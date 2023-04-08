Суд отказался исключить показания Ризванова из списка доказательств

08 апреля 2023, 12:57

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Суд по делу Абдулмумина Гаджиева, Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева отклонил ходатайство Ризванова, который просил признать недопустимым доказательством его опознание по фото засекреченным свидетелем.

Как писал "Кавказский узел", 23 марта суд отклонил ходатайство Кемала Тамбиева, попросившего признать недопустимым доказательством его первые показания, полученные под давлением в отсутствие адвоката по соглашению. Аналогичное ходатайство Абубакара Ризванова суд решил рассмотреть 6 апреля. Ризванов в своем ходатайтстве попросил признать недопустимым доказательством его опознание по фото одним из засекреченных свидетелей, которое проходило с процессуальными нарушениями. Также суд уведомил участников процесса, что результаты дополнительной экспертизы статей Абдулмумина Гаджиева будут готовы не раньше конца апреля.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Судебный процесс затянулся из-за отсутствия результатов экспертизы статей Гаджиева, которую ранее повторно запросила сторона обвинения. Это обстоятельство не позволяет перейти к прениям, рассказали 14 марта "Кавказскому узлу" адвокаты.

Очередное заседание Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону, прошедшее 6 апреля, длилось около получаса, рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" супруга Гаджиева Дана Сакиева. "Ходатайство Ризванова судья отклонил. Сначала дал ему оценку, а потом сам же сказал, что отклоняет, потому что на этом этапе не может дать ему оценку. Также на заседании приобщили диплом Тамбиева об окончании МГТУ имени Баумана", - сказала она.

Адвокаты по соглашению не присутствовали на заседании, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гаджиева Арсен Шабанов.

По его словам, итоги дополнительной экспертизы текстов Гаджиева будут готовы в конце апреля и, соответственно, судебное следствие будет закрыто. "Экспертиза, вероятно, будет готова 30 апреля. А следующее заседание - 13 апреля в 14 часов [мск]", - сказал адвокат.

На следующем заседании планируется продлить арест подсудимых, добавила Дана Сакиева. "Единственная причина необходимости проведения заседания 13 апреля - надо продлить меру пресечения", - сказала она.

Напомним, 10 января в суде были оглашены результаты экспертизы статей Гаджиева в "Черновике", которую провел Южный центр судебной экспертизы Минюста. Экспертиза установила, что в представленных статьях нет признаков побуждения к перечислению денег в благотворительный фонд, к свержению органов власти, признаков пропаганды идей террористических организаций и возбуждения вражды и ненависти к силовикам. Это соответствует версии о невиновности журналиста, сообщила защита. После этого обвинение посчитало необходимой новую экспертизу статей журналиста, чтобы проверить их на наличие "любых призывов".

По версии следствия, подсудимые собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" ""Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. В них участвуют, в частности, учредитель "Черновика" Магди Камалов, заместитель главного редактора издания Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. 4 апреля журналисты отметили активную реакцию прохожих и водителей на их пикеты.

Пикеты в поддержку Гаджиева напоминают махачкалинцам о его деле, рассказал 20 марта Магомед Магомедов. Ранее, 20 февраля, друзья Гаджиева также указали, что дело Абдулмумина Гаджиева теряется на фоне других новостей, а такие пикеты напоминают людям про его судьбу.

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