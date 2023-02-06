Два пикета в поддержку Абдулмумина Гаджиева прошли в Махачкале

06 февраля 2023, 19:20

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Активист Салим Халитов и журналист Идрис Юсупов провели сегодня одиночные пикеты с требованием прекратить уголовное преследование журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева и освободить политзаключенных. Силовики не препятствовали проведению акций.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и еженедельно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. В них регулярно участвуют учредитель "Черновика" Магди Камалов, заместитель главного редактора Магомед Магомедов и Идрис Юсупов. 2, 9 и 16 января полицейские сорвали одиночные пикеты, задержав журналистов. 23 января силовики позволили провести акцию. 30 января ва одиночных пикета провели 30 января на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова в Махачкале заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов и журналист Идрис Юсупов. Силовики лишь проверили документы пикетчиков, однако не мешали акции.

Сегодня в Махачкале прошли два одиночных пикета на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева. Один из пикетчиков требовал освободить Абдулмумина Гаджиева, второй стоял с плакатом "Свободу политзаключенным", сообщил Telegram-канал "Черновик".

С требованием прекратить уголовное преследование Гаджиева пикетировал активист Салим Халитов. В поддержку политических заключенных выступил также журналист Идрис Юсупов, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Сотрудники полиции дежурили у места проведения акции и интересовались целями пикета. Однако проведению акции они не препятствовали, говорится в публикации.

Редактор отдела "Религия" газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину. Подробности дела Гаджиева приведены в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

19 января эксперты, допрошенные в суде, подтвердили, что в публикациях Гаджиева не пропагандировалось превосходство шариата, и прокурор запросил недельный срок на формулировку ходатайства. Обвинение по делу Абдулмумина Гаджиева посчитало необходимой новую экспертизу статей журналиста, проверив их на наличие любых призывов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гаджиева Арсен Шабанов. Ранее перед экспертами ставился вопрос о призывах к конкретным действиям или идеям, теперь же "трудно понять, чего именно хочет сторона обвинения" добиться этим ходатайством, заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

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