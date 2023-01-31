Коллеги Гаджиева отметили интерес махачкалинцев к пикетам в его поддержку

31 января 2023, 00:48

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Силовики не препятствовали пикетам журналистов Идриса Юсупова и Магомеда Магомедова в Махачкале, ограничившись стандартной проверкой их личных данных. Прохожие, по словам пикетчиков, активно выражали им поддержку.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и еженедельно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. В них регулярно участвуют учредитель "Черновика" Магди Камалов, заместитель главного редактора Магомед Магомедов и Идрис Юсупов. 2, 9 и 16 января полицейские сорвали одиночные пикеты, задержав журналистов. 23 января силовики позволили провести акцию, однако коллеги Гаджиева сочли временным снижение интереса полиции к пикетам.

Два одиночных пикета провели 30 января на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова в Махачкале заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов и журналист Идрис Юсупов. Магомедов держал плакат с требованием освободить Абдулмумина Гаджиева, Юсупов - плакат с требованием свободы для политических заключенных.

Силовики не пытались воспрепятствовать пикетчикам, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Идрис Юсупов. По словам журналиста, они только записали личные данные пикетчиков в конце акции.

Юсупов отметил, что его пикет, продолжавшийся 25 минут, вызвал повышенное внимание со стороны горожан - за время акции журналист насчитал 25 одобрительных реакций со стороны прохожих и водителей проезжавших мимо машин. «Люди подходили и фотографировали. Одна девушка в конце (одиночного пикета) подошла и передала кофе, сказав, что заказала его специально для нас», - рассказал он.

Заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов подтвердил, что силовики не пытались препятствовать акциям 30 января. «Никаких претензий или требований куда-то пройти или куда-то проехать ни от кого не исходило», - сообщил он корреспонденту «Кавказского узла».

Внимание горожан к своему пикету Магомедов счет сравнительно невысоким, отметив, что люди подходили, выражали жестами поддержку и фотографировали его. «Было понятно, что это не оперативный, а живой интерес», - сказал Магомед Магомедов.

Обвинение по делу Абдулмумина Гаджиева посчитало необходимой новую экспертизу статей журналиста, проверив их на наличие любых призывов, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Гаджиева Арсен Шабанов. Ранее перед экспертами ставился вопрос о призывах к конкретным действиям или идеям, теперь же «трудно понять, чего именно хочет сторона обвинения» добиться этим ходатайством, заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

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