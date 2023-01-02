Журналисты назвали системным срыв пикетов в поддержку Гаджиева

02 января 2023, 23:32

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Сотрудники силовых структур третью неделю подряд срывают одиночные пикеты в поддержку дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева, хотя акции проводятся с соблюдением всех требований закона. Сегодняшний срыв пикета стал продолжением давления региональных властей на "Черновик", отметили дагестанские журналисты.

Как писал "Кавказский узел", сегодня полицейские задержали заместителя главреда "Черновика" Магомеда Магомедова, проводившего одиночный пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева. Вместе с Магомедовым были задержаны отец, мать и тетя Гаджиева. Спустя несколько часов силовики отпустили их.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину. Подробности дела Гаджиева приведены в материале "Кавказского узла" ""Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Во время проведения одиночного пикета на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова сотрудник полиции в штатском потребовал назвать личные данные, сообщил заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. В это время как Магомедову подошла мама Абдулмумина Гаджиева. "Как обычно. Она здоровается со мной и отходит в сторону",- пояснил он. Однако тут же к пикетчику подошли несколько сотрудников полиции и потребовали прекратить пикет, а также чтобы он отошел "поговорить с ними".

"Я ответил отказом и попросил их сообщить причину, по которой я должен это сделать. Я сказал, что готов отойти по окончанию одиночного пикета. Это им не понравилось. Один из них в ходе нашей беседы отнял у меня плакат, а другой стал фотографировать меня таким образом, чтобы в кадр попала и мама Абдулмумина Гаджиева, якобы, это пикет, в котором участвует несколько лиц", - рассказал Магомедов. Несмотря на попытки силовика запечатлеть таким образом, мама Гаджиева находилась в отдалении от непосредственного места проведения Магомедовым одиночного пикета, сказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, затем сотрудники правоохранительных органов стали требовать проехать в отдел полиции. Магомедов отказался и потребовал у силовиков доставить его туда силой, если в его действиях есть какие-либо нарушения. "Один из сотрудников полиции схватил меня, отвел к полицейской машине и посадил в нее", - рассказал Магомедов. При этом, несмотря на неоднократные просьбы представиться, сотрудник полиции так и не назвал имя, фамилию и звание.

Магомедова доставили в отдел полиции по Советскому району Махачкалы, где "не знали, что с ним делать", а позднее туда еще были доставлены родители и тетя Абдулмумина Гаджиева, которые также находились на месте проведения одиночного пикета. Родственники Гаджиева дали письменные объяснения и в последующем их отпустили из отдела полиции, рассказал Магомедов. Cам Магомедов остался в отделе полиции, затем к нему пришел адвокат.

Каких-либо объяснений, почему Магомедова и родственников Гаджиева доставили в отдел, сотрудники полиции не дали, рассказал журналист. "Мы там часа два сидели и ждали пока у нас возьмут формальные письменные объяснения, которые обычно у нас берут на месте проведения одиночного пикета", - указал он.

Коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и еженедельно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. В них регулярно участвуют заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов, учредитель издания Магди Камалов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. Пикеты вторую неделю подряд вызывают повышенное внимание силовиков, рассказал 26 декабря 2022 года Магди Камалов.

Еженедельные одиночные пикеты в поддержку Абдулмумина Гаджиева проводятся с момента ареста журналиста, однако в последнее время сотрудники правоохранительных органов предпринимают попытки сорвать одиночные акции и доставить инициаторов одиночных пикетов и людей, которые находятся у места проведения одиночного пикета, в отдел полиции. "На прошлой неделе были попытки доставить (в отдел полиции – Прим. "Кавказского узла") не только участника (одиночного) пикета, но и всех присутствующих там журналистов", - рассказал Магомедов. Также, со слов журналиста, сотрудники силовых структур предпринимали аналогичные попытки во время проведения одиночного пикета на позапрошлой неделе.

