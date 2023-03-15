Презентация книги Доного о временах имама Шамиля проходит в Махачкале

15 марта 2023, 19:33

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Книга "Кавказский газават: Конфронтация взглядов" посвящена теме конфронтации среди религиозных деятелей во времена имама Шамиля, рассказал историк Хаджи Мурад Доного на презентации своей книги в Махачкале.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года силовики провели обыск у Доного и изъяли книги, флешки, телефон и компьютер с ценными историческими материалами. После обыска силовики интересовались его участием в научных конференциях в Грузии, Азербайджане и Турции и задавали вопросы о его контактах там. Историк предположил, что обыск мог быть проведен силовиками после доноса из-за его публикаций, а из-за изъятия исследовательских материалов научная работа была поставлена под угрозу. 20 января стало известно, что компьютер, флешки и телефон, изъятые в ходе обыска, возвращены Доного, однако книги были оставлены для проверки.

Хаджи Мурад Доного – кавказовед, доктор исторических наук, профессор, автор множества десятков книг и монографий, в том числе о Кавказской войне и имаме Шамиле. В октябре 2019 года в Махачкале была издана книга Хаджи Мурада Доного "Аманат Кавказской войны", посвященная старшему сыну имама Шамиля, которая содержит не опубликованные ранее документы из его жизни. Серьезные исследования на тему Кавказской войны востребованы в современном обществе, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" историки.

В торгово-офисном центре "Гранд Плаза" в Махачкале сегодня в 18:00 началась презентация книги Хаджи Мурада Доного "Кавказский газават: Конфронтация взглядов". На презентацию пришли общественные деятели и представители научного сообщества, сообщил с места событий корреспондент "Кавказского узла".

Конференц-зал, где проходит презентация, рассчитан на 90 человек, однако на презентацию пришло значительно больше людей. По оценке корреспондента "Кавказского узла", на мероприятии присутствует более 100 человек.

В начале презентации выступил доктор филологических наук Ахмед Муртазалиев, который рассказал о научном пути Доного.

Сам Хаджи Мурад Доного рассказал, что книга была у него в проекте достаточно давно и постепенно дополнялась. По его словам, во времена имама Шамиля религиозные деятели разделились на сторонников и противников Шамиля. Книга показывает эту конфронтацию, а также позицию командования войск Российской империи на Кавказе и в Дагестане по отношению к тем учёным, которые вступали в теологический диспут с учёными - сторонниками Шамиля.

Лидер горцев Дагестана и Чечни в борьбе за независимость против Российской империи (Кавказская война), третий имам Имамата Нагорного Дагестана и Чечни. В 1859 году был осажден в Гунибе и 7 сентября (по новому стилю) сдался в плен. Днем памяти имама Шамиля считается 4 февраля, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографии имама Шамиля.

"Кавказская война" - самый длительный военный конфликт с участием Российской империи, затянувшийся без малого почти на 100 лет и сопровождавшийся тяжелыми жертвами как со стороны русского, так и кавказских народов. Замирения Кавказа не произошло и после того, как парад русских войск в Красной Поляне 21 мая 1864 года официально ознаменовал окончание покорения черкесских племен Западного Кавказа и завершение Кавказской войны. Вооруженный конфликт, продолжавшийся до конца XIX столетия, породил многие проблемы и конфликты, отголоски которых все еще слышны и в начале XXI века, говорится в опубликованном в разделе "Справочник" материале "Кавказская война".

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