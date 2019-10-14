Историки устроили конный поход в честь Шамиля на фоне споров с Кадыровым

14 октября 2019, 12:57

Организованный историками конный поход по Дагестану - реконструкция пути имама Шамиля, не связанная с резонансными словами Рамзана Кадырова о Шамиле, обратили внимание опрошенные "Кавказским узлом" ученые. Традиция конных походов несвойственна дагестанцам, подчеркнули они.

Как писал "Кавказский узел", у жителей Дагестана и богословов вызвали протест слова Рамзана Кадырова, который 7 августа обвинил имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять Российской империи. Позднее Кадыров неоднократно подчеркивал, что относится с уважением к Шамилю и дагестанцам. Вопросы, которые озвучил глава Чечни о роли имама Шамиля, не должны оставаться без ответа, решили 2 октября участники круглого стола "Имам Шамиль и Кавказская война: как искажают историю" в Махачкале.

Поводом для высказываний Рамзана Кадырова стало то, что в 1858 году, за год до сдачи Шамиля в плен на почетных условиях, против него восстали чеченцы, уставшие от войны и недовольные авторитарной политикой имама. Подробнее об имаме Шамиле можно прочитать в его биографии, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

Анонс конного похода "Путь Шамиля" дагестанский историк Зураб Гаджиев опубликовал 9 октября на своей странице в Facebook. "Дагестанское историко-географическое общество продолжает подготовку к мемориальному конному походу "Путь Шамиля", который должен пройти по маршруту отправки имама Шамиля в последний путь на чужбину, и посвящен 160-летию памяти окончания Великой Кавказской войны на Восточном Кавказе", - написал Гаджиев, призвав всех желающих присоединиться "на любом участке пути от Гуниба до Аксая".

При этом Зураб Гаджиев подчеркнул, что участники похода пройдут "до границы [республики], до Гребенского моста". 13 октября Зураб Гаджиев разместил несколько фото участников конного похода, сопроводив их краткой аннотацией: "Старт".

"Гребенской мост" через реку Терек соединяет станицу Гребенская Шелковского района Чечни с Хасавюртовским районом Дагестана.

Конные походы лишены политической подоплеки

Подобные конные походы появились только в последние десятилетия, обратил внимание старший научный сотрудник сектора средневековой и новой истории Института гуманитарных исследований Кабарино-Балкарского научного центра РАН Тимур Алоев.

"Эти походы возникли где-то лет 30 назад. Вообще культура памяти - это порождение Европы эпохи модерна. Это, если хотите, некое подобие популярной сейчас исторической реконструкции, и никакого другого значения здесь нет", - сказал ученый корреспонденту "Кавказского узла".

Традиция конных походов возникла "относительно недавно", согласен дагестанский историк, доктор исторических наук Хаджимурад Доного. По его словам, подобные марши – один из видов публичных мероприятий, с помощью которых стараются поддержать память о том или ином историческом событии или личности. "Это похоже на проводящийся уже много лет борцовский турнир имени имама Шамиля. Никакого политического подтекста он не несет", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Хаджимурад Доного.

Появление таких мероприятий – следствие особого отношения кавказских народов к своей истории, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Владимир Бобровников. "В Москве никто не будет ожесточенно спорить о событиях 200-300-летней давности [в публичных мероприятиях] на улицах, а на Кавказе такие споры продолжаются", - сказал Бобровников корреспонденту "Кавказского узла".

Идея "Пути Шамиля" возникла под влиянием черкесских конных походов

Образ всадника занимает центральное место в культуре черкесов, жителей западного Кавказа, указал Тимур Алоев, предположив, что Чечня и Дагестан заимствовали обычай конных походов у своих западных соседей.

Конные переходы, организованные черкесской организацией "Хасэ всадников", проводятся, как правило, дважды в год - в память о жертвах Кавказской войны и в другие памятные даты. Они привлекают молодежь тем, что обеспечивают передачи культурной традиции от старших поколений, дают чувство единства и солидарности и выполняют функции консолидации людей разных возрастов, говорится в материале старшего научного сотрудника Центра цивилизационных и региональных исследований РАН Наимы Нефляшевой ""Конь и всадник". Мужские союзы против радикализации", подготовленном для "Кавказского узла".

Идея конного похода «Путь Шамиля» могла возникнуть под влиянием похожих маршей, которые проводятся в других республиках северо-западного Кавказа, согласился Владимир Бобровников. "До этого никаких подобных традиций конных походов в Дагестане не было, там все-таки больше развита борьба, чем конный спорт", - пояснил он.

По словам востоковеда, у жителей северо-восточного и северо-западного Кавказа разные акценты публичных мероприятий, связанных с исторической памятью. "На восточном Кавказе это прежде всего имам Шамиль, на западном Кавказе - махаджирство, проблемы в связи со строительством Кавказской линии в 18 веке и противостояние Османской империи в 18 веке", - сказал Владимир Бобровников.

Под термином махаджирство (мухаджирство) обычно понимают массовое переселение мусульман из немусульманских стран в мусульманскую страну. В частности, мухаджирами называют представителей горских народов, покинувших Российскую империю во время Кавказской войны, говорится в справке "Кавказского узла" о мухаджирах.

Материалы о событиях, связанных со 150-й годовщиной окончания Кавказской войны, которая отмечалась в 2014 году, опубликованы "Кавказским узлом" на архивной тематической странице "Кавказская война: 150 лет".