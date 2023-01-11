Экспертиза не нашла экстремизма в статьях Абдулмумина Гаджиева

11 января 2023, 02:42

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На заседании суда по делу Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова были озвучены результаты экспертизы статьей, написанных Гаджиевым для издания "Черновик". В статьях отсутствуют призывы к свержению власти, нарушению территориальной целостности России и терроризму, отметили эксперты.

Как писал "Кавказский узел", 26 декабря адвокат Абдулмумина Гаджиева Арсен Шабанов сообщил, что комплексная экспертиза статей его подзащитного, одобренная судом по ходатайству защиты, до сих пор не окончена.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину. Подробности дела Гаджиева можно узнать из материала "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

10 января на заседании суда по делу Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова были оглашены результаты очередной экспертизы статей Гаджиева, опубликованных в "Черновике". Экспертизу проводило государственное учреждение, относящееся к министерству юстиции России, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев".

Как указывается в публикации, экспертиза установила, что в представленных статьях отсутствуют "признаки побуждения передачи денежных средств в благотворительный фонд; признаки побуждения к свержению органов власти в каких-либо государствах, включая РФ; признаки пропаганды идеи изменения конституционного строя и нарушения целостности РФ; признаки пропаганды идей и взглядов террористических организаций; признаки побуждения к вступлению в ряды террористических организаций; признаки возбуждения вражды и ненависти к представителям правоохранительных органов".

Прокурор ходатайствовал вызвать на допрос экспертов, проводивших данную экспертизу, но судьи посчитали ходатайство немотивированным и отказали ему. Тогда прокурор взял перерыв, после которого отказался от ходатайства, но пообещал привести эксперта в качестве свидетеля на следующее заседание.

Экспертизу проводил Южный центр судебной экспертизы Минюста России, уточнил "Черновик".

Следующее заседание суда запланировано на 12 января.

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