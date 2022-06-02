Дагестанский историк уволен после обвинений в национализме

02 июня 2022, 02:20

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Заместителя директора Национального музея Дагестана Хаджи-Мурад Доного вынудили покинуть должность после того, как Ассоциация ветеранов сил спецназа написала на него жалобу главе республики Сергею Меликову.

Ассоциация ветеранов сил спецназа написала письмо главе Дагестана Сергею Меликову, в котором обвинила Хаджи-Мурада Доного в национализме.

Хаджи-Мурад Доного – кавказовед, доктор исторических наук, профессор, автор множества десятков книг и монографий, в том числе о Кавказской войне и об имаме Шамиле. В октябре 2019 года в Махачкале была издана книга доктора Доного "Аманат Кавказской войны", посвященная старшему сыну имама Шамиля, которая содержит не опубликованные ранее документы из его жизни. Серьезные исследования на тему Кавказской войны востребованы в современном обществе, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" историки.

В нем, указано, что историк "активно выезжал на территорию Чечни, неподконтрольную российским властям", где встречался с "идеологами чеченского сепаратизма", сообщили 1 июня "Кавказ.Реалии"*. В жалобе Меликову также говорится, что Доного участвовал в Турции, Грузии и Азербайджане в научных конференциях организаций, которые ведут антироссийскую политику и "способствуют сепаратизму на Северном Кавказе", говорится в сообщении. Ветераны также заявили, что в публичных выступлениях историка пропагандируется национализм и разжигание сепаратизма, а его научные работы и статьи в журналах "направлены на обострение межнациональных отношений и ослабление нашего государства в интересах зарубежных врагов России". Они попросили Меликова принять меры.

Хаджи-Мурад Доного рассказал, что написать заявление по собственному желанию его вынудило руководство музея, на которое также оказывалось давление.

Межрегиональная общественная организация "Ассоциация ветеранов сил специального назначения" зарегистрирована с 4 апреля 2017 года в поселке Ясная Поляна Ставропольского края. Ее председателем значится отставной полковник спецназа внутренних войск Степан Любенко. следует из данных сервиса Rusprofile. Своего сайта у общественной организации нет.

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