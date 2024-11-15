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20:33, 15 ноября 2024

Коллеги и соратники Шаззо оценили его вклад в освещение черкесского вопроса

Аслан Шаззо. Скриншот фото из Telegram-канала "Адыгэ Хэку" от 14.11.24, https://t.me/aheku/6130.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После смерти журналиста Аслана Шаззо не осталось сайта, на котором были собраны его публикации по черкесской теме. Шаззо своими публикациями и примером пробуждал самосознание черкесов.

Сегодня в Майкопе состоялись похороны редактора сайта "Натпресс" Аслана Шаззо. Как сообщили "Кавказскому узлу" родственники журналиста, причиной его смерти стал тромб.

Аслан Шаззо родился в Краснодаре, который он сам называл “Бжедугехабль” по старому наименованию. Окончил филфак Кубанского государственного университета работал научным сотрудником в Адыгейском Республиканском институте гуманитарных исследований, а также трудился в качестве журналиста в разных изданиях в том числе на ИА "Регнум" и на "Радио Свобода"*.

Он умел соблюсти баланс - оставаться патриотом, защитником черкесского народа, но при том и быть высоким профессионалом в журналистике. Очень редкое сочетание преданности и своему народу и стандартам профессии

Аслан Шаззо очень быстро овладел навыками необходимыми для репортера и умел сохранять баланс в своих материалах, однако при том всем активно защищал права черкесского народа, рассказала журналист Фатима Тлис.

“Когда мы вместе работали на "Регнум" он присылал специфические материалы, направленные на защиту прав черкесского народа. Он умел соблюсти баланс - оставаться патриотом защитником черкесского народа, но при том и быть высоким профессионалом в журналистике. Очень редкое сочетание преданности и своему народу и стандартам профессии”, - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Фатима Тлис.

Она отметила, что, к сожалению, в сети не осталось главного наследия Аслана Шаззо - сайта natpress.ru, на котором он публиковал как перепечатанные из других изданий материалы, касающиеся черкесов, так и свои авторские материалы "При должной поддержке он мог бы профессионально вести конкурентоспособное информационное агентство. Но, к сожалению, он был один. И сегодня сайт недоступен”, - говорит Фатима Тлис.

Адыги (черкесы) - общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов и адыгейцев. Самоназвание - адыга (адыгэ). Адыги проживают на территории шести субъектов: Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край. В трёх из них адыгские народы являются одной из "титульных" наций: черкесы - в Карачаево-Черкесии, адыгейцы - в Адыгее, кабардинцы - в Кабардино-Балкарии. 

Как ранее рассказывал "Кавказскому узлу" сам Аслан Шаззо, ему пришлось вести сайт "Натпресс" без должной поддержки. "Я знаю, что на моих коллег, с которыми мы вместе вели сайт natpress.net, оказывалось давление, особенно после признания геноцида черкесов парламентом Грузии. Мне пришлось уйти от них. Потому я открыл схожий сайт natpress, но с доменным именем ru. Так что заставить меня замолчать не получилось. Пока хватает пенсии, я сам оплачиваю хостинг", - рассказывал Аслан Шаззо при корреспонденту "Кавказского узла" при личной встрече.

В 2011 году Аслана Шаззо вызывали в отделение ФСБ для профилактической беседы по поводу его отрицательного отношения к сочинской Олимпиаде 2014 года. "Я им тогда сказал- если вам есть, что предъявлять то предъявите, а если нет, то я буду и дальше выражать свою точку зрения. Ведь никаких законов я не нарушал", - рассказал он ранее корреспонденту "Кавказского узла".

