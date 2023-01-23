Идрис Юсупов провел в центре Махачкалы одиночный пикет в поддержку арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева. Махачкала, 23 января 2023 г. Скриншот https://t.me/chernovik/44670

23 января 2023, 14:48

Пикет в поддержку Гаджиева прошел в Махачкале без вмешательства силовиков

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Журналист Идрис Юсупов провел в центре Махачкалы одиночный пикет в поддержку арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева. Сотрудники полиции не стали мешать пикетчику.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и еженедельно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. В них регулярно участвуют учредитель "Черновика" Магди Камалов, заместитель главного редактора Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. 2 января, а затем 9 и 16 января полицейские сорвали одиночные пикеты, задержав журналистов.

Одиночный пикет в поддержку Гаджиева прошел сегодня на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева в Махачкале, сообщил "Черновик". "Мы требуем свободы для журналиста Абдулмумина Гаджиева и требуем прекращения абсурдного уголовного дела", - говорится в публикации в телеграм-канале издания.

На фото, которым проиллюстрировано сообщение, виден Идрис Юсупов, стоящий с плакатом "Свободу Абдулмумину Гаджиеву". В кадре также видны прохожие и три сотрудника полиции.

"Заметим, что сегодня сотрудники отдела уголовного розыска ОП по Советскому району Махачкалы абсурдных претензий к пикетчикам не предъявляли", - отмечается в публикации издания. Кто еще был сегодня в числе пикетчиков, в сообщении не уточняется.

Напомним, 17 ноября 2022 года редакция "Черновика" заявила, что власти препятствуют выходу тиража печатной версии издания. Журналисты связали это с позицией главы Дагестана Сергея Меликова. Очередной тираж "Черновика" был доставлен из Ростовской области после того, как типография в Дагестане отказалась печатать газету. 24 ноября редакция "Черновика" сообщила о срыве выпуска газеты из-за отказа типографии. В связи с этим 28 ноября издание временно отказалось от выпуска печатной версии, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину.

19 января эксперты, допрошенные в суде, подтвердили, что в публикациях Гаджиева не пропагандировалось превосходство шариата, и прокурор запросил недельный срок на формулировку ходатайства. Срок ареста Гаджиева, Ризванова и Тамбиева в тот же день был продлен еще на три месяца. 

Подробности дела Гаджиева приведены в материале "Кавказского узла" ""Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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Примечание:

"Экспертиза не нашла экстремизма в статьях Абдулмумина Гаджиева", "Коллеги Гаджиева отпущены из полиции в Махачкале", "Силовики сорвали пикет в защиту Гаджиева".

Автор: "Кавказский узел"

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