Коллеги Гаджиева сочли внимание силовиков попыткой прекратить пикеты

27 декабря 2022, 00:30

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Пикеты в поддержку дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева вторую неделю подряд вызывают повышенное внимание силовиков, оно связано с давлением на "Черновик" и имеет целью прекратить акции, заявил учредитель издания Магди Камалов. Одиночные пикеты законны, попытки препятствовать акциям и работе журналистов будут обжалованы, сообщил журналист Идрис Юсупов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги редактора газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. В них регулярно участвуют заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов, учредитель издания Магди Камалов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. Еженедельные пикеты привлекают все меньше внимания прохожих, это связано с тем, что жители республики больше вынуждены думать о собственных материальных и бытовых трудностях, рассказал Магди Камалов после пикетов, проведенных 12 декабря. На акции 19 декабря дагестанские журналисты потребовали прекратить уголовное преследование редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева и историка Хаджи-Мурада Доного. Сотрудники полиции пытались закрывать плакаты от прохожих и отвлекали пикетчиков, рассказал Юсупов.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину. Подробности дела Гаджиева можно узнать из материала "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

26 декабря в центре Махачкалы на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова прошли два одиночных пикета. Первый пикет с требованием освобождения журналиста Абдулмумина Гаджиева и прекращения его уголовного преследования провел заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. Второй одиночный пикет провел дагестанский журналист Идрис Юсупов, который стоял с плакатом с требованием прекратить преследование дагестанского историка Хаджи-Мурада Доного. Рядом с местом одиночных пикетов присутствовали родственники Гаджиева, его коллеги и друзья, передал с места событий корреспондент "Кавказского узла".

Одиночные акции привлекли внимание сотрудников правоохранительных органов и прохожих. Водители машин, проезжавших мимо пикетчиков, выражали поддержку одиночным акциям посредством одобрительных жестов и автомобильных сигналов, отметил корреспондент "Кавказского узла".

Сотрудники правоохранительных органов взяли у инициаторов одиночных пикетов письменные объяснения, а также потребовали письменные объяснения журналистов - сотрудника "Черновика" и корреспондента "Кавказского узла".

По мнению Идриса Юсупова, прохожие и водители автомобилей проявили больше интереса к одиночному пикету в защиту историка Хаджи-Мурада Доного.

Хаджи-Мурад Доного – кавказовед, доктор исторических наук, бывший замдиректора Национального музея Дагестана, профессор, автор множества десятков книг и монографий, в том числе о Кавказской войне и имаме Шамиле. 2 декабря Доного заявил, что 30 ноября силовики провели обыск в его доме и изъяли книги, флешки, телефон и компьютер с ценными историческими материалами. После обыска силовики интересовались его участием в научных конференциях в Грузии, Азербайджане и Турции и задавали вопросы о его контактах там, рассказал 3 декабря Доного корреспонденту "Кавказского узла". Обыск мог быть проведен силовиками после доноса из-за его публикаций, предположил ученый.

Один из сотрудников полиции в гражданской форме после проведенных одиночных акций стал требовать у пикетчиков и журналистов письменных объяснений, для их дачи он предложил проехать в отделение, рассказал Идрис Юсупов. В ответ он заявил силовику, что если это требование является "официальным задержанием", то оно должно быть оформлено официально, однако силовик ответил, что приглашает проехать в отделение добровольно. "Мы сказали, что такого согласия не даём и, если нужно взять объяснение, то его можно взять на месте", - рассказал Юсупов. При этом Юсупов отметил, что и он и другой инициатор одиночной акции дали письменные объяснения после окончания пикетов.

Как рассказал Юсупов, свое требование сотрудник правоохранительных органов связал с тем, что неизвестные люди, присутствующие на месте одиночных акций, "запланировали броситься под колеса кортежа". Журналист отметил, что во время проведения одиночных акций "с площади отъехал довольно внушительный кортеж". "Но этот кортеж спокойно проехал, никто (из присутствовавших на месте проведения одиночного пикета - Прим. "Кавказского узла") на него внимания не обращал", - отметил журналист.

Юсупов рассказал, что журналисты, от которых сотрудник правоохранительных органов требовал письменных объяснений, дали их на месте другому сотруднику полиции. "У него (сотрудника полиции - Прим. "Кавказского узла") были бланки и на основе этих бланков в течении нескольких минут были составлены объяснения и не нужно было никуда ехать и тратить время", - отметил Юсупов.

Журналист напомнил, что на акции 19 декабря другой сотрудник полиции требовал у инициаторов одиночных пикетов последовать в отдел полиции для письменных объяснений, при том, что они были даны на месте. "В случае незаконных действий сотрудников полиции мы вынуждены будем обращаться с заявлениями сразу по нескольким пунктам и в том числе о воспрепятствовании журналистской деятельности и препятствовании в проведении одиночных пикетов", - отметил Юсупов.

Юсупов отметил, что каждый желающий может в любое время выйти на одиночный пикет с требованием, не противоречащим законам России.

Поведение силовиков во время и после еженедельных одиночных пикетов указывает на то, что региональные власти и силовые структуры намерены прекратить любые одиночные акции, несмотря на то, что они не запрещены законом, заявил корреспонденту "Кавказского узла" учредитель "Черновика" Магди Камалов. Камалов не исключил, что подобное поведение силовиков во время проведения последующих еженедельных одиночных акций будет повторяться. Он отметил, что такое поведение силовиков и их желание прекратить все дозволенные законодательством формы несогласия, в частности пикеты в поддержку Абдулмумина Гаджиева, являются частью кампании против еженедельника "Черновик".

17 ноября редакция "Черновика" заявила, что власти препятствуют выходу тиража печатной версии издания. Журналисты связали это с позицией главы Дагестана Сергея Меликова. Очередной тираж "Черновика" был доставлен из Ростовской области после того, как типография в Дагестане отказалась печатать газету. 24 ноября редакция "Черновика" сообщила о срыве выпуска газеты из-за отказа типографии. В связи с этим 28 ноября издание временно отказалось от выпуска печатной версии, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Выход печатной версии "Черновика" до сих пор приостановлен, так как у редакции нет возможности договориться с типографиями, а также распространить газету, даже если она будет напечатана, отметил учредитель еженедельника.

Следующее судебное заседание по делу Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова состоится 10 января в Ростовском окружном военном суде, сообщил в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гаджиева Арсен Шабанов. Он отметил, что комплексная экспертиза статей Гаджиева, одобренная судом по ходатайству защиты журналиста, до сих пор не окончена. Примерные сроки ее окончания Шабанов назвать затруднился.

8 декабря суд закончил допрашивать подсудимых и согласился приобщить к материалам показания Абу Умара Саситлинского, в которых тот опроверг версию следствия о причастности Абубакара Ризванова к финансированию терроризма.

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