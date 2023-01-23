Коллеги Гаджиева сочли временным снижение интереса полиции к пикетам в его поддержку

23 января 2023, 20:08

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Прохожие активно интересовались одиночным пикетом журналиста Идриса Юсупова в поддержку Абдулмумина Гаджиева, а внимание силовиков к акции ограничилось тем, что они записали данные о пикетчике, рассказал сам Юсупов. Смягчение позиции полицейских лишь временно и связано с резонансом после смерти задержанного махачкалинца, предположил заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня журналист "Нового дела" Идрис Юсупов провел в центре Махачкалы одиночный пикет в поддержку арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева. Сотрудники отдела полиции по Советскому району сегодня "абсурдных претензий к пикетчикам не предъявляли", сообщил "Черновик", не уточнив, кто еще проводил одиночные пикеты.

Коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и еженедельно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. В них регулярно участвуют учредитель "Черновика" Магди Камалов, заместитель главного редактора Магомед Магомедов и Идрис Юсупов. При этом 2 января, а затем 9 и 16 января полицейские сорвали одиночные пикеты, задержав журналистов.

Акция Юсупова на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова (рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану) сегодня была единственным одиночным пикетом в поддержку Абдулмумина Гаджиева, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Идрис Юсупов.

Попыток сорвать акцию силовики не предприняли, отметил он. По словам журналиста, сначала к месту пикета подъехал наряд патрульно-постовой службы, и сотрудники записали личные данные Юсупова. Затем подъехал еще один сотрудник полиции и взял у журналиста "стандартные объяснения в письменной форме", рассказал Юсупов.

При этом интерес к пикету у прохожих и водителей автомобилей был повышенным, отметил он. "Со стороны проходящих мимо и со стороны проезжающих был повышенный интерес к пикету. Очень многие выражали поддержку жестами и сигналами автомобиля. Несколько человек подходили и фотографировали", - сообщил Юсупов.

Снижение внимания силовиков к акциям в поддержку Абдулмумина Гаджиева связано с тем, что руководство Советского РОВД "занято другими разбирательствами", предположил заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов.

Махачкалинец Курбан Далгатов в ночь на 21 января был доставлен в Советский райотдел полиции и умер после того, как получил травмы. Дело расследуется по статье о превышении полномочий, сегодня трое подозреваемых - оперуполномоченных Советского райотдела - были заключены под стражу. Начальник отдела полиции и три его заместителя отстранены от работы по решению руководства республиканского МВД.

Большое внимание к деятельности полиции привлекла смерть задержанного, доставленного в этот отдел, пояснил он. "Поэтому срывать сегодня [одиночный] пикет – это провоцировать общественное внимание и резкую критику деятельности МВД. Думаю, там решили выдержать паузу. Думаю, как только скандал [связанный со смертью задержанного] пойдет на спад, попытки полицейских срывать законные акции в виде одиночных пикетов продолжатся", - сказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Сегодня впервые за последние пять недель силовики не предприняли попыток сорвать еженедельную одиночную акцию, отметил он. В связи со срывов предыдущих одиночных акций в поддержку Гаджиева журналисты обратились в дежурную часть отдела полиции по Советскому району. Также готовится заявление в суд и в Следственный комитет, добавил Магомедов.

Сторона обвинения по делу Гаджиева не сформулировала, какое именно ходатайство собирается подготовить для представления в суде, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Гаджиева Арсен Шабанов.

Адвокат затруднился также предположить, будет ли ходатайство стороны обвинения касаться результатов экспертизы статей Гаджиева. Что касается формулировки «пропаганда взглядов Ахмеднабиева», то Шабанов, по его словам, не знает, что именно имелось в виду. Он предположил, что под «пропагандой взглядов» подразумевается, что, если человек придерживается определенных идей, то кто-то помогает ему эти идеи распространять.

Напомним, 19 января эксперты, допрошенные в суде, подтвердили, что в публикациях Гаджиева не пропагандировалось превосходство шариата, и прокурор запросил недельный срок на формулировку ходатайства. Во время допроса экспертов прокурор "пытался выяснить, есть ли в статьях пропаганда взглядов Ахмеднабиева", сообщила "Кавказскому узлу" супруга журналиста Дана Сакиева. "Эксперты объяснили, что перед ними не ставился вопрос в такой форме при назначении экспертизы", - рассказала она.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам.

Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину. Подробности дела Гаджиева приведены в материале "Кавказского узла" ""Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.