По мнению журналиста, сотрудники отдела полиции выполняют требования определенных силовых структур республики. "Вполне возможно, что это связано с тем, что они хотят показать руководству республики, что не только с печатной версией газеты (газета «Черновик») вопрос закрывают, но и закрывают вопрос с теми одиночными пикетами, которые проводятся каждую неделю в Махачкале",- предположил заместить главного редактора "Черновика".

17 ноября 2022 года редакция "Черновика" заявила, что власти препятствуют выходу тиража печатной версии издания. Журналисты связали это с позицией главы Дагестана Сергея Меликова. Очередной тираж "Черновика" был доставлен из Ростовской области после того, как типография в Дагестане отказалась печатать газету. 24 ноября редакция "Черновика" сообщила о срыве выпуска газеты из-за отказа типографии. В связи с этим 28 ноября издание временно отказалось от выпуска печатной версии, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Магомедов отметил, что сотрудники полиции пытаются сорвать одиночный пикет в поддержку Гаджиева уже третью неделю подряд. "Раньше это были единичные попытки, когда внезапно пытаются сорвать одиночный пикет, но сейчас это (попытки сорвать одиночный пикет) уже превращается в еженедельную систематическую работу", - отметил заместитель главного редактора "Черновика". Журналист уверен, что и на следующей неделе силовики попытаются сорвать пикет.

Мама Абдулмумина Гаджиева также считает, что их доставление в отдел полиции было направлено лишь на то, чтобы помешать проведению одиночного пикета и сорвать акцию, сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудники правоохранительных органов взяли с Магомедова письменные объяснения, а затем отпустили из отдела полиции, рассказал адвокат, который пришел к Магомеду Магомедову в отдел полиции. "Магомед дал объяснения и они (сотрудники полиции – Прим. "Кавказского узла") пришли к выводу, что в его действиях нет никаких нарушений и отпустили", - рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Дагестанский журналист Идрис Юсупов напомнил, что попытки сорвать одиночный пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева повторяются в течении трех недель в различной форме. В отношении сотрудников правоохранительных органов, пытающихся сорвать проведение законного одиночного пикета, должны быть предприняты соответствующие меры как со стороны их руководства, так и со стороны надзирающих органов. "Люди, которые безответственно нарушают закон в одном случае, могут нарушать закон и в других случаях", - сказал Юсупов корреспонденту "Кавказского узла". Любой человек, чье право нарушается, должен добиваться справедливости и привлечения людей виновных в нарушении этих прав к ответственности, отметил Идрис Юсупов.

Журналист напомнил, что одиночный пикет в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева проводится уже в течении трех с половиной лет и инициаторами одиночной акции ни разу не были нарушены требования законодательства России. "Никаких нарушений со стороны, пикетирующих не было. Все производилось в рамках закона, в том числе меняющихся норм закона", - рассказал Юсупов.

Он считает, что одиночные акции в поддержку Гаджиева привлекают внимание и власти и общественности и не позволяют забыть про факт уголовного преследования журналиста. "Они (одиночные пикеты) показывают, что граждане продолжают выражать свой протест разрешенными законом методами", - пояснил Юсупов.

Учредитель "Черновика" Магди Камалов считает, что сегодняшняя попытка сорвать одиночный пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева является системным подходом региональных силовиков для того, чтобы помешать проведению одиночных пикетов. "По сути МВД как правоохранительный орган должно охранять пикетчиков, чтобы никто не допустил в отношении них каких-то противозаконных действий. Однако у нас все работает в противоположную сторону, и сотрудник правоохранительных структур начинает искать возможность доставить тебя в отдел полиции", - отметил Камалов.

Камалов подчеркнул, что инициаторы еженедельных одиночных пикетов проводят одиночные акции в четком соответствии с действующим законодательством России, незамедлительно реагируя на изменения этого законодательства.

Сегодняшний срыв одиночной акции — это продолжение нарастающего давления на редакцию "Черновика" со стороны региональных властей, считает Камалов. Камалов уверен, что подобные действия силовиков и их попытки сорвать еженедельные одиночные акции в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева продолжатся.

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