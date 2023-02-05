Участники презентации в Махачкале тепло приняли новую книгу об имаме Шамиле

05 февраля 2023, 22:59

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Историк Магомеднаби Ибрагимов представил в Махачкале свою новую работу «Имам Шамиль. Страницы биографии и критика современных попыток ее фальсификации». Презентация вызвала интерес у любителей истории, а профессиональные историки высоко оценили научную ценность работы. Книга должна стать ответом на ложные теории в вопросах о происхождении имама, считает Магомеднаби Ибрагимов.

Лидер горцев Дагестана и Чечни в борьбе за независимость против Российской империи (Кавказская война), третий имам Имамата Нагорного Дагестана и Чечни. В 1859 году был осажден в Гунибе и 7 сентября (по новому стилю) сдался в плен. Днем памяти имама Шамиля считается 4 февраля, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографии имама Шамиля.

Книга вызвала интерес у жителей Дагестана

Презентация книги Ибрагимова проходила в Махачкале 4 февраля, присутствовали как представители профессионального научного сообщества, так и простые жители Дагестана, пришедшие поддержать автора, всего около 40 человек, передает присутствовавший на презентации корреспондент «Кавказского узла». Публика была представлена как старшим поколением, так и молодежью. Вход на презентацию был свободный.

Предпосылкой написания данной книги послужили дискуссии и статьи, которые ставили под сомнение гимринское происхождением имама Шамиля и относили его предков к различным этносам Дагестана, рассказал на презентации Ибрагимов. Он пояснил, что несколько десятилетий изучал генеалогию имама Шамиля и опубликовал на эту тему десятки научных статей.

Книга "Имам Шамиль. Страницы биографии и критика современных попыток ее фальсификации" была готова к изданию еще в 2020 году, однако пандемия коронавируса и различные проблемы отложили его издание до этого года, сообщил Ибрагимов в своем выступлении. «Я сам тоже долго болел, поэтому публиковать книгу получилось только в 2022 году, и она стала доступной для читателя только в январе 2023 года»,- рассказал Ибрагимов. Он подчеркнул, что в книге идет речь не только о предках и генеалогии имама, но в книга заключает в себе непоследовательное изложение истории имама Шамиля. В частности, в книге рассматриваются эпизоды избрания Шамиля имамом, переселение имама Шамиля в Ашильта, а также другие эпизоды из жизни духовного лидера горцев.

Житель Махачкалы Али пришел на презентацию книги, так как увидел его анонс на странице Хаджимурада Доного в социальной сети. Самого Магомеднаби Ибрагимова Али не знает. «Про автора слышу первый раз. Не знал, что он выпустил столько книг», - пояснил горожанин. Али рассказал, что интересуется историей Дагестана в целом, а также историей Кавказской войны и, в частности, личностями имамов. «У нас привыкли вспоминать именно имама Шамиля, но есть же еще другие имамы, а многие их не вспоминают»,- отметил Али.

По мнению жителя Махачкалы, тема родословной имама Шамиля хоть и кажется «второстепенной», но часто обсуждается в социальных сетях. «Правильно, что написал книгу, чтобы все знали правильный ответ на этот вопрос, но для меня нет разницы - какой национальности были предки Шамиля за двести, триста лет до его рождения. Для меня важно, что Шамиль сделал для Дагестана. Но я за правду в истории и правильно указал автор, что Шамиль - аварец из селения Гимры и его предки были аварцами»,- пояснил Али, добавив, что является представителем не аварской национальности.

Каждый житель Дагестана хочет, чтобы имам Шамиль был из его села и из его этноса, а книга Магомеднаби Ибрагимова ставит точку в этом вопросе, считает Султан, житель селения Гимры. По его мнению, Ибрагимов доступным языком и научными методами доказывает несостоятельность выдуманных теорий происхождения имама Шамиля и его предков. По мнению жителя Гимр, книга Ибрагимова полезна как для широкого круга читателей, так и для специалистов, занимающихся эпохой Шамиля. «Это бестселлер. В социальных сетях сейчас обсуждение только по этой книге идет»,- сказал житель Гимр.

Житель Махачкалы Ахмед, посетивший презентацию, считает, что книга будет интересна лишь научному сообществу. Со слов дагестанца, он узнал о презентации книги из социальных сетей историка Хаджимурада Доного. По мнению Ахмеда, факт того, что тематика Кавказской войны и, в частности, личность имама Шамиля вызывает интерес среди жителей Дагестана, является положительным и «радует его». Несмотря на то, что сама книга Ибрагимова будет интересна только научному сообществу, важно иметь правильный исторический взгляд на события Кавказской войны, а также правильную оценку тех или иных исторических теорий, считает дагестанец.

