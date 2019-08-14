Защита рассказала о связи дел Гуева и Гаджиева

14 августа 2019, 22:10

Против уроженца Северной Осетии Георгия Гуева и журналиста дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева свидетельствовал один и тот же человек. Обвинение Гуева лишено конкретики, это нарушает его право на защиту, рассказал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", уроженца Северной Осетии Георгия Гуева задержали в Москве 16 мая, он заключен под стражу. Следствие утверждает, что при обыске в квартире Гуева были найдены экстремистская литература, банковские карты и мобильные телефоны с инструкциями от координаторов запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". По словам супруги, Гуев откликнулся на призыв помочь малоимущим в месяц Рамадан и перевел небольшую сумму денег незнакомым людям.

После обыска в квартире Георгия Гуева были найдены экстремистская литература, банковские карты и мобильные телефоны с инструкциями от координаторов ИГ*, сообщило Главное следственное управление СКР по Москве. По версии правоохранителей, Гуев с 2015 по 2019 год собирал на свою банковскую карту деньги для боевиков "Исламского государства"*, а также основателя исламского фонда "Мухаджирун" Исраила Ахмеднабиева, объявленного в розыск по делу о терроризме. "Исламскому государству"* он перевел не менее 50 миллионов рублей, считает следствие. Гуев утверждает, что деньги предназначались детям в Африке.

Родственники Георгия Гуева 13 августа были на приеме у московского уполномоченного по правам человека Татьяны Потяевой. Чиновница обещала посетить Гуева в СИЗО и выслушать его возможные жалобы, рассказал брат арестованного Хетаг Гуев корреспонденту "Кавказского узла".

Черемушкинский районный суд Москвы 10 августа продлил срок ареста Гуева еще на два месяца. "Как мне [13 августа] сообщили родственники Георгия Гуева, его бывшей классной руководительнице Ларисе Газаловой в ответ на ее обращение пришло письмо за подписью председателя Совета по правам человека Михаила Федотова. Он обратился в СК и Генпрокуратуру, прося взять дело Гуева на особый контроль", - рассказал "Кавказскому узлу" адвокат уроженца Северной Осетии Умалат Сайгитов.

"Информирую Вас о том, что я обратился к генеральному прокурору РФ Ю.Я.Чайке и председателю Следственного комитета РФ А.И.Бастрыкину с просьбой взять под контроль расследование данного уголовного дела", - говорится в письме Федотова, адресованном Ларисе Газаловой. Письмо, копия которого есть в распоряжении "Кавказского узла", датировано 7 августа.

Гуев находится под стражей уже почти три месяца, но никаких следственных действий за это время не проводилось - Гуева всего однажды вывезли на допрос, где он заявил о своей невиновности, подчеркнул адвокат Сайгитов. На давление в СИЗО уроженец Северной Осетии не жалуется.

"Мы не знаем, в каком направлении движется следствие, поскольку нам предъявили предварительное обвинение в усеченном виде — просто «перевел 50 миллионов рублей лицу, участвующему в вооруженном формировании на территории иностранного государства». Когда перевел, кому, и как эти лица связаны с ИГ*, не говорится. При нормальном расследовании должно было быть четкое обвинение: Гуев тогда-то перевел столько-то такому-то, который таким-то образом связан с ИГ*. Я неоднократно работал с такими делами, и года три назад все так и делалось. А сейчас, когда следователь выходит в суд с требованием о продлении ареста, но у него нет доказательств - есть только рапорты оперативных сотрудников, которые согласно УПК, не являются доказательствами. Это лишь материалы, проверяемые следственным путем. Я задавал вопрос следователю, где документы, когда он представит документы, но судья тут же снял вопрос", - рассказал защитник.

По словам Сайгитова, отсутствие внятного обвинения нарушает право Георгия Гуева на защиту. Суд продлевает срок ареста Гуева без предоставления необходимых документов, а это значит, что решение принимается заранее, отметил защитник. "Мы не знаем, от какого обвинения нам защищаться. Месяц назад мы обратились в Черемушкинский суд с жалобой на отсутствие права на защиту, но суд решил, что нарушений тут нет. Мы надеемся, что на следующем продлении следствие все же представит необходимые аргументы", - сказал он.

