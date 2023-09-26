Идрис Юсупов отметил особую реакцию махачкалинцев на требование свободы для Гаджиева

26 сентября 2023, 01:00

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Одиночный пикет журналиста Идриса Юсупова с требованием свободы для Абдулмумина Гаджиева вызвал активную реакцию прохожих и водителей.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и еженедельно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. 25 сентября одиночный пикет с требованием освободить Гаджиева провел журналист Идрис Юсупов.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Одиночный пикет в центре Махачкалы 25 сентября прошел без происшествий, на него активно реагировали как прохожие, так и водители, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" журналист Идрис Юсупов. Он стоял примерно час и держал плакат с надписью "Свободу Абдулмумину Гаджиеву".

Юсупов отметил, что некоторые прохожие спрашивали о деле Гаджиева, выражали слова поддержки и фотографировали. Журналист указал, что реакция прохожих и водителей на сегодняшнюю акцию была выше, чем на аналогичную акцию неделей ранее. «Очень много людей реагировали, фотографировали, показывали знаки поддержки. Очень активная реакция от прохожих, от проезжающих. Даже с другой стороны улицы всматривались и фотографировали»,- рассказал Юсупов.

«Особое мнение» судьи Ризвана Зубаирова практически отражает его согласие с главными доводами стороны защиты, что в свою очередь является положительным, сказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Гаджиева Арсен Шабанов.

Один из трех судей, выносивших приговор по делу Гаджиева, Ризван Зубаиров, в своем особом мнении подверг критике основания для обвинительного приговора и фактически оправдал журналиста. Судья Зубаиров недоумевает, как суд, не имея на то доказательств, счел доказанным, что Гаджиев помогал террористам, отправив им 16 тысяч рублей, и выразил недоумение, что суд, также не имея доказательств, сделал вывод, что Гаджиев публиковал статьи в газете "Черновик", выполняя отведенную ему роль в организации финансирования терроризма, передал 20 сентября телеграм-канал "Я/Мы Гаджиев".

Сам факт, что профессиональный судья, знакомый с делом, выражает мнение, соответствующее доводам защиты, является весомым при обращении защиты Гаджиева в дальнейшие судебные инстанции, отметил Шабанов. «Прислушаются или нет – не знаю. Но все, что судья написал в особом мнении – это правильно по закону и разумно»,- отметил Шабанов.

При этом адвокат отметил, что в его практике это первое особое мнение судьи, хотя оно и не имеет правовых последствий. «На моей практике – это первый случай. Как я знаю, особое мнение – редкость. Каких-то правовых последствий оно не влечет»,- пояснил адвокат.

Приговор Гаджиеву, исходя их тех данных, которые во время судебных заседании озвучивались стороной защиты и стороной обвинения, и из доводов обеих сторон, должен быть только оправдательный, считает друг Гаджиева, юрист по образованию Мухаммад.

Стороной обвинения допущены грубейшие процессуальные нарушения, которые делают эти доказательства ничтожными. На абсурдность доказательств со стороны обвинения указал и сам Гаджиев во время неоднократных выступлений в ходе судебного заседания, отметил Мухаммад. Он также считает, что особое мнение судьи Зубаирова является объективной оценкой доказательной базы уголовного дела Гаджиева.

Выражение особого мнения одного из судей Гаджиева, который практически согласился с определенными доводами защиты, повлияет на общественное мнение и отношение общества к уголовному делу Гаджиева, считает друг журналиста. Одно дело, когда люди на эмоциях говорят о несправедливости в отношении Гаджиева, Тамбиева и Ризванова, но когда свое мнение высказывает специалист в этой области - к этому мнению люди прислушиваются, считает Мухаммад. «Если судья в таком деле резонансном, принципиальном для власти выносит особое мнение, то это влияет не только на общественное мнение, но влияет и на последующие судебные процессы»,- считает друг Гаджиева.

Причиной особого мнения судьи Зубаирова послужила очевидность доводов защиты, считает другой юрист, знакомый с делом Абдулмумина Гаджиева. «Здесь я полностью согласен с судьей Зубаировым», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также отметил, что Зубаиров по сути подтверждает определенные доводы стороны защиты, указывающие на невиновность Гаджиева.

Впоследствии после ознакомления с особым мнением Зубаирова можно сделать вывод о том, что без прямых выводов, но, по сути его особого мнения, можно сделать вывод о том, что он подтверждает определенные доводы стороны защиты, указывающие на невиновность Гаджиева, считает юрист. «Я думаю, что он решил высказать такое особое мнение, потому что слишком сильны доказательства о том, что Абдулмумин и другие (Тамбиев, Ризванов) не виноваты», - пояснил юрист.

Напомним, по мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

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