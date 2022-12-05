Хаджимурад Доного объяснил обыск доносами из-за публикаций

05 декабря 2022, 11:05

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Обыск в доме Хаджи-Мурада Доного мог быть проведен силовиками после доноса из-за его публикаций, предположил сам ученый. Он подчеркнул, что его научная работа оказалась под угрозой, так как силовики изъяли у него уникальные исследовательские материалы.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 декабря бывший замдиректора Национального музея Дагестана Хаджи-Мурад Доного заявил, что 30 ноября силовики провели обыск в его доме и изъяли книги, флешки, телефон и компьютер с ценными историческими материалами. После обыска силовики интересовались его участием в научных конференциях в Грузии, Азербайджане и Турции и задавали вопросы о его контактах там, рассказал 3 декабря Доного корреспонденту "Кавказского узла". 3 декабря в интернете было озвучено требование к силовикам вернуть Хаджи-Мураду Доного его научные материалы до 12.00 мск 4 декабря. По истечении этого ультиматума Доного рассказал, что материалы ему не вернули.

Хаджи-Мурад Доного – кавказовед, доктор исторических наук, профессор, автор множества десятков книг и монографий, в том числе о Кавказской войне и имаме Шамиле. В октябре 2019 года в Махачкале была издана книга доктора Доного "Аманат Кавказской войны", посвященная старшему сыну имама Шамиля, которая содержит не опубликованные ранее документы из его жизни. Серьезные исследования на тему Кавказской войны востребованы в современном обществе, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" историки.

Хаджи-Мурад Доного записал видеообращение, в котором предположил, что обыск в его доме был проведен в результате доноса. "Я не задержан, чем это вызвано, я не знаю. Или же это очередной донос, или же указание сверху, но вот этот вот приход людей большой группой домой и под утро – все это конечно угнетает. У меня в жизни это первый обыск в доме, где я проживаю с семьей", – сказал он на кадрах видео, опубликованном вчера в 22.29 в его Telegram-канале.

Запись в его Telegram-канале, на который подписаны более 11 302 пользователя на 09.30 мск набрала 1,1 тысячи просмотров и 505 отметок с реакцией пользователей. Модератор отключил возможность комментирования записи.

Доного подчеркнул, что специально записал видео с обращением, чтобы разъяснить ситуацию. "30 ноября под утро ко мне пришли с обыском, который продлился довольно долго. Потом была беседа в шестом отделе, а это как вы знаете отдел по борьбе с экстремизмом", – сказал ученый.

Он добавил, что силовики вели себя по отношению к нему корректно, и что у него нет к ним претензий. "У меня был изъят системный блок, телефон, флешки <…>. Все мои изъятые вещи поехали на экспертизу, как долго эта экспертиза пройдет, я не знаю, но обещали, что если все там будет хорошо, то все мои вещи вернут. Я в первую очередь, конечно, беспокоюсь за свои исторические материалы, которые я в течение многих лет собирал, копировал в разных архивах нашей страны. Будет очень жаль, если они все погибнут. По сути дела, на этом, думаю, что моя научная деятельность активная будет завершена", – подчеркнул Доного.

Он предположил, что обыск в его доме может быть связан с его публикациями. "Я человек науки, абсолютно вне политики, ни в каких партиях не состою, занимаюсь исключительно изучением прошлого – это Кавказская война в первую очередь. Мне показалось, что моя деятельность, мои посты в соцсетях, мои публикации, мои издания заставляют кого-то нервничать. Уверяю, что вся моя деятельность прозрачная. Я надеюсь, что это недоразумение будет разрешено", – сказал профессор.

Он также поблагодарил подписчиков и всех, кто выразил ему поддержку. "Я предлагаю всем быть спокойным и не делать каких-то опрометчивых шагов, призывов", - сказал он.

Отметим, что после того, как стало известно об обыске у ученого, вечером 3 декабря в одном из дагестанских телеграм-каналов было озвучено требование к сотрудникам силовых структур вернуть Хаджи-Мураду Доного "все книги, все флешки, и ноутбук, и телефоны" до 12:00 4 декабря, а иначе были обещаны массовые протесты против давления на историка. Но, несмотря на проигнорированный силовиками ультиматум, акций протеста не состоялось, следует из сообщений телеграм-канала, где был распространен призыв к акции. Авторы призывов к протестам списали это на страх местных жителей.

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