На заседании суда 10 апреля, когда Гуеву в последний раз продлили срок ареста, следователь обозначил сроки завершения дела - через три месяца он рассчитывает передать дело в суд. "Я надеюсь, что следствие перейдет к каким-то активным действиям. Мы ждем, что будет, что они намереваются предъявить", - сказал Умалат Сайгитов.

В делах Гуева и Гаджиева есть общий свидетель

Адвокат обратил внимание, что приблизительно в одно время с Гуевым в Москве и Дагестане были арестованы как минимум 10-12 человек, которым также вменяют финансирование терроризма. "Как минимум в одном деле, деле Абдулмумина Гаджиева, есть тот же свидетель обвинения, что и в деле Гуева — некий Бекболатов, уже осужденный за то, что оплатил дорогу нескольким людям, уехавшим воевать в Сирию. Понятно, что в колонии на человека могут надавить, чтобы он дал нужные показания", - рассказал защитник.

Редактор отдела религии дагестанского "Черновика" Абдулмумин Гаджиев был арестован по делу о финансировании терроризма 18 июня. Вместе с Гаджиевым по делу о финансировании терроризма были арестованы уроженец Карачаево-Черкесии Кемал Тамбиев и глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов. По версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского). Проповедника следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам.

В июле Георгий Гуев записал обращение к президенту Путину, главе СКР Бастрыкину и главе Северной Осетии Вячеславу Битарову. "Статья, которую мне вменяют, предусматривает осознанное спонсирование терроризма. А доказательств того, что я, человек с высшим финансовым образованием, мог осознанно финансировать террористов со своих карт Сбербанка, естественно не существует. Всю свою жизнь я проявлял нетерпимость к любым формам терроризма, у меня никогда не было контактов с представителями террористических организаций. Я не совершал преступления, в котором меня обвинили", - пишет Гуев в своем обращении.

Уроженец Северной Осетии признавал, что иногда переводил небольшие суммы денег в разные благотворительные фонды, в том числе фонд "Живое сердце" (фонд Исраила Ахмеднабиева - прим. "Кавказского узла"). Гуев настаивает, что пожертвовал на строительство колодца в Африке несколько сотен рублей, - а не сотни тысяч или десятки миллионов, как утверждает следствие.

Уроженец Северной Осетии Георгий Гуев окончил Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова в Москве, где проживал с семьей в последние годы. Он работал в одной из крупнейших аудиторских компаний (KPMG), а последние два года экспертом строительной компании АО "Промстрой".

По словам адвоката Сагитова, обращение Гуева не оказало никакого влияния на дело. Защитник добавил, что 50 миллионов рублей, о которых заявляет следствие, Георгию Гуеву просто неоткуда было взять.

"Его зарплата была около 100 тысяч рублей. Он с женой и двумя малолетними детьми жил в съемной квартире, был единственным кормильцем — по московским меркам, это не такая уж большая зарплата в таких условиях. Не думаю, что у него вообще когда-нибудь на счету была сумма больше миллиона рублей. А судя по тем документам, которые озвучивает следствие на судебных заседаниях о продлении ареста, ему вменяют именно личное финансирование, а не сбор денег с кого-то. Там нет никаких упоминаний о какой-то группе людей, с которых он собирал деньги", - заключил Умалат Сайгитов.

Юрист: следствие должно доказать умысел на финансирование терроризма

Если человека обвиняют в финансировании терроризма, следствие обязано доказать его умысел, обратила внимание юрист программы "Горячие точки" ПЦ "Мемориал" Галина Тарасова.

"Содействовать террористической деятельности по неосторожности нельзя, обязательно должен быть умысел. И если умысла нет, то к уголовной ответственности привлекать нельзя. Если зафиксирован сам факт перевода денег, то человек должен объяснить, кому и для чего он их перевел: для коммерческой деятельности, для помощи семье, на благотворительность. Если есть возможность, также нужно приложить документы, подтверждающие использование этих денег по назначению, и показания самого получателя денег", - сказала юрист "Кавказскому узлу".

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.