Дело Гаджиева и давление на "Черновик" легли в русло преследования независимых медиа в Дагестане

15 декабря 2022, 00:53

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Власти Дагестана применяют против независимых медиа все меры давления, от персонального уголовного преследования до административно-экономического удушения редакций, а интерес общественности к этим проблемам снижается из-за усугубления материальных и бытовых проблем людей, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

Как писал "Кавказский узел", коллеги редактора газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы акции в его поддержку. 12 декабря акцию провели учредитель "Черновика" Магди Камалов и журналист Идрис Юсупов.

Абдулмумин Гаджиев вместе с Кемалом Тамбиевым и главой благотворительного фонда "Ансар" Абубакаром Ризвановым обвинены в финансировании терроризма. Следствие связывает их дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым (Абу Умар Саситлинский), который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признали вину. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 8 декабря закончил допрашивать подсудимых и приобщил к делу показания Саситлинского, который опроверг версию обвинения.

Еженедельные пикеты коллег Гаджиева в Махачкале привлекают все меньше внимания прохожих, и связано это не только с ненастной погодой во время последних акций, считает учредитель «Черновика» Магди Камалов. Общий спад интереса к уголовному преследованию журналиста он связывает с тем, что среднестатистический житель Дагестана на фоне заметного повышения цен продуктовой корзины все больше вынужден думать о собственных материальных и бытовых трудностях.

«Сейчас у многих людей на передний план выходят свои проблемы», - сказал учредитель «Черновика» корреспонденту «Кавказского узла». Камалов отметил, что проблема с выходом печатной версии газеты редакции пока не удалось разрешить. Он напомнил, что журналисты издания «являются лауреатами премии правительства России за вклад в борьбу с коррупцией»; именно борьба с коррупцией, по его мнению, послужила источником проблем для издания.

«Нас государственный орган, - агентство по печати, - просто перестал в киосках распространять, также стали пугать типографии. Если мы не можем реализовывать газету, мне нечем платить журналистам зарплату, платить налоги. Нам пришлось временно остановиться (остановить выпуск печатной версии газеты - прим. "Кавказского узла")», - пояснил Камалов. Он уверен, что давление на типографии продолжится и в ближайшее время возможности выпускать печатную версию у «Черновика» не будет.

Требование «Свободу журналистике», с которым проводил последний пикет журналист Идрис Юсупов, стал, по его словам, еще актуальнее в свете политического, административного и экономического давления на «Черновик». «Этот лозунг касается и состояния журналистики в целом, и с ситуаций с отдельными журналистами. Когда со ссылкой на какие-то административные или экономические причины, которые лежат вне рамок законного объяснения, отказываются печатать газету, я считаю, что это пример экономического давления. Это может быть и преследование конкретных журналистов, дело Абдулмумина Гаджиева в том числе»», - сказал Юсупов корреспонденту «Кавказского узла».

Защита Гаджиева добивается его полного оправдания

Приобщение показаний Исраила Ахмеднабиева к уголовному делу адвокат Абдулмумина Гаджиева называет положительным фактом. Защита намерена добиваться не смягчения наказания для подсудимых, а их полного оправдания, подчеркнул он.

«Уверены в невиновности наших подзащитных и надеемся на их оправдание», - сказал защитник корреспонденту «Кавказского узла», отметив, что все подсудимые закончили давать показания, однако у защиты остались некоторые доказательства , которые еще не приобщены к делу. Также защита ожидает экспертизы статей Гаджиева.

Подсудимый Абубакар Ризванов, который на заседании 8 декабря уточнил свои досудебные показания, не поменял свою версию по существу, считает правозащитник, сопредседатель Совета Центра защиты прав человека «Мемориал» Олег Орлов.



«Он лишь внес пару поправок в первый из четырех протоколов допросов. Практически все, что он рассказал на допросе в суде, соответствовало тем показаниям, которые он давал на следствии. Дело в том, что при допросе Ризванова на следствии ему задавали вопросы о событиях семилетней давности. Учитывая состояние стресса, Ризванов вполне мог где-то ошибиться. Либо, как это часто происходит, следователь мог записать показания в протокол несколько иначе, чем говорил допрашиваемый, а тот, невнимательно прочитав, подписал», - сказал правозащитник корреспонденту «Кавказского узла».

Согласно версии следствия, Ризванов принимал активное участие в деятельности фонда "Ансар" и занимался обналичиванием денег, поступающих на счета фондов. Защита утверждает, что участие Ризванова в фонде было формальным, и уточнения сделанные Ризвановым на последнем заседании, подкрепляют линию защиты, пояснил Орлов.

Вместе с тем он отметил, что суд по своему внутреннему убеждению принимает во внимание те доказательства, которые считает подтвержденными, а учитывая общий обвинительный уклон российских судов, особенно по делам террористической направленности, суд склонен принимать во внимание те показания, которые соотносятся с предъявленным обвинением.

Следующее заседание по делу Гаджиева, Тамбиева и Ризванова назначено на 10 января.

Подробности дела Гаджиева можно узнать из материала "Кавказского узла" ""Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". О многолетнем давлении на газету "Черновик", которая издается с 2003 года, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

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