02 января 2023, 18:58

Все задержанные на месте пикета в Махачкале отпущены из полиции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов, проводивший одиночный пикет в Махачкале, и задержанный вместе с ним отец Абдулмумина Гаджиева отпущены из отдела полиции вслед за родственницами журналиста.

Как писал "Кавказский узел", сегодня полицейские задержали заместителя главреда "Черновика" Магомеда Магомедова, проводившего одиночный пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева. Вместе с Магомедовым были задержаны отец, мать и тетя Гаджиева. Позднее мать и тетю Гаджиева отпустили из райотдела полиции.

Все задержанные сегодня во время одиночного пикета Магомедова покинули Советское РОВД Махачкалы, сообщил в 18.02 мск в своем телеграм-канале "Черновик", не уточнив подробностей.

Напомним, редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам.

Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину. Подробности дела Гаджиева приведены в материале "Кавказского узла" ""Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и еженедельно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. В них регулярно участвуют заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов, учредитель издания Магди Камалов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. Пикеты вторую неделю подряд вызывают повышенное внимание силовиков, рассказал 26 декабря 2022 года Магди Камалов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Севриновский привлек внимание к делу Абдулмумина Гаджиева", "Дагестанский юрист добился извинений за задержание около пикета", "Дело Гаджиева и давление на "Черновик" легли в русло преследования независимых медиа в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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