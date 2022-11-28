"Черновик" приостановил выход печатной версии

28 ноября 2022, 11:33

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На фоне давления со стороны высокопоставленных дагестанских чиновников редакция газеты "Черновик" приняла решение приостановить выход печатной версии, сообщил учредитель издания Магди Камалов.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 ноября редакция дагестанской газеты "Черновик" заявила, что власти препятствуют выходу тиража печатной версии издания. Журналисты связали усилившееся давление на издание с позицией главы Дагестана Сергея Меликова. Очередной тираж "Черновика" был доставлен из Ростовской области после того, как типография в Дагестане отказалась печатать газету. 24 ноября редакция "Черновика" сообщила о срыве выпуска газеты из-за отказа типографии.

Сегодня в редакции газеты "Черновик" в Махачкале проходит пресс-конференция по поводу давления на издание и срыва выхода трёх печатных выпусков, передал корреспондент "Кавказского узла".

На редакцию газеты оказывается давление со стороны властей, заявил заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. "Органы власти последовательно давят на типографии, распространителей и на рекламодателей", – рассказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Редакция газеты приняла решение приостановить выпуск печатной версии. "Некоторое время мы будем обходиться без печатной версии", – сказал во время пресс-конференции журналистам главный редактор "Черновика" Маирбек Агаев.

Учредитель "Черновика" Магди Камалов во время пресс-конференции заявил о давлении со стороны высокопоставленных дагестанских чиновников. "Черновик приостанавливает выпуск печатной газеты", – сказал Камалов журналистам.

Напомним, общественно-политическая еженедельная газета "Черновик" издается в Республике Дагестан с 2003 года. Издание подвергалось давлению сразу после открытия. Тиражи выкупались, а на владельцев торговых точек давили, чтобы не допустить выпуски на прилавки. Киоски, продолжавшие продавать "Черновик", поджигали. Одно время газету отказались печатать все дагестанские типографии, и тираж печатался в других регионах Северного Кавказа. Против журналистов возбуждались уголовные дела, в редакции проводились обыски. В 2011 году был убит учредитель издания Хаджимурад Камалов, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

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