этом силовики не мешали проведению одиночных акций.

Напомним, бывший замдиректора Национального музея Дагестана Хаджи-Мурад Доного сообщил, что при обыске 30 ноября 2022 года силовики изъяли книги, флешки, телефон и компьютер с ценными историческими материалами. После обыска силовики интересовались его участием в научных конференциях в Грузии, Азербайджане и Турции и задавали вопросы о его контактах там. Доного предположил, что обыск мог быть проведен силовиками после доноса из-за его публикаций. По его словам, из-за изъятия исследовательских материалов научная работа поставлена под угрозу.

Хаджи-Мурад Доного – кавказовед, доктор исторических наук, профессор, автор множества десятков книг и монографий, в том числе о Кавказской войне и имаме Шамиле. В октябре 2019 года в Махачкале была издана книга доктора Доного "Аманат Кавказской войны", посвященная старшему сыну имама Шамиля, которая содержит не опубликованные ранее документы из его жизни. Серьезные исследования на тему Кавказской войны востребованы в современном обществе, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" историки.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.