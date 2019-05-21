Черкесы из трех стран съехались в Грузию в День памяти жертв Кавказской войны

21 мая 2019, 20:58

Гости из Кабардино-Балкарии, Турции и Сирии присоединились к траурным мероприятиям в грузинской Анаклии, посвященным памяти депортации адыгов властями Российской империи.

Как информировал "Кавказский узел", 20 мая и сегодня черкесские активисты проводят акции, посвященные памяти жертв Кавказской войны. 20 мая более 300 человек приняли участие в памятной акции в столице Кабардино-Балкарии Нальчике, сегодня на митинг там собрались три тысячи человек. Сегодняшний траурный митинг в Черкесске собрал более 300 человек, а в Сочи - 150 человек.

Кавказская война, продолжавшаяся с 1763 по 21 мая 1864 года, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Черкесские организации требуют, чтобы власти России признали геноцид черкесов во время Кавказской войны. Парламент Грузии уже сделал это в мае 2011 года. В расположенном на черноморском побережье грузинском городе Анаклия в 2012 году установили бронзовый монумент жертвам геноцида черкесского народа, автор проекта - скульптор из Кабардино-Балкарии Хусен Кочесоков.

Сегодня представители тбилисского Черкесского культурного центра провели в Анаклии мероприятия, посвященные памяти депортации черкесов в годы Кавказской войны. "Согласно документам, именно через Анаклию проходил путь изгнанников, которым царское правительство предписало покинуть Кавказ в ходе завоевания", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Черкесского культурного центра в Тбилиси Мераб Чухуа.

В Грузию приехали также трое черкесов из Нальчика и по одному представителю диаспор в Турции и Сирии. "Этот приезд никто не спонсировал, никто не организовывал - мы просто решили для себя важным приехать в этот день в Анаклию, чтобы почтить память наших предков и их родственников, которые или погибли, или были вынуждены покинуть Кавказ во время войны", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Беслан Тхагажей из Нальчика. Он отметил, что черкесов привлекает в Анаклию воздвигнутый здесь памятник.

"Я в первый раз прибыл в Анаклию. Было очень приятно встретить здесь традиционное кавказское гостеприимство, увидеть, что не только мы, но и другие народы помнят о жертвах Кавказской войны. Это значит, что на Кавказе сохраняется культурное единство", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" нальчанин Казбек Шебзухов.

Беслан Тхагажей, Казбек Шебзухов и кабардино-балкарский предприниматель и меценат Замир Кануков, надев черкески и развернув традиционный черкесский флаг, прошли сегодня по улицам Анаклии от гостиницы до мемориала жертвам геноцида, где собрались и представители Черкесского культурного центра. Вместе они почтили погибших минутой молчания. Мераб Чухуа выступил с речью, в которой отметил, что сегодня исторические земли черкесов оказались распределены между несколькими субъектами Российской Федерации – Ставропольским и Краснодарским краями и тремя республиками: Адыгеей, Карачаево-Черкесией и Кабардино-Балкарией. "Даже такой простой вопрос, как объединение трех субъектов, где хотя бы номинально (в названии республик. - Прим. "Кавказского узла") указано на присутствие черкесов, никто не решает", - отметил Мераб Чухуа.

После митинга возле памятника участники мероприятия прошли к берегу, где опустили красные розы в волны Черного моря в знак траура по тем, кто погиб во время депортации в Турцию.

В Адыгее, Краснодарском крае, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии с 2017 года действует организация "Шууей Хасэ", или "Хасэ всадников", ежегодно 21 мая организующая конные переходы в День памяти и скорби по адыгам, говорится в материале старшего научного сотрудника Центра цивилизационных и региональных исследований РАН Наимы Нефляшевой ""Конь и всадник". Мужские союзы против радикализации", подготовленном для "Кавказского узла".

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" также содержится статья "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов". Материалы о событиях, связанных со 150-й годовщиной окончания Кавказской войны, которая отмечалась в 2014 году, собраны на архивной тематической странице "Кавказского узла" "Кавказская война: 150 лет".