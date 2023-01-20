Силовики извинились перед Доного

20 января 2023, 17:25

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Компьютер, флешки и телефон, изъятые в ходе обыска, возвращены дагестанскому историку Хаджи-Мураду Доного, однако книги правоохранители еще проверяют, сообщил сегодня Доного. Он отметил, что силовики принесли извинения.

Как писал "Кавказский узел", бывший замдиректора Национального музея Дагестана Хаджи-Мурад Доного сообщил, что при обыске 30 ноября 2022 года силовики изъяли книги, флешки, телефон и компьютер с ценными историческими материалами. После обыска силовики интересовались его участием в научных конференциях в Грузии, Азербайджане и Турции и задавали вопросы о его контактах там, рассказал Доного. Он предположил, что обыск мог быть проведен силовиками после доноса из-за его публикаций. По его словам, из-за изъятия исследовательских материалов научная работа поставлена под угрозу.

Хаджи-Мурад Доного – кавказовед, доктор исторических наук, профессор, автор множества десятков книг и монографий, в том числе о Кавказской войне и имаме Шамиле. В октябре 2019 года в Махачкале была издана книга доктора Доного "Аманат Кавказской войны", посвященная старшему сыну имама Шамиля, которая содержит не опубликованные ранее документы из его жизни. Серьезные исследования на тему Кавказской войны востребованы в современном обществе, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" историки.

Изъятая при обыске в ноябре оргтехника возвращена, силовики принесли извинения, сообщил сегодня Хаджи-Мурад Доного. "На днях мне вернули компьютер, телефон, флешки, изъятые у меня при обыске дома. Написал расписку при получении в 6-м отделе. Извинились даже", - написал он сегодня в своем Telegram-канале.

Историк также сообщил, что книги ему пока не вернули. "Что касается книг, также изъятых, то они ещё проверяются. Книги эти, кстати, я покупал в книжных магазинах", -указал он.

"Кавказский узел" также писал, что после информации об оыбчках у Доного в Махачкале дважды, 19 и 26 декабря 2022 года, проходили одиночные пикеты с требованием прекратить преследование историка.

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