Доного сообщил об обыске в его доме

02 декабря 2022, 10:52

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Силовики после обыска забрали телефон и компьютер с ценными историческими материалами, сообщил сегодня бывший замдиректора Национального музея Дагестана Хаджи-Мурад Доного.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня стало известно, что Хаджи-Мурада Доного вынудили покинуть должность замдиректора Национального музея Дагестана после того, как Ассоциация ветеранов сил спецназа написала на него жалобу главе республики Сергею Меликову, обвинив историка в национализме.

В жалобе Меликову говорилось, что Доного участвовал в Турции, Грузии и Азербайджане в научных конференциях организаций, которые ведут антироссийскую политику и "способствуют сепаратизму на Северном Кавказе". Ветераны также заявили, что в публичных выступлениях историка пропагандируется национализм и сепаратизм, а его научные работы и статьи в журналах "направлены на обострение межнациональных отношений и ослабление нашего государства". Хаджи-Мурад Доного предположил, что его увольнение из Национального музея связано с его научными трудами и выступлениями, в которых он высказывал не совпадающую с официальной историей точку зрения. Научного опровержения его трудов не было, однако жалоба, послужившая основанием для увольнения, стала поводом для вызова в отдел по противодействию экстремизму.

Об обыске, который прошел 30 ноября в доме Хаджи-Мурада Доного, историк сообщил лишь сегодня. "Позавчера у меня дома был обыск. После утреннего намаза нагрянула группа (не местная!) с ордером. Прошлись по квартире, изъяли компьютер, телефон, флешки, два мешка книг, папки. Так и не понял, что искали. Затем повезли в 6-й отдел, допросили, в частности, интересовало мое участие в международных научных конференциях, называли целый ряд каких-то имен, которые я впервые слышал, не встречались ли со мной какие нибудь подозрительные люди, не предлагали ли мне что-нибудь", - написал он в своем телеграм-канале.

Доного отметил, что последняя конференция, в которой он принимал участие, проходила "лет 6-7 назад". "На конференциях я участвовал в составе делегаций Академии наук, университета и т.д., но почему то органам интересен только я. Таким образом я остался без телефона с контактами и, самое главное, без компьютера, в котором ценные исторические материалы и документы, которые я собирал в течение многих лет. Все это отправили на экспертизу, и если ничего в них не найдут подозрительного, то обещали вернуть, во что мало верится. Если же до чего то докопаются, то соответственно, видимо, арест", - говорится в сообщении.

Историк посетовал на продолждающееся давление на него. "Это я получил такой "подарок", при выходе на пенсию - увольнение с должности заместителя генерального директора Национального музея, отстранение от преподавания в университете (где я преподавал в течении 25 лет) и др. Поэтому я практически отключен от своей любимой работы, проекты, которые я мечтал закончить к концу своей жизни, видимо, останутся нереализованными, что очень жаль", - написал он.

Отметим, Хаджи-Мурад Доного – кавказовед, доктор исторических наук, профессор, автор множества десятков книг и монографий, в том числе о Кавказской войне и имаме Шамиле. В октябре 2019 года в Махачкале была издана книга доктора Доного "Аманат Кавказской войны", посвященная старшему сыну имама Шамиля, которая содержит не опубликованные ранее документы из его жизни. Серьезные исследования на тему Кавказской войны востребованы в современном обществе, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" историки.

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