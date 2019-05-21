Черкесский флаг. Фото: REUTERS/Muhammad Hamed

21 мая 2019, 19:58

Сочинские черкесы почтили память жертв Кавказской войны

Около 150 человек посетили в Сочи траурный митинг и молебен, организованные черкесским общественным объединением "Адыгэ Хасэ" в годовщину завершения Кавказской войны. Участники акций обсудили также насущные проблемы черкесского сообщества - изучение родного языка и раздачу властями адыгских земель, сообщили организаторы.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая и сегодня черкесские активисты проводят акции, посвященные памяти жертв Кавказской войны. 20 мая более 300 человек приняли участие в памятной акции в столице Кабардино-Балкарии Нальчике, сегодня на митинг там собрались три тысячи человек. Сегодняшний траурный митинг в Черкесске собрал более 300 человек.

Вековая Кавказская война, продолжавшаяся с 1763 по 21 мая 1864 года, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Черкесские организации требуют, чтобы власти России признали геноцид черкесов во время Кавказской войны.

Сегодня в поселке Ахинтам Лазаревского района Сочи состоялся траурный митинг, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор региональной газеты "Шапсугия", участник дня памяти Анзор Нибо. "Затем люди пришли на молебен к Тюльпановому дереву в поселке Головинка. После чего церемония закончилась возложением цветов на берегу моря. Также были возложены цветы к мемориальному камню рода Мугу", - рассказал Анзор Нибо.

По оценкам организаторов памятных мероприятий, организации "Адыгэ Хасэ" причерноморских адыгов-шапсугов, в них приняли участие около 150 человек. "Люди пришли на мероприятия в национальных костюмах. Молодые и пожилые молились за погибших в войне, обсуждали проблемы, которые есть у шапсугов: недостаточное изучение в школе родного языка и передача властями земель сельхозназначения коммерсантам. Мы все понимаем, что с исчезновением языка и земель, где люди могут трудиться, есть риск исчезновения самого этноса, который в настоящее время пытается себя отстоять мирными путями в мирное время", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" зампредседателя "Адыгэ Хасэ" Халид Тлифа.

Адыги (черкесы) - общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов и адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье, отмечается в справке "Адыги", опубликованной в "Справочнике" на "Кавказском узле".

Сочинка Вера Серебрякова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что присоединилась к мероприятию у Тюльпанового дерева, проходя мимо. "Мое внимание привлекли люди в национальных костюмах. Все было очень красиво. Я живу в центральном районе Сочи. Про Кавказскую войну слышала с подачи русской историографии. Но увидеть, как вспоминают эти печальные события более чем 150-летней давности сами потомки участников этой войны, было очень трогательно и интересно. По моему мнению, на такие мероприятия должны приходить русские, взрослые и школьники, а также люди других национальностей, которые проживают дружно в Сочи. Ведь фактически это живая история. И рядом с нами живут народы, которые имеют право на свой национальный язык, на свою культуру и свою самобытность. От этого Россия становится только богаче", - сказала жительница Сочи.

Она считает, что если бы о сегодняшних мероприятиях черкесов было больше анонсов, к ним присоединилось бы больше людей других национальностей.

Активист Руслан Гвашев рассказал о традициях, связанных с памятным днем.

67-летний Руслан Гвашев, бывший глава Совета старейшин черкесов-шапсугов, в 2017 году был оштрафован за молитву у Тюльпанового дерева в День памяти и скорби адыгов, пострадавших во время Кавказской войны. В знак протеста Гвашев с 11 сентября до 5 октября 2017 года держал голодовку. 16 октября Краснодарский краевой суд оставил в силе штраф Гвашеву. Гвашев борется за свое честное имя и право на национальные традиции, говорится в материале "Кавказского узла" "Главное о борьбе Руслана Гвашева за черкесские традиции". "Кавказский узел" также подготовил биографию Руслана Гвашева.

"С 21 часа мы собираемся возле памятника, разводим небольшой костер и сидим до полуночи вокруг него. Вспоминаем о наших ушедших в иной мир предках, рассказываем былины. Просто ведем тихий, спокойный разговор. Души невинно убиенных, взбудораженные сегодня дежурными словами, успокаиваются искренними молитвами под говор, им понятный. И мы расходимся", - сказал Гвашев корреспонденту "Кавказского узла".

В борьбе с радикализацией молодежи на Кавказе на смену казенной массовости и формализму должны прийти действительно интересные проекты - такие, как конные походы, говорится в материале старшего научного сотрудника Центра цивилизационных и региональных исследований РАН Наимы Нефляшевой ""Конь и всадник". Мужские союзы против радикализации", подготовленном для "Кавказского узла".

На сегодня запланирован круглый стол, организованный Общественной палатой Краснодарского края, сообщил заместитель председателя общественной организации "Адыгэ Хасэ" Аскер Сохт. "Приглашены известные и уважаемые адыги, кубанское казачество. Планируется обсудить вопросы взаимодействия и сотрудничества. Я так же буду участником этого круглого стола, и надеюсь на конструктивное решение проблем, которые стоят перед нашим народом, проживающим в Краснодарском крае", - сказал Аскер Сохт корреспонденту "Кавказского узла".

Сегодняшние памятные акции были согласованы с городскими властями, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главы города Сочи Владимир Волков. "Все акции прошли организованно без нарушения общественного порядка. Число их участников администрацией города не ограничивалось", - отметил он.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" также содержится статья "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов". Материалы о событиях, связанных со 150-й годовщиной окончания Кавказской войны, которая отмечалась в 2014 году, собраны на архивной тематической странице "Кавказского узла" "Кавказская война: 150 лет".

Примечание:

"Конным шествием и танцами жители Майкопа отметили День черкесского флага", "Активисты объединились для возрождения черкесского наездничества", "Более 800 человек участвовали в праздновании Дня черкесского флага в Карачаево-Черкесии".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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