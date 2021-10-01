«Черновик»: угрозы, уголовные дела, убийство главреда

01 октября 2021, 23:45

Общественно-политическая еженедельная газета. Издается в республике Дагестан с 2003 года. Также - российское сетевое общественно-политическое издание.

В газете публикуются интервью с известными персонами, расследования, репортажи и новостные заметки, которые выходят на информационно-аналитических полосах: «Новости», «Политика», «Экономика», «Общество», «Культура», «Спорт», «Религия», «Республика».

«Черновик» представлен в печатном варианте — в виде еженедельной газеты (распространяется по Республике Дагестан), в электронной версии (можно купить номер через сайт), а также в сетевого издания. Печатный вариант выходит раз в неделю, по пятницам. Объем: 32 полосы.

Адрес сетевого издания: https://chernovik.net/

Адрес электронной версии газеты: https://chernovik.net/magazin/gazeta

Канал на YouTube: https://www.youtube.com/user/gazetachernovik

Начало

Летом 2003 года Хаджимурад Камалов основал общественно-политический еженедельник «Черновик». Костяк коллектива состоял из уже известных и опытных журналистов, ранее работавших в еженедельнике «Новое дело». Первый (нулевой) выпуск газеты датируется 4 сентября 2003 года .

Газета тут же столкнулась с тем, что ее тиражи выкупались, а на владельцев торговых точек давили, чтобы не допустить выпуски на прилавки. Киоски, продолжавшие продавать «Черновик», поджигали . Редакции приходилось постоянно переезжать из-за того, что арендодатели разрывали контракты, а одно время газету отказались печатать все дагестанские типографии и тираж печатался в других регионах Северного Кавказа.

Тираж в 2003 году составлял 4 200 экземпляров, к 2005 году вырос вдвое. Уже тогда газета пыталась выйти на самоокупаемость. Бюджет включал средства от реализации газеты (50%), рекламы (20-25%), и кредиты (25-30%) .

В 2005 году Хаджимурад Камалов сосредоточился на издательской деятельности, оставив пост главного редактора. Камалов пропагандировал принцип невмешательства в редакционную политику. А перед собой поставил задачу превратить дагестанскую газету в прибыльный бизнес . Главный редактор по уставу избирался на 2 года редколлегией издания, предлагая план его развития .

В 2005 году главным редактором стал Расул Хайбулаев. Им с Камаловым удалось немножко «отодвинуть» давление власти на газету. Не случайно, что из «Черновика» Хайбулаев ушел в пресс-службу президента Дагестана .

В 2006 году Камалов создал издательство «Свобода слова», которое стало издавать газету.

2007-2011 годы

После ухода Хайбулаева редколлегия избрала главным редактором Надиру Исаеву. При ней газета значительно окрепла, «заматерела», публиковались острые аналитические статьи и репортажи, посвященные большей частью правозащитной тематике, вопросам противостояния государства и общества, борьбы с терроризмом .

26 августа 2008 года в рамках уголовного дела, возбужденного против Надиры Исаевой и еще четырех журналистов «Черновика» по обвинению в экстремизме, были проведены обыски в домах у Хаджимурата Камалова и редактора отдела политики Артура Мамаева, «с целью проверки выдвинутой версии и проверки имеющейся в деле оперативной информации». 19 мая 2011 года в Махачкале суд оправдал журналистов по всем предъявленным им ранее обвинениям.

В сентябре 2009 года в Махачкале неизвестными были распространены листовки с угрозами в адрес дагестанских журналистов, адвокатов, общественных деятелей и др. В них анонимные авторы назвали 16 фамилий, в числе которых был и Хаджимурад Камалов.

Надира Исаева отказалась выставить свою кандидатуру на голосование по перевыборам главного редактора, объяснив это усталостью. 24 мая им стал юрист издания Биякай Магомедов. За него проголосовали девять из десяти членов редколлегии. «Исаева посчитала, что весь коллектив газеты предал ее», - уверены в редакции «Черновика» .

В июне 2011 года «Черновик» был награжден премией «Свободная пресса Восточной Европы» имени Герда Буцериуса.

Убийство Камалова

15 декабря 2011 года Хаджимурад Камалов вышел из своего офиса, чтобы проводить знакомого. Когда он возвращался, по нему открыли огонь, целились в голову. По данным следствия, на месте было обнаружено 14 гильз. После чего преступники скрылись. А Камалов скончался по дороге в больницу.

Похороны Камалова, на которые собрались несколько десятков тысяч человек, состоялись 16 декабря в Махачкале. Процессия с телом погибшего прошла около 10 километров — от мечети на улице Котрова в центре столицы республики до кладбища на окраине города. За последние несколько десятилетий так в последний путь в Дагестане провожали лишь народного поэта Дагестана Расула Гамзатова .

10 лет спустя

После смерти Хаджимурада издателем стал его брат Магди. А в начале 2013 года взял на себя обязанности главного редактора (Биякай Магомедов остался в издании в должности юриста). Осенью прокуратура Дагестана вновь обвиняла газету в экстремизме.

Весной 2014 года главредом был избран Маирбек Агаев. А 13 января 2014 года за вклад в борьбу с коррупцией и преступностью в регионе Магди Камалова, Маирбека Агаева и Магомеда Магомедова отметили правительственной премией в области СМИ. Награды им лично вручал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Дело Гаджиева

По словам заместителя главного редактора «Черновика» Магомеда Магомедова, после убийства Камалова преследовать газету стали меньше, но 14 июня 2019 года на допрос в дагестанский следственный комитет вызвали редактора отдела религии «Черновика» Абдулмумина Гаджиева. Там ему сообщили, что на него заведено уголовное дело по статье о содействии террористической организации. 2 октября в офисе издания прошел обыск.

По версии следователей, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда «Ансар» Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Следствие связывает их с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда «Мухаджирун», известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Все трое находятся под стражей в СИЗО Ростова-на-Дону. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают уголовное дело способом давления на журналиста. Подробности дела Гаджиева можно узнать из материала «Кавказского узла» «Голунов номер два»: главное о деле Абдулмумина Гаджиева».

Коллеги Гаджиева не рассчитывают на справедливый приговор и опасаются закрытия «Черновика» по окончании судебного процесса по его делу, однако борьбы не оставляют. В Махачкале еженедельно проходят одиночные пикеты в поддержку журналиста. Редакция публично ответила на все обвинения . Журналисты пришли к выводу, что Гаджиев страдает из-за того, что газета поднимала неудобные вопросы перед правоохранительными органами, органами власти. В частности, вопросы, связанные с убийством в 2016 году братьев Гасангусеновых.

Примечания