Он был тем, кто пробудил мое сознание и настоящее понимание этого мира и черкесского вопроса

Живущий в США черкесский активист Касе Кик подчеркнул, что Аслан Шаззо был одним из тех, кто пробуждал самосознание черкесов. "Аслан Шаззо - один из патриотов Черкесии и неподкупный журналист. Он был тем, кто пробудил мое сознание и настоящее понимание этого мира и черкесского вопроса. В критический момент, когда хотели уничтожить черкесскую Республику Адыгея, он бросился как на амбразуру вместе с Муратом Берзегом на защиту республики. Тогда я, будучи активным студентом, пошел на встречу с ним и я помню тот важный разговор о том что московская митрополия пытается уничтожить западночеркесскую республику. Не восстановить в правах, не принять законы о репатриации или реабилитации , а наоборот - уничтожить нашу государственность в ее колыбели. И Шаззо сыграл важнейшую роль в сохранении государственности республики Адыгея. Он ушел, но мы будем о нем помнить и в будущем именем его обязательно назовем центральные улицы черкесских городов", - заявил Касе Кик корреспонденту "Кавказского узла".

Черкесский активист, глава общественной организации "Хабзе" Мартин Кочесоко** высоко оценил вклад Аслана Шаззо в общественную жизнь черкесов. "Мы с Асланом не так тесно общались, но я следил за его деятельностью на протяжении многих лет, и я его знал как высокоактивного человека с твёрдой гражданской позицией и яркого представителем своего народа. Он проводил системную работу по освещению черкесского вопроса и на свои средства создал информационную площадку "Натпресс" и вёл сайт на протяжении многих лет. Фактически он выступал как самостоятельное независимое СМИ, которое широко освещало черкесскую проблематику. Многие люди следили за ним, восхищались и поддерживали его работу", - говорит Мартин Кочесоко**. 

Аслан Шаззо был очень искренним человеком, указал черкесский активист Ибрагим Яганов**. "Он первый из черкесов, кто освоил интернет как площадку для распространения новостей. Он доводил до сведения людей то, что происходит в черкесском движении. А также он до всего мира довел наконец информацию, что черкесы хотят вернуться на свою историческую родину", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист Лариса Тупцокова назвала потерей, что что сайт Аслана Шаззо больше недоступен. “Я работала с Асланом на "Радио Свобода"*, он подготовил несколько репортажей по черкесской тематике. Было удивительно то, как он без специального образования владел вопросами и копирайта и журналистской этики. Потому его сайт "Натпресс" был так востребован. То что он недоступен с 2022 года - большая потеря А теперь после смерти Аслана Шаззо мы остались фактически без архива.  Все придется восстанавливать заново. Аслан Шаззо для нас был и остается настоящим героем", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

“Я воспринимал Аслана Шаззо как своего учителя. Он первый, кто начал вести в одиночку свой информационный проект. Я надеюсь, что смогу продолжить его дело на своем ресурсе Circassian Media. Очень обидно, что мы с ним не встретились, не смогли продолжить то, что он начал и придать тому новые формы”- говорит автор проекта Circassian Mеdia Айдамир Казаноков.

Активист черкесского движения Рустам Куаш из Майкопа говорит, что для жителей Адыгеи "Натпресс" был источником повседневной информации. 

"Тогда это казалось естественным, как воздух. В течение дня мы открывали сайт и были в курсе всех новостей, происходящих и в Майкопе, и в Нальчике, и в Черкесске, и на побережье. Когда голодовку вёл Руслан Гвашев за молитву в Тюльпановой роще, мы все буквально зачитывались этим сайтом. Казалось, что группа журналистов ведёт репортажи, а оказалось, Аслан был один. Это, конечно, самоотверженный труд", - сказал он.

В октябре 2017 года Краснодарский краевой суд оставил в силе штраф черкесскому активисту Руслану Гвашеву за молитву у Тюльпанового дерева 21 мая 2017 года, когда адыгские народы Кавказа отмечают День память и скорби адыгов, пострадавших во время Кавказской войны. Решение суда было оспорено в вышестоящих судах, а также в ЕСПЧ, который обязал власти Российской Федерации выплатить Гвашеву компенсацию в 3500 евро. О борьбе Гвашева за национальные традиции говорится в материале "Кавказского узла" "Главное о борьбе Руслана Гвашева за черкесские традиции".

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