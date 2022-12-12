Коллеги Гаджиева провели два пикета в Махачкале

12 декабря 2022, 16:42

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Одиночные пикеты в центре Махачкалы провели сегодня учредитель "Черновика" Магди Камалов и журналист Идрис Юсупов, потребовав прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", коллеги редактора газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы акции в его поддержку. Так, 5 декабря одиночный пикет провел заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. Полицейские потребовали у пикетчика объяснений, а прохожие заинтересовались требованиями журналиста.

Коллеги Гаджиева обычно проводят пикеты в его поддержку на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова, неподалеку от зданий республиканских МВД и УФСБ. Помимо Магомедова, в одиночных пикетах регулярно участвуют учредитель "Черновика" Магди Камалов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов.

Сегодня на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова в Махачкале прошли два одиночных пикета, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте событий.

Первый одиночный пикет провел учредитель "Черновика" Магди Камалов. Он потребовал освободить Абдулмумина Гаджиева и прекратить его уголовное преследование. Второй пикет провел журналист Идрис Юсупов. Он держал плакат с надписью "Свободу журналистике".

Сотрудники полиции не мешали проведению акций, но потребовали у пикетчиков письменные объяснения.

По наблюдению корреспондента "Кавказского узла", пикет с требованием освободить Гаджиева привлек больше внимания прохожих и водителей, хотя интерес прохожих вызвала и одиночная акция Идриса Юсупова.

Идрис Юсупов высказал корреспонденту "Кавказского узла" мнение, что реакция со стороны водителей и прохожих была такой же активной, как и во время прошлых его пикетов.

В свою очередь Магди Камалов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что реакция прохожих была менее активной, чем ранее. Он предположил, что это связано с плохими погодными условиями: низкой температурой воздуха, сильным ветром и дождем.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале облачная погода без осадков при температуре воздуха +7 градусов, скорость ветра 12 метров в секунду. В ночь на 13 декабря осадков не ожидается, температура воздуха останется прежней, а скорость ветра снизится до 11 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признали вину.

8 декабря суд закончил допрашивать подсудимых и согласился приобщить к материалам показания Абу Умара Саситлинского, в которых тот опроверг версию следствия о причастности Абубакара Ризванова к финансированию терроризма.

Подробности дела Гаджиева можно узнать из материала "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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