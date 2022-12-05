Пикет коллеги Гаджиева в Махачкале привлек внимание силовиков и прохожих

05 декабря 2022, 19:37

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Заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов провел в центре Махачкалы одиночный пикет в поддержку своего коллеги Абдулмумина Гаджиева. Полицейские потребовали у пикетчика объяснений, а прохожие заинтересовались требованиями журналиста.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы акции в его поддержку. Так, 28 ноября три одиночных пикета провели учредитель "Черновика" Магди Камалов, заместитель главного редактора издания Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов.

Сегодня на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова одиночный пикет с плакатом "Свободу Абдулмумину Гаджиеву" провел Магомед Магомедов, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте одиночного пикета.

Пикет продолжался час, за это время к Магомедову подошли несколько сотрудников полиции. Один из них записал данные журналиста. Через некоторое время подошёл второй сотрудник полиции и взял у журналиста письменные объяснения.

Акция вызвала интерес прохожих: в течение часа семь человек остановились у плаката и попросили Магомедова рассказать, в связи с чем проводится пикет и кто такой Абдулмумин Гаджиев.

Водители проезжавших автомобилей также сигналили и демонстрировали одобрительные жесты. Некоторые из них фотографировали плакат пикетчика, передал корреспондент "Кавказского узла".

Общественно-политическая еженедельная газета "Черновик" издается с 2003 года. Издание подвергалось давлению сразу после открытия. Тиражи выкупались, а на владельцев торговых точек давили, чтобы не допустить выпуски на прилавки. Киоски, продолжавшие продавать "Черновик", поджигали. Одно время газету отказались печатать все дагестанские типографии, и тираж печатался в других регионах Северного Кавказа. Против журналистов возбуждались уголовные дела, в редакции проводились обыски. В 2011 году был убит учредитель издания Хаджимурад Камалов, говорится в справке "Кавказского узла" ""Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Давление на газету "Черновик" осуществлялось всегда, и уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева является одной из попыток этого давления для того, чтобы закрыть еженедельник, но нынешнее давление на "Черновик" вряд ли связано с уголовным преследованием Абдулмумина Гаджиева, сказал корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Магомедов. "Так как это все имеет очень большое протяжение по времени, то в данной ситуации мы не можем сказать, что это связано именно с Абдулмумином Гаджиевым", - отметил он.

Давление на типографии инициировано "определенными региональными чиновниками", сказал Магомедов. "Они заинтересованы в том, чтобы наша редакция была закрыта. Если до этого на нас давили силовые структуры, то сейчас к ним присоединились республиканские структуры , - сказал он.

17 ноября редакция "Черновика" заявила, что власти препятствуют выходу тиража печатной версии издания. Журналисты связали это с позицией главы Дагестана Сергея Меликова. Представители властей Дагестана угрожали типографиям проблемами за печать газеты "Черновик", а рекламодателей убеждали не размещать в ней рекламу, сообщили 28 ноября на пресс-конференции руководители издания. После приостановки выхода печатной версии "Черновика" публикации будут размещаться на сайте издания и в соцсетях, заверили они.

Публикации Абдулмумина Гаджиева из СИЗО уже продолжительное время не появлялись на печатных страницах "Черновика" и на электронных ресурсах еженедельника. Магомедов предположил, что это связано с отсутствием времени и возможности у Абдулмумина Гаджиева. Если подобная заметка от Гаджиева поступит, то она будет опубликована на электронных ресурсах еженедельника, подчеркнул он.

Напомним, редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признали вину.

Подробности дела Гаджиева можно узнать из материала "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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