Руководители "Черновика" сообщили подробности о давлении чиновников на издание

28 ноября 2022, 19:04

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Представители властей Дагестана угрожали типографиям проблемами за печать газеты "Черновик", а рекламодателей убеждали не размещать в ней рекламу, сообщили на пресс-конференции руководители издания. После приостановки выхода печатной версии "Черновика" публикации будут размещаться на сайте издания и в соцсетях, заверили они.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в редакции газеты "Черновик" в Махачкале началась пресс-конференция, посвященная давлению властей на издание и срыву выхода трёх печатных выпусков. Редакция приняла решение приостановить выход печатной версии, сообщил на пресс-конференции учредитель издания Магди Камалов.

17 ноября редакция "Черновика" заявила, что власти препятствуют выходу тиража печатной версии издания. Журналисты связали это с позицией главы Дагестана Сергея Меликова. Очередной тираж "Черновика" был доставлен из Ростовской области после того, как типография в Дагестане отказалась печатать газету. 24 ноября редакция "Черновика" сообщила о срыве выпуска газеты из-за отказа типографии.

Четыре типографии отказались печатать "Черновик" под давлением чиновников

На пресс-конференции в редакции газеты «Черновик» сегодня присутствовали представители различных федеральных и региональных СМИ. В начале мероприятия главный редактор Маирбек Агаев сообщил о том, что выпускать печатную версию газеты не представляется возможным, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на мероприятии.

Затем Агаев передал слово учредителю газеты Магди Камалову, так как Камалов отвечает за издательскую и всю финансово-хозяйственную деятельность издания. Магди Камалов рассказал присутствующим, что поводом для созыва пресс-конференции стало давление, которое оказывается на газету «Черновик». Это "прямое давление на газету оказывают республиканские власти", отметил он.

По словам Камалова, после смены руководства Дагестана редакция «Черновика» стала ощущать "определенное давление", а в начале года чиновники начали звонить в типографии, где выходит печатная версия «Черновика», и "не рекомендовать" типографиям печатать «Черновик». "Им [типографиям] не рекомендовали печатать нашу газету", - сообщил Камалов.

Именно после подобных предупреждений дагестанская типография «Лотос», где печатали «Черновик», отказалась печатать газету, сообщил учредитель издания. Камалов подчеркнул, что «Черновик» имеет государственное свидетельство о регистрации и никогда не нарушало законы России. По его словам, после отказа типографии «Лотос» выполнять договорные обязательства редакция газеты предприняла попытку печататься в других типографиях.

Кроме того, руководство «Черновика» обратилось в Арбитражный суд Дагестана, чтобы обязать "Лотос" печатать газету согласно договору, однако судья заявил, что не может заставить типографию печатать газету, и предложил сторонам самим договориться между собой, рассказал Магди Камалов.

В связи с этим, по его словам, печатную версию газеты выпустили в ставропольской типографии. "Мы выдержали ровно три выпуска. На третий выпуск позвонил директор и сказал, что к ним позвонили из Дагестана, и они боятся того, что они могут попасть в какую-то переделку, от них это не зависит и, в общем, они не хотят нас печатать", - рассказал Камалов.

Учредитель издания подчеркнул, что газета "никем не финансируется" и из бюджета деньги не получает, ее доход поступает от продаж печатной версии.

Помимо давления на типографии, началось давление на рекламодателей, сообщил он. "Рекламодателям с разных отраслевых министерств стали звонить и объяснять, куда надо давать рекламу, и что нет необходимости давать рекламу в наше издание", - рассказал Камалов.

После отказа ставропольской типографии Камалов, по его словам, начал искать другую типографию и договорился о выпуске «Черновика» в одной из типографии Махачкалы. Руководитель этой типографии выпускал газету, несмотря на систематическое давление, которое продолжалось в течении двух месяцев из-за выхода "Черновика" из его типографии.

"В течении двух месяцев его не оставляли в покое и ему угрожали. Два месяца он держался и нас печатал", - рассказал Камалов. Затем, по его словам, представитель одного из республиканских министерств позвонил руководителю типографии и сообщил, что в случае, если он продолжит печатать «Черновик», министерство «поднимет вопрос о приватизации земельного участка, на котором находится типография, и признает незаконным договор приватизации». После этого руководитель типографии тоже отказался печатать «Черновик», сообщил Магди Камалов.

Четвертой по счету типографией, где выходил "Черновик", стала типография в Ростове-на-Дону, но после двух выпусков руководство этой типографии также отказалось печатать издание. "Позвонили и сказали, что был звонок из Москвы, учредитель типографии сообщил о том, что, если напечатают газету, то уволят весь состав", - рассказал Камалов.

По его словам, в целом в течение года редакция газеты находилась "в систематическом поиске типографии и в стараниях держать рекламодателей, чтобы как-то выжить".

"У нас есть обязательства перед подписчиками, поэтому прошу их извинить [редакцию издания], что в связи с этими действиями региональной власти у нас нет возможности печатать на сегодня печатную версию газеты, в связи с чем редколлегия редакции газеты «Черновик» приняла решение о временном приостановлении выпуска печатной версии газеты", - подытожил Камалов. При этом учредитель «Черновика» отметил, что сайт издания и аккаунты газеты в соцсетях продолжат работу "в обычном режиме в соответствии с законом Российской Федерации".

