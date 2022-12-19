Коллеги Гаджиева рассказали о попытках силовиков сорвать пикеты

19 декабря 2022, 21:55

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Сотрудники полиции пытались закрывать плакаты от прохожих и отвлекали пикетчиков, рассказал журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. Внимание силовиков к пикетам в поддержку Гаджиева вызвано желанием властей прекратить эти акции, предположил учредитель "Черновика" Магди Камалов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги редактора газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы акции в его поддержку. Сегодня дагестанские журналисты потребовали прекратить уголовное преследование редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева и историка Хаджимурада Доного.

Коллеги Гаджиева обычно проводят пикеты в его поддержку на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова, неподалеку от зданий республиканских МВД и УФСБ. В одиночных пикетах регулярно участвуют заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов, Магди Камалов и Идрис Юсупов. Еженедельные пикеты коллег Гаджиева привлекают все меньше внимания прохожих, это связано с тем, что жители республики больше вынуждены думать о собственных материальных и бытовых трудностях, рассказал Магди Камалов.

На месте проведения одиночных пикетов в Махачкале сегодня, помимо журналистов региональных СМИ, родных Абдулмумина Гаджиева, присутствовало большое количество силовиков, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Редакция "Черновика" остается на своей позиции и считает уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева незаконным, а самого журналиста невиновным, сказал корреспонденту "Кавказского узла" Магди Камалов. Возможной причиной сегодняшнего усиленного внимания со стороны сотрудников правоохранительных органов учредитель "Черновика" назвал желание силовых структур и руководства республики прекратить еженедельные пикеты в поддержку журналиста. "Силовики с подачи региональных властей будут применять законные и не совсем законные методы для прекращения еженедельного пикета в поддержку нашего коллеги Абдулмумина Гаджиева и других одиночных акций", - предположил Камалов.

Инициатор одиночного пикета в поддержку дагестанского историка, специалиста по периоду "Кавказской войны" Хаджимурада Доного журналист Идрис Юсупов рассказал, что силовики предпринимали попытки сорвать сегодняшние одиночные пикеты. "Сотрудники полиции фактически препятствовали проведению одиночных пикетов. Становясь прямо перед плакатами, загораживали их. В том числе отвлекали от проведения пикетов. Они очень настойчиво требовали проехать с ними в отдел полиции для составления объяснений", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Среди возможных причин внимания силовиков к акции Юсупов назвал поддержку Хаджимурада Доного.

Хаджи-Мурад Доного – кавказовед, доктор исторических наук, бывший замдиректора Национального музея Дагестана, профессор, автор множества десятков книг и монографий, в том числе о Кавказской войне и имаме Шамиле. 2 декабря Доного заявил, что 30 ноября силовики провели обыск в его доме и изъяли книги, флешки, телефон и компьютер с ценными историческими материалами. После обыска силовики интересовались его участием в научных конференциях в Грузии, Азербайджане и Турции и задавали вопросы о его контактах там, рассказал 3 декабря Доного корреспонденту "Кавказского узла". Обыск мог быть проведен силовиками после доноса из-за его публикаций, предположил ученый.

Юсупов рассказал, что помимо двух сотрудников ППС и участкового к нему подошли четверо сотрудников полиции в гражданской одежде. "После окончания одиночных пикетов вместо того, чтобы взять объяснения и отпустить людей, они очень настойчиво пытались всех под разными предлогами, уговорами доставить в отдел (полиции - прим. "Кавказского узла")", - рассказал Юсупов. Однако после продолжительной беседы с сотрудниками правоохранительных органов, все разошлись, взяв на месте с Анны Боклер письменные объяснения. У Камалова и Юсупова силовики взяли письменные объяснения во время одиночных акций, добавил журналист.

Инициатор третьего одиночного пикета, журналистка Анна Боклер рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в 2021 году также выходила на подобную акцию с теми же требованиями.

По ее словам, требование "Свободу журналистике" касается как отдельных журналистов, так и журналистской профессии в целом. Активистка упомянула, что проведение коллегами Гаджиева одиночных акций в его поддержку в течении трёх лет является важным и редким по протяженности событием. Однако само преследование Абдулмумина Гаджиева и развитие событий вокруг его уголовного дела не часто выходят за пределы региональной новостной повестки, сказала она. Боклер подчеркнула, что требование "свободы журналистике" на фоне "разрушающейся" профессии журналиста обретает особую актуальность.

Прохожие и водители автомобилей выражали поддержку инициаторам одиночных акций, несмотря на то, что пришедшие к месту проведения одиночных пикетов силовики пытались заслонить плакаты, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признали вину.

Подробности дела Гаджиева можно узнать из материала "Кавказского узла" ""Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

8 декабря суд закончил допрашивать подсудимых и согласился приобщить к материалам показания Абу Умара Саситлинского, в которых тот опроверг версию следствия о причастности Абубакара Ризванова к финансированию терроризма.

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