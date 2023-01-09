"Черновик" потребовал от силовиков объяснений за задержания журналистов

09 января 2023, 19:02

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Целью задержания журналистов "Черновика" в Махачкале был срыв пикетов в поддержку Абдулмумина Гаджиева, предположил после выхода из отдела полиции Магомед Магомедов. Редакция издания обратилась к главе МВД и прокурору Дагестана с требованием объяснить регулярные задержания участников одиночных пикетов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня силовики задержали и увезли в Советский райотдел полиции Махачкалы учредителя "Черновика" Магди Камалова и заместителя главреда издания Магомеда Магомедова, направлявшихся к месту проведения еженедельных пикетов в поддержку Абдулмумина Гаджиева. Позднее их отпустили из полиции.

По словам Камалова, они с Магомедовым шли к месту проведения еженедельных одиночных пикетов, но на центральной площади Махачкалы их остановил наряд полиции. Силовики сообщили, что у них есть информация о том, что несколько человек с палками планируют "поломать ёлку" на центральной площади. Заверения журналистов, что они не собирались ломать ёлку, а лишь проходили мимо нее, не убедили сотрудников полиции.

Доставив журналистов в отдел полиции по Советскому району Махачкалы, полицейские потребовали от них письменные объяснения, после чего Камалов и Магомедов покинули отдел полиции, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Магомедов.

Заместитель главреда "Черновика" отметил, что они будут обращаться в правоохранительные и надзорные органы, чтобы предотвратить подобное поведение силовиков, направленное, по его мнению, на систематический срыв одиночных акций.

Коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и еженедельно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. В них регулярно участвуют Магомед Магомедов, Магди Камалов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. 2 января полицейские задержали Магомеда Магомедова, проводившего одиночный пикет, вместе с ним были задержаны отец, мать и тетя Гаджиева. Спустя несколько часов силовики отпустили их. Силовики третью неделю подряд срывают одиночные пикеты в поддержку Гаджиева, хотя акции проводятся с соблюдением всех требований закона, рассказали в тот день журналисты.

Редакция "Черновика" сегодня опубликовала в своем телеграм-канале два обращения - к министру внутренних дел Дагестана Абдурашиду Магомедову и к прокурору республики Алексею Ежову.

"Просим вас, руководитель МВД, сообщить, является ли проведение одиночного пикета разрешённой формой выражения мнения? Вопрос обоснован тем, что участников одиночных пикетов регулярно необоснованно и незаконно задерживают сотрудники полиции. Задерживаются участники одиночных уже третью неделю подряд. Если проведение одиночных пикетов является нарушением Конституции РФ и прочих законов, то просим об этом сообщить. Данное обращение просим считать официальным запросом в МВД по республике Дагестан", - говорится в обращении к главе МВД.

Обращение редакции к прокурору идентично по содержанию и отличается лишь именем и должностью адресата. "Данное обращение просим считать официальным запросом в прокуратуру по Республике Дагестан", - отмечается в нем.

17 ноября 2022 года редакция "Черновика" заявила, что власти препятствуют выходу тиража печатной версии издания. Журналисты связали это с позицией главы Дагестана Сергея Меликова. Очередной тираж "Черновика" был доставлен из Ростовской области после того, как типография в Дагестане отказалась печатать газету. 24 ноября редакция "Черновика" сообщила о срыве выпуска газеты из-за отказа типографии. В связи с этим 28 ноября издание временно отказалось от выпуска печатной версии, говорится в справке "Кавказского узла" ""Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Напомним, редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам.

Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину. Подробности дела Гаджиева приведены в материале "Кавказского узла" ""Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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