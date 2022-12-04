Силовики проигнорировали ультиматум о возвращении Доного книг и техники

04 декабря 2022, 18:00

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Изъятую при обыске технику и носители информации пообещали вернуть только после экспертизы, но сроков не назвали, сообщил Хаджи-Мурад Доного после истечения срока ультиматума активистов силовикам.

Как писал "Кавказский узел", 2 декабря бывший замдиректора Национального музея Дагестана Хаджи-Мурад Доного сообщил, что 30 ноября силовики провели обыск в его доме и изъяли книги, флешки, телефон и компьютер с ценными историческими материалами. После обыска силовики интересовались его участием в научных конференциях в Грузии, Азербайджане и Турции и задавали вопросы о его контактах там, рассказал 3 декабря "Кавказскому узлу" сам Доного.

Силовики еще не вернули изъятое в ходе обыска, сообщил сегодня около 17 мск корреспонденту "Кавказского узла" Хаджи-Мурад Доного. По словам историка, сроков, когда ему вернут вещи, он не знает.

Проводившие обыск силовики сказали историку, что все информационные носители будут возвращены "после соответствующей экспертизы", но как долго будет длиться эта экспертиза, учёный также не знает. При этом он подчеркнул, что силовики вели себя "максимально корректно" при проведении обыска.

Накануне, вечером 3 декабря, в одном из дагестанских телеграм-каналов было озвучено требование к сотрудникам силовых структур вернуть Хаджи-Мураду Доного "все книги, все флешки, и ноутбук, и телефоны" до 12:00 4 декабря, а иначе были обещаны массовые протесты против давления на историка. Но, несмотря на проигнорированный силовиками ультиматум, акций протеста не состоялось, следует из сообщений телеграм-канала, где был распространен призыв к акции. Авторы призывов к протестам списали это на страх местных жителей.

При этом сам Хаджи-Мурад Доного в своем телеграм-канале, насчитывающем 11,8 тысяч подписчиков, попросил не участвовать в анонсированных активистами протестах. "Сейчас с удивлением узнал о том, что завтра предполагается проведение митинга в мою поддержку. Как правило, это заканчивается задержаниями, арестами молодых людей. Не хочу, чтобы из-за меня кто-то пострадал, данный митинг может усугубить мое нынешнее положение, к тому же, к распространению этой информации в сети я не имею никакого отношения. Это мероприятие ни к чему", - написал он вечером 3 декабря, добавив, что пишет это "без всякого нажима извне, от себя лично".

Хаджи-Мурад Доного – кавказовед, доктор исторических наук, профессор, автор множества десятков книг и монографий, в том числе о Кавказской войне и имаме Шамиле. В октябре 2019 года в Махачкале была издана книга доктора Доного "Аманат Кавказской войны", посвященная старшему сыну имама Шамиля, которая содержит не опубликованные ранее документы из его жизни. Серьезные исследования на тему Кавказской войны востребованы в современном обществе, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" историки.

Напомним, 1 июня стало известно, что Хаджи-Мурада Доного вынудили покинуть должность замдиректора Национального музея Дагестана после того, как Ассоциация ветеранов сил спецназа написала на него жалобу главе республики Сергею Меликову, обвинив историка в национализме. В жалобе говорилось, что Доного участвовал в Турции, Грузии и Азербайджане в научных конференциях организаций, которые ведут антироссийскую политику и "способствуют сепаратизму на Северном Кавказе". Ветераны также заявили, что в публичных выступлениях историка пропагандируется национализм и сепаратизм, а его научные работы и статьи в журналах "направлены на обострение межнациональных отношений и ослабление нашего государства". Эта жалоба, послужившая основанием для увольнения историка, стала поводом и для вызова его в отдел по противодействию экстремизму.

При этом, со слов Доного, от силовиков, которые беседовали с ним 30 ноября, он слышал, что они не связывают обыск у историка с предыдущим вызовом его в отдел по противодействию экстремизму и с обращением Ассоциации ветеранов сил спецназа к главе Дагестана.

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