Общественно-политическая еженедельная газета "Черновик" издается с 2003 года. Издание подвергалось давлению сразу после открытия. Тиражи выкупались, а на владельцев торговых точек давили, чтобы не допустить выпуски на прилавки. Киоски, продолжавшие продавать "Черновик", поджигали. Одно время газету отказались печатать все дагестанские типографии, и тираж печатался в других регионах Северного Кавказа. Против журналистов возбуждались уголовные дела, в редакции проводились обыски. В 2011 году был убит учредитель издания Хаджимурад Камалов, говорится в справке "Кавказского узла" ""Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Руководство издания связало давление властей с критическими публикациями "Черновика"

После выступления учредителя присутствующие на пресс-конференции журналисты задали вопросы. В частности, журналист Барият Идрисова поинтересовалась у Камалова причинами усиления давления на «Черновик».

Камалов ответил, что в течение своего существования газета «Черновик» «пишет о воровстве, коррупции и кумовстве» в министерствах и ведомствах республики и на различных властных уровнях. Он отметил, что в 2013 году три журналиста «Черновика» были награждены премией правительства Российской Федерации за вклад в борьбу с коррупцией в регионе.

Камалов предположил, что усиление давления на «Черновик» именно в конце года связано с неисполнением бюджета республики. "Больше 20 миллиардов денег не израсходовано. Не смогли просто их потратить. Может быть, это (давление на газету. – Прим. «Кавказского узла») связано с этим, чтобы мы об этом не писали", - высказал мнение Магди Камалов, отметив, что "все антикоррупционные структуры, созданные в регионе, не работают".

На вопрос корреспондента «Кавказского узла» о том, есть ли угроза полного закрытия «Черновика», в том числе сайта и социальных сетей, которые сейчас продолжают функционировать, Камалов ответил, что на их деятельность не наложено никаких запретов, а есть лишь попытки незаконного давления.

"У нас нет никаких запретительных мер со стороны Роскомнадзора, мы не нарушаем закон. У нас есть желание чиновников закрыть газету. Желание чиновников противоречит закону Российской Федерации. Если законы Российской Федерации на территории России работают, то нас не должны закрыть", - сказал Камалов, добавив, что если чиновники будут продолжать давление, то "можем ожидать и закрытия".

К ответу на вопрос подключился Маирбек Агаев. С точки зрения российского законодательства, у «Черновика» нет никаких нарушений, и нет законных причин закрыть газету, пояснил он. Главред "Черновика" назвал попытки давления на типографии и на рекламодателей "низкопробной попыткой" отдельных региональных чиновников «заткнуть рот газете «Черновик»». "Сегодня мы говорим, что на нас давят, только потому, что используются против нас совершенно незаконные и очень грязные и низкие методы борьбы", - отметил Агаев.

Журналист Идрис Юсупов спросил Агаева и Камалова, обращалось ли руководство газеты с заявлениями с изложением озвученных фактов, и если обращалось, то какой была реакция.

Агаев сообщил, что они получили несколько устных неофициальных ответов от некоторых чиновников на ранее размещенное на сайте газеты заявление о давлении и, как следствие, срыве выпуска печатной версии. В частности, чиновники заявили, что препятствия в распространении печатной версии газеты не чинились никогда.

Редакция газеты готовит обращения в "различные структуры", которые своим политическим весом и влиянием и обязанностями, возможно, могут повлиять на поведение тех, кто оказывает давление на издание, добавил Агаев, не уточнив, в какие именно структуры планирует обратиться руководство «Черновика».

Давление на "Черновик" связано с критикой в адрес властей республики, но если бы претензии были обоснованными, то власти подали бы в суд, указали ранее дагестанские журналисты Светлана Анохина и Гаджимурад Сагитов.

Проблемы "Черновика" обеспокоили дагестанских читателей

Корреспондент «Кавказского узла» обратил внимание руководителей "Черновика", что с момента заявления редакции об оказываемом давлении и о срыве выпусков печатных версий газеты до сегодняшней пресс-конференции прошло время, и поинтересовался, были ли официальные слова поддержки или осуждения оказываемого давления со стороны других изданий или отдельных журналистов.

Маирбек Агаев ответил, что каких-либо официальных реакций со стороны изданий либо отдельных журналистов он не видел, однако звонки читателей с поддержкой коллектива поступают постоянно.

В частности, по словам Агаева, поступил звонок 80-летней жительницы Дербента, которая две недели не могла купить в газетном киоске «Черновик», так как распространители также отказывают брать «Черновик» для последующей продажи. В числе подобных отказавшихся были и киоски сети "Дагпечати", добавил Магди Камалов.

В комментарии корреспонденту «Кавказского узла» Магди Камалов отметил, что вынужденная мера по приостановке выпуска печатной версии газеты не означает, что существует угроза закрытия газеты. Сайт газеты и аккаунты в соцсетях будут функционировать и при минимальном бюджете, даже если сотрудники не будут получать зарплату за свою работу, отметил Камалов.

"Работники сказали: "Мы готовы работать бесплатно". А печатную версию приходится закрыть, потому что там есть финансовые расходы, которые невозможно закрыть", - рассказал Камалов.

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