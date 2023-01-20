Защита по делу Гаджиева сочла завершенным представление доказательств

20 января 2023, 05:41

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Эксперты, допрошенные в суде по делу Абдулмумина Гаджиева, подтвердили, что в публикациях журналиста не пропагандировалось превосходство шариата, после чего прокурор запросил недельный срок на формулировку ходатайства. Срок ареста Гаджиева, Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева продлен еще на три месяца.

Как писал "Кавказский узел", 12 января представитель центра судебной экспертизы Минюста подтвердил в суде выводы коллег об отсутствии признаков преступлений в публикациях Абдулмумина Гаджиева. Ранее экспертиза установила, что в представленных статьях нет признаков побуждения к перечислению денег в благотворительный фонд, к свержению органов власти, признаков пропаганды идей террористических организаций и возбуждения вражды и ненависти к силовикам.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым (Абу Умар Саситлинский), который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину. Подробности дела Гаджиева можно узнать из материала "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

На заседании 19 января суд допросил двоих экспертов, участвовавших в исследовании статей Абдулмумина Гаджиева, сообщила "Кавказскому узлу" супруга журналиста Дана Сакиева.

"Прокурор пытался выяснить, есть ли в статьях пропаганда взглядов Ахмеднабиева. Эксперты объяснили, что перед ними не ставился вопрос в такой форме при назначении экспертизы, но при этом статья, в которой упоминается Ахмеднабиев (интервью с ним), как и все остальные, не содержит "лингвистических и психологических признаков пропаганды превосходства шариата по отношению к иным формам существования государственного устройства", - рассказала она.

Прокурор попросил перенести заседание на неделю, чтобы за это время сформулировать ходатайство по поводу экспертизы. "Судьи пошутили, что ему надо посоветоваться с коллегами", - добавила она.

Также 19 февраля суд продлил подсудимым срок ареста еще на три месяца.

Сторона защиты представила уже практически все свои доказательства, сообщил "Кавказскому узлу" двокат Абдулмумина Гаджиева Арсен Шабанов. "У нас было своё заключение специалистов по статьям Абдулмумина и мы просили суд провести такую же экспертизу. Она проведена, результаты - в пользу стороны защиты", - сказал он.

Адвокат напомнил, что ранее в суде был оглашен адвокатский протокол допроса свидетеля Бекболатова - человека, которому Гаджиев перечислял деньги за покупку авиабилетов. "Это было неоднократно и были случаи, когда Абдулмумин расплачивался с ним позднее: то есть он получал авиабилеты в долг, летал по ним, а затем расплачивался. Сами авиабилеты приобщены к делу", - пояснил Шабанов.

Назначенный адвокат Абубакара Ризванова Лиана Амирджанова отказалась от комментариев "Кавказскому узлу", предложив брать комментарии по делу непосредственно его у ее подзащитного. Арсен Шабанов отметил, что Ризванов в ходе процесса активно защищает себя сам. "Он много свидетелей в суд пригласил, которые в его пользу давали показания", - сказал адвокат.

Адвокат Кемала Тамбиева Руслан Нагиев на заседании 19 января не присутствовал, вместо него в процессе дежурный адвокат. Нагиев также считает, что они представили суду все возможные доказательства невиновности своего клиента.

"Вызывались свидетели, которые показывали, что Кемал не имел отношения к каким-либо запрещенным организациям. Более того, даже свидетели обвинения отказывались от показаний, данных на предварительном следствии, и свидетельствовали в пользу Тамбиева. На нашей стороне и результаты экспертизы статей Абдулмумина Гаджиева", - заключил Нагиев.

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