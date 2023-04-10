Дагестанские журналисты провели пикеты в поддержку Гаджиева

10 апреля 2023, 14:32

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Два одиночных пикета в поддержку арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева провели сегодня в Махачкале журналисты Идрис Юсупов и Магомед Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. В них участвуют, в частности, учредитель "Черновика" Магди Камалов, заместитель главного редактора издания Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. 4 апреля журналисты отметили активную реакцию прохожих и водителей на их пикеты.

Пикеты в поддержку Гаджиева напоминают махачкалинцам о его деле, рассказал 20 марта Магомед Магомедов. Ранее, 20 февраля, друзья Гаджиева также указали, что дело Абдулмумина Гаджиева теряется на фоне других новостей, а такие пикеты напоминают людям про его судьбу.

Сегодня на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова два одиночных пикета провели Идрис Юсупов и Магомед Магомедов, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший около места проведения акций.

Идрис Юсупов проводил свой пикет с 13 мск до 13.20 мск. Он держал плакат с требованием «Свободу журналистике». Через шесть минут после начала акции к Юсупову подошли три сотрудника полиции и потребовали его личные данные. После того, как журналист завершил свой пикет, к нему подошёл ещё один сотрудник полиции и записал письменные объяснения Юсупова.

В течение одиночной акции водители проезжавших мимо автомобилей неоднократно реагировали на акцию сигналами и жестами.

После Юсупова свой одиночный пикет провел Магомед Магомедов. На его акцию также отреагировали около полутора десятков прохожих и водителей. Один из них вступил с Магомедовым в диалог и поддержал требования журналиста.

Напомним, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину.

23 марта на заседании по делу Гаджиева, Ризванова и Тамбиева суд отклонил ходатайство Тамбиева, попросившего признать недопустимым доказательством его первые показания, полученные под давлением. 6 апреля суд отклонил аналогичное ходатайство Ризванова.

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" ""Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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