Абубакар Ризванов назвал голословным обвинение в финансировании терроризма

14 июля 2023, 05:01

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Заседание по делу Абдулмумина Гаджиева, Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева в Южном окружном военном суде было сокращено из-за проблем с доставкой подсудимых из СИЗО. Это помешало Абубакару Ризванову завершить свое выступление в прениях.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня гособвинитель потребовал приговорить к 19 годам лишения свободы Абдулмумина Гаджиева, Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева, обвиненных в финансировании терроризма. Прокурор проигнорировал доводы экспертов и показания свидетелей, констатировал после заседания Гаджиев. Выступая в суде 6 июля, журналист заявил о бездоказательности обвинения.

Дагестанский журналист Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года взяты под стражу по обвинению в финансировании терроризма. Следователи полагают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский. Подсудимые не признают вину. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

13 июля в прениях по делу выступил Абубакар Ризванов, однако представить свою позицию целиком до конца заседания подсудимому не удалось: конвой доставил обвиняемых в суд из СИЗО с большой задержкой, сославшись на "непредвиденные обстоятельства". В своем выступлении Ризванов полностью отверг все обвинения, сообщил со ссылкой на присутствовавших в зале репортеров проекта "РусНьюс" корреспондент "Кавказского узла".

«У следователей не было никаких доказательств. Они буквально голословно нас обвинили», - заявил Ризванов. Он подчеркнул, что у следствия нет никаких доказательств версии об использовании им банковских карт на чужие имена и распределения денег, поступивших через благотворительный фонд, для обналичивания.

«Ни одного факта о том, что в этот период в моём ведении находились банковские карты или же я переводил какие-то денежные средства на расчётные счета следствием не установлено», - сказал подсудимый. Он также отверг утверждение обвинения, что в связанном с ним медресе учили «превосходству норм шариата над законами РФ».

В связи с окончанием слушаний суд позволил Абубакару Ризванову завершить выступление на следующем заседании, оно назначено на 14.00 мск 20 июля.

"Черновик" опубликовал речь Абдулмумина Гаджиева, но других материалов для публикации от него, Тамбиева и Ризванова в последнее время не поступает, лишь иногда "что-то передается через адвоката", сообщил "Кавказскому узлу редактор еженедельника Магомед Магомедов. Он выразил сомнение, что издание сделает спецвыпуск в связи с приговором по делу, отметив, что в судьбе "Черновика" "не видно никаких просветов".

Пока Гаджиев находился в СИЗО Махачкалы, материалы от него поступали регулярно. «Каждую неделю к нему заходил адвокат и чуть ли не шпионским образом выносил тексты, потому что начальник СИЗО, ныне сам арестованный, запрещал выносить такое взаимодействие. А мы буквально всё откладывали, чтобы оперативно отредактировать и разместить тексты Абдулмумина. Кроме него, публиковали тексты Тамбиева и Ризванова, но когда их перекинули в СИЗО Ростова-на-Дону, такой возможности уже не было», - рассказал он.

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