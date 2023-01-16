Коллеги Гаджиева отпущены из полиции в Махачкале

16 января 2023, 17:16

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Силовики в Махачкале освободили журналистов Магомеда Магомедова и Идриса Юсупова, задержанных перед проведением еженедельных одиночных пикетов в поддержку Абдулмумина Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", сегодня силовики задержали заместителя главреда "Черновика" Магомеда Магомедова и журналиста "Нового дела" Идриса Юсупова, которые намеревались провести одиночные пикеты в защиту Абдулмумина Гаджиева. Журналистов увезли в Советский райотдел Махачкалы, силовики объяснили задержание тем, что получили сообщение "об организации массовых беспорядков", сообщил Юсупов.

Журналист Идрис Юсупов находился в отделе полиции около трёх часов, его отпустили после того, как он дал письменные объяснения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сам Юсупов.

Магомед Магомедов с адвокатом также находились в отделе полиции и по состоянию на 16.45 мск тоже покинули его, добавил Юсупов.

Напомним, коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и еженедельно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. В них регулярно участвуют Магомед Магомедов, учредитель "Черновика" Магди Камалов и Идрис Юсупов. 9 января силовики задержали и увезли в Советский райотдел полиции Камалова и Магомедова, направлявшихся к месту проведения еженедельных пикетов. Позднее их отпустили из полиции. Целью задержания был срыв пикетов в поддержку Гаджиева, предположил Магомед Магомедов. Редакция издания обратилась к главе МВД и прокурору Дагестана с требованием объяснить регулярные задержания участников одиночных пикетов.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам.

Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину. Подробности дела Гаджиева приведены в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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