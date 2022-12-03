Доного сообщил подробности о допросе после обыска

03 декабря 2022, 15:46

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Силовики после обыска у Хаджи-Мурада Доного интересовались его участием в научных конференциях в Грузии, Азербайджане и Турции и задавали вопросы о его контактах там, рассказал сам историк. Доного широко известен как ученый и далек от политики, указали дагестанские журналисты.

Как писал "Кавказский узел", 2 декабря бывший замдиректора Национального музея Дагестана Хаджи-Мурад Доного сообщил, что 30 ноября силовики провели обыск в его доме и изъяли книги, флешки, телефон и компьютер с ценными историческими материалами. После обыска его допросили. "В частности, интересовало мое участие в международных научных конференциях, называли целый ряд каких-то имен, которые я впервые слышал, не встречались ли со мной какие-нибудь подозрительные люди, не предлагали ли мне что-нибудь", - написал историк в своем телеграм-канале, добавив, что последняя конференция, в которой он принимал участие, проходила "лет 6-7 назад".

1 июня стало известно, что Хаджи-Мурада Доного вынудили покинуть должность замдиректора Национального музея Дагестана после того, как Ассоциация ветеранов сил спецназа написала на него жалобу главе республики Сергею Меликову, обвинив историка в национализме. В жалобе говорилось, что Доного участвовал в Турции, Грузии и Азербайджане в научных конференциях организаций, которые ведут антироссийскую политику и "способствуют сепаратизму на Северном Кавказе". Ветераны также заявили, что в публичных выступлениях историка пропагандируется национализм и сепаратизм, а его научные работы и статьи в журналах "направлены на обострение межнациональных отношений и ослабление нашего государства". Эта жалоба, послужившая основанием для увольнения историка, стала поводом и для вызова его в отдел по противодействию экстремизму.

Хаджи-Мурад Доного сообщил сегодня, что из-за растерянности от неожиданного визита силовиков даже не изучил документы с обоснованием обыска, которые ему предъявляли. "Я в юридических делах дилетант. Наверное, растерялся. Не спросил, на каком основании пришли. Они показывали ордер на обыск (постановление об обыске. – Прим. "Кавказского узла"). Но подробности я не узнал", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Во время обыска изъяли системный блок компьютера и телефон, сказал историк. "Симку, правда, вернули. Взяли два мешка книг, папки мои. Потом повезли в отдел по борьбе с экстремизмом. Там, наверное, часа четыре беседовали. После этого дали протокол допроса, я посмотрел, вроде всё нормально. А копию протокола обыска я даже не попросил", - сообщил он.

Основанием для обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Обыск производится на основании постановления следователя, а обыск в жилище - на основании судебного решения. При производстве обыска составляется протокол, копия которого вручается человеку, в помещении которого был произведен обыск, говорится в статье 182 Уголовно-процессуального кодекса России ("Основания и порядок производства обыска"). В тексте статьи УК РФ не конкретизируется, должна ли вручению копии протокола предшествовать просьба об этом со стороны человека, у которого проводился обыск.

По словам Доного, адвоката у него пока нет, но в ближайшее время историк хотел бы заключить соглашение с кем-либо из юристов. О статусе (свидетеля или подозреваемого) ему ничего не известно, так как ни обязательство явки, ни подписку о невыезде с него не брали. "Как сказали мне сотрудники: мы вас ни в чем не обвиняем, но эту операцию надо было провести. Что это значит — не понимаю", - сказал Доного.

В то же время, по его словам, от сотрудников он слышал, что они не связывают эту ситуацию с предыдущим вызовом его в отдел по противодействию экстремизму и с обращением Ассоциация ветеранов сил спецназа к главе Дагестана, после которого он лишился работы. "Сейчас я не работаю, на пенсии", - добавил Доного.

Силовиков интересовала не деятельность Доного как историка, а его участие в научных конференциях в Грузии, Азербайджане и Турции. Об участии в других конференциях речи не было, рассказал он.

"Особенно интересовали конференции в Грузии в 2010 годну, ещё при [третьем президенте Грузии Михаиле] Саакашвили. После его ухода поездки прекратились в Грузию, потому что закрылся Фонд Кавказ, который устраивал эти конференции. Затем частые конференции проводились в Азербайджане. Иногда по два раза в год. Все поездки были не сами по себе, а в составе делегаций академических и образовательных заведений Дагестана. Такие же делегации были и из других республик Северного Кавказа и из Москвы", - подчеркнул Доного.

Он указал, что акцент делался на его контактах в Грузии. "Спрашивали о каких-то грузинских деятелях. Об обсуждении черкесской темы. По Чечне вопросов почти не было. Спрашивали о контактах с [живущим в Европе историком и журналистом из Чечни] Майрбеком Вачагаевым. Я с ним встречался во время командировки во Францию несколько лет назад", - отметил Хаджи-Мурад Доного.

Хаджи-Мурад Доного – кавказовед, доктор исторических наук, профессор, автор множества десятков книг и монографий, в том числе о Кавказской войне и имаме Шамиле. В октябре 2019 года в Махачкале была издана книга доктора Доного "Аманат Кавказской войны", посвященная старшему сыну имама Шамиля, которая содержит не опубликованные ранее документы из его жизни. Серьезные исследования на тему Кавказской войны востребованы в современном обществе, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" историки.

Издатель дагестанской газеты "Черновик" Магди Камалов затруднился сказать, связаны ли действия силовиков с жалобами ветеранов спецназа или других афиллированных с властью лиц. "Явно повод был надуманный. В любом случае, Доного ни в каких шарлатанских мероприятиях не участвовал. Во всех конференциях, в которых он принимал участие, он бывал от имени Академии наук или ДГУ", - сказал Камалов корреспонденту "Кавказского узла".

Магди Камалов не сомневается в научном авторитете Хаджи-Мурада Доного. "Доного имеет объективную позицию, оперирует фактами в своей работе. Он удален от политики", - сказал он.

Журналист дагестанского издания "Новое дело" Идрис Юсупов также затруднился определить связь между действиями силовиков и обращениями ветеранов или других людей или организаций. "Может быть, и были какие-то обращения, раскручивались и доводились до чиновников, которые принимают решения", - сказал он.

Однако Юсупов выразил сомнение в том, что обыск у Доного связан с обращением ветеранов. "Вообще сложно сказать, насколько ветераны спецназа осведомлены о деятельности Доного и о его встречах где-то с кем-либо. И в чем их цель - лишить его должностей или вообще возможности заниматься историей", - сказал Юсупов.

К ученым в других регионах Северного Кавказа силовики тоже в настоящее время выдвигают претензии за участие в зарубежных научных конференциях, отметил журналист.

18 ноября правозащитники в Кабардино-Балкарии призвали главу республики Казбека Кокова не допустить преследования ученых Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН. Обращение поддержали местные активисты, ученые, педагоги и художники. Беспокойство правозащитников вызвали обыски, которые прошли у ряда сотрудников института. В соцсетях разворачивается кампания против них, отметили авторы обращения. "Для нас совершенно очевидно, что за этими противоправными акциями стоит задача закрыть старейший национальный институт под любым предлогом", - заявили они.

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