Лариса Тупцокова сообщила о допросах родных и обысках в их доме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики провели обыски в доме родителей журналистки Ларисы Тупцоковой в Адыгее и допросили ее родственников в рамках дела об экстремизме. Письмо о предъявлении обвинения пришло Тупцоковой с почти двухнедельным опозданием.

Как писал "Кавказский узел", журналистка и черкесская активистка Лариса Тупцокова, живущая в Грузии, в конце сентября узнала о возбуждении против нее в России уголовного дела по статье об экстремизме. Примерно за месяц до этого в сети появился фейковый сайт признанного экстремистским Черкесского культурного центра в Тбилиси, где были размещены публикации от имени Ларисы Тупцоковой.

Лариса Тупцокова - журналистка, филолог, преподаватель черкесского языка. В 2024 году она комментировала для "Кавказского узла" вклад в освещение черкесского вопроса журналиста Аслана Шаззо, чьи научные и публицистические статьи не были собраны в едином архиве к моменту смерти автора.

Журналистка Лариса Тупцокова сообщила вечером 22 октября, что силовики в Адыгее проводят следственные мероприятия по возбужденному против нее делу об экстремизме.

“Допросы родственников, обыски в доме родителей (где, к слову, я не живу уже 13 лет). По телефону обрывочно узнаю, что правоохранительные органы работают не покладая рук”, - написала журналистка на своей странице в Facebook*.

Она опубликовала фотографию письма, направленного следователями на ее имя по адресу в Адыгее. Документ озаглавлен как “уведомление о дне предъявления обвинения” и датирован 9 октября. В нем следователь информирует Тупцокову, что планирует предъявить ей обвинение утром 9 октября в здании следственного управления СКР в Майкопе.

“Письмо при этом пришло только 21 октября. То есть даже теоретической возможности узнать, в чем именно меня обвиняют, у меня не было. Особенно впечатляет, что исходящий номер письма и дата явки - одно и то же число.”, - написала Тупцокова.

“Если раньше речь шла о фабрикации уголовного дела, то теперь к этому добавляются процессуальные нарушения”, - отмечается в публикации Правозащитного центра Кабардино-Балкарии в Telegram.