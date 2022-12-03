Обыск у Доного возмутил пользователей соцсети

03 декабря 2022, 04:02

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Исторические изыскания бывшего заместителя директора Национального музея Дагестана Хаджи-Мурада Доного стали поводом для обыска в его доме, власти пытаются исказить подлинную историю, отметили пользователи Instagram*.

Как писал "Кавказский узел", бывший заместитель директора Национального музея Дагестана Хаджи-Мурад Доного сообщил 2 декабря об обысках у себя дома. Силовики, по его словам, изъяли у него телефон и компьютер с ценными историческими материалами.

Комментаторы в Instagram* обвинил власти в попытке оказать давление на Хаджи-Мурада Доного.

"Это историк с большой буквы, который любит свою работу и свою родину. Отдавая такие распоряжения, вы убиваете нашу историю. Нашим детям не во что верить, кроме того, что они видят в СМИ. А там ничего хорошего нет. Это совсем неправильно - подозревать человека за то, что он знает свою историю", - написала izieva_s.

"На Кавказе всем тем, кто говорит правду, создают проблемы, они хотят подменить наши ценности на фальшивые и заставить поверить в эти ценности, чтобы сохранилась от нашего народа одно название", - считает abdulkdr_kh.

"Странно и интересно спросить у власти России, что им нужно от человека знающего историю Дагестана", - интересуется gamidov_ruslan.

"Целенаправленно идёт уничтожение всего дагестанского", - заявил enkoff.67.rasul.

"Видимо, кому-то очень не нравится, что Доного открывает архивы данных и находит только правду истории, кто-то явно не может смириться с правдой, которую он пишет", - предполагает kavkaz.avars.vogue.

"Самый лучший историк. Что они хотят найти у него?" - спрашивает rodnoy.kavkaz.

"Интересно, а наши сотрудники не относят себя к Дагестану, к своей истории или предпочитают в традициях империи изучать ее из уст «угодных»", - задается вопросом shogun_ruaz.

1 июня стало известно, что Хаджи-Мурада Доного вынудили покинуть должность замдиректора Национального музея Дагестана после того, как Ассоциация ветеранов сил спецназа написала на него жалобу главе республики Сергею Меликову, обвинив историка в национализме. В жалобе Меликову говорилось, что Доного участвовал в Турции, Грузии и Азербайджане в научных конференциях организаций, которые ведут антироссийскую политику и "способствуют сепаратизму на Северном Кавказе". Ветераны также заявили, что в публичных выступлениях историка пропагандируется национализм и сепаратизм, а его научные работы и статьи в журналах "направлены на обострение межнациональных отношений и ослабление нашего государства". Хаджи-Мурад Доного предположил, что его увольнение из Национального музея связано с его научными трудами и выступлениями, в которых он высказывал не совпадающую с официальной историей точку зрения. Научного опровержения его трудов не было, однако жалоба, послужившая основанием для увольнения, стала поводом для вызова в отдел по противодействию экстремизму.

Отметим, Хаджи-Мурад Доного – кавказовед, доктор исторических наук, профессор, автор множества десятков книг и монографий, в том числе о Кавказской войне и имаме Шамиле. В октябре 2019 года в Махачкале была издана книга доктора Доного "Аманат Кавказской войны", посвященная старшему сыну имама Шамиля, которая содержит не опубликованные ранее документы из его жизни. Серьезные исследования на тему Кавказской войны востребованы в современном обществе, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" историки.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.