"Кавказская война" - самый длительный военный конфликт с участием Российской империи, затянувшийся без малого почти на 100 лет и сопровождавшийся тяжелыми жертвами как со стороны русского, так и кавказских народов. Замирения Кавказа не произошло и после того, как парад русских войск в Красной Поляне 21 мая 1864 года официально ознаменовал окончание покорения черкесских племен Западного Кавказа и завершение Кавказской войны. Вооруженный конфликт, продолжавшийся до конца XIX столетия, породил многие проблемы и конфликты, отголоски которых все еще слышны и в начале XXI века, говорится в опубликованном в разделе "Справочник" материале "Кавказская война".

Дагестанские историки поддержали коллегу

Книга Магомеднаби Ибрагимова «Имам Шамиль. Страницы биографии и критика современных попыток ее фальсификации» полезна и важна как для историков, специализирующихся на эпохе времен Кавказской войны, так и для широкого круга читателей, включая тех, кто только начал знакомится с событиями этого периода и с личностью Имама Шамиля, считает Патимат Тахнаева - кандидат исторических наук, автор книги «Гуниб, август 1859. Последние дни джихада в Дагестане». Историк подчеркнула, что в своей книге Магомеднаби Ибрагимов профессионально, в то же время на доступном языке рассказывает о том, как и когда возникали определенные мифы вокруг происхождения имама Шамиля, кто стоял за их созданием.

По мнению Тахнаевой, книга является «важным, и качественным трудом, отвечающим на современные попытки сознательного искажения сведений о происхождении имама Шамиля и страниц его биографии». «Я совершенно согласна с утверждением автора, что к настоящему времени по этим вопросам сложилась информационная катастрофа», - сказала она.

"Магомеднаби Ибрагимов выполнил огромную работу - он не только выявил всевозможные искажения в биографии имама, вызванные тиражированием многочисленных неточностей из источников русских и местных авторов XIX вв., но и аргументированно раскритиковал «новейшие исследования» современных авторов, ссылающихся на сомнительные рода утверждения и источники",- считает Тахнаева.

Историк считает, что автору хорошо удался «разбор «новейшей» и безосновательной версии «о гигатлинском происхождении имама Шамиля». «Автора книги нельзя упрекнуть в «местечковой ограниченности» при изложении вопросов генеалогии имама - он взвешенно рассматривает все известные предположения о происхождении имама, «гимринские» и «негимринские», «лакские» и «кумыкские» (жаль, не упомянул, при всей абсурдности, и «грузинское» происхождение имама). Подтверждением тому названия глав его работы («О негимринском происхождении имама Шамиля», «Дата рождения Шамиля», «Место рождения Шамиля», «Денгав: дед или отец?», «Еще о предках имама и родственниках»)», - сказала Тахнаева корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Тахнаевой, книга Магомеднаби Ибрагимова интересна, написана "хорошим языком", "слышится живая речь автора".

«Единственный недостаток - автор, как выяснилось, в целях экономии бумаги, не вынес отдельно в конце книги список ссылок на научную и академическую справочную литературу, он обширный, и разбросан постранично», - пояснила она.

При этом труд Магомеднаби Ибрагимова является очень редкой качественной работой, ознакомившись с которым человек начинает понимать определенные события Кавказской войны. «Настоятельно рекомендую к чтению, это одна из тех редких работ, которая является ключиком к пониманию многого из событий Кавказской войны», - подчеркнула Патимат Тахнаева.

Книга Магомеднаби Ибрагимова актуальна как для широкого круга читателей, так и историков, изучающих личность имама Шамиля и эпоху Кавказской войны, считает доктор исторических наук Хаджимурад Доного, который присутствовал на презентации книги. Труд Ибрагимова дает ответы на вопросы о происхождении и родословной имама Шамиля, отметил он.

Хаджи-Мурад Доного – кавказовед, доктор исторических наук, профессор, автор множества десятков книг и монографий, в том числе о Кавказской войне и имаме Шамиле. В октябре 2019 года в Махачкале была издана книга доктора Доного "Аманат Кавказской войны", посвященная старшему сыну имама Шамиля, которая содержит не опубликованные ранее документы из его жизни. Серьезные исследования на тему Кавказской войны востребованы в современном обществе, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" историки.

Историк напомнил, что среди дагестанцев бытуют различные мнения о принадлежности предков имама Шамиля к различным этносам. При этом люди, высказывающие такое мнение, не опираются на конкретные источники, отметил специалист.

Данные вопросы провоцируют широкие обсуждения, причем не только среди профессиональных историков, а труд Ибрагимова дает окончательные, подкрепленные достоверными источниками ответы на эти вопросы, считает Доного.

«Если у человека в пятом или в шестом поколении были представители какой-то национальности - не той, к которой он сам принадлежит - это нормальное явление. У нас у всех в роду найдутся интересные люди совсем другой национальности, нежели той, которую мы сегодня указываем. Это нормальное явление, тем более для Дагестана, на территории которого компактно проживает большое количество народностей», - считает Доного.

Он отметил, что часто дагестанцы безосновательно приписывают происхождение имама Шамиля и его потомков к различным этносам, не приводя определенные источники и игнорируя те источники, которые уже имеются, и в достоверности которых нет сомнений.

Утверждения о том, что имам Шамиль не является представителем аварской национальности, безосновательны, более того, утверждающий такое противопоставляет себя исторической реальности, считает историк.

«Шамиль родился в аварском селе Гимры. Родители у него были аварцы. Как можно утверждать, что Шамиль не аварец? Однако, возможно, что какие-то предки имама были представителями других дагестанских народностей, но даже утверждая это, надо придерживаться аргументации: каких-то документов, воспоминаний современников имама», - пояснил Доного.

В качестве примера историк привел утверждение зятя имама Шамиля Абдурахмана Кази-Кумухского о том, что у имама Шамиля среди предков «в пятом поколении по материнской линии был Али из Кази-Кумуха» (Кази-Кумух - село в Дагестане, административный центр Лакского района и одноимённого муниципального образования - прим. "Кавказский узел").

В 2019 году у жителей Дагестана и богословов вызвали протест слова Рамзана Кадырова, который обвинил имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять Российской империи. Позднее Кадыров неоднократно подчеркивал, что относится с уважением к Шамилю и дагестанцам. Вопросы, которые озвучил глава Чечни о роли имама Шамиля, не должны оставаться без ответа, решили 2 октября участники круглого стола "Имам Шамиль и Кавказская война: как искажают историю" в Махачкале.

«В основном эта книга рассчитана на историков, специализирующихся на личности Имама Шамиля и периоде Кавказской войны. Но она будет также полезна для среднего читателя - любителя отечественной истории», - пояснил Доного, добавив, что для «новичков», только начавших интересоваться личностью Шамиля и событиями Кавказской войны, данная книга окажется нелёгкой для первичного знакомства с личностью имама и с событиями той войны. «Для того, чтобы понять эту книгу, надо иметь хотя бы небольшую базу по теме Кавказской войны, и начальные сведения о личности Имама Шамиля», - считает историк.

Разбирая родословную имама Шамиля, в своей книге Ибрагимов опирается на ряд авторитетных источников. В частности, на воспоминания современников Шамиля, которые неоднократно встречались с имамом и вели беседы с ним, указал Доного.

«Это и дагестанские авторы - современники Шамиля, а также российские авторы - современники имама, которые встречались с имамом Шамилем и имели с ним длительные беседы», - рассказал историк. По словам Доного, среди таких собеседников имама были и те, кто прибегал к помощи переводчиков, но также были и российские чиновники, которые беседовали с имамом без переводчика. «Среди них были и люди, которые знали арабский язык, поэтому беседовали с Шамилем без переводчика - напрямую, что очень важно. Такие беседы, в частности, были у имама с полковником Богуславским. Он в совершенстве знал арабский язык. Также Мирза Казем-бек, который дважды встречался с Шамилем в Петербурге, а потом вел переписку с ним. Вот такие источники приводит Ибрагимов», - пояснил Хаджимурад Доного.

Среди дагестанских источников, на которые автор опирается в своей книге, Доного также упомянул Мухаммада Тахира аль Карахи, Абдурахмана Казикумухского.

Хаджимурад Доного высоко оценил деятельность Ибрагимова и напомнил, что автор уже выпустил более 20 книг по тематике Кавказской войны. Каждая из этих книг имеет научную ценность, отметил